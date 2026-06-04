Marilyn Monroe egész életét megpecsételhette a titkolt betegsége: kiderült, mitől szenvedett éveken át

Marilyn Monroe életét és halálát évtizedek óta legendák, találgatások és félreértések övezik. Egy új dokumentumfilm alkotói szerint azonban a hollywoodi ikon történetét egészen más szemszögből kellene vizsgálni: a színésznő hosszú éveken át endometriózissal küzdött, ami jelentősen befolyásolhatta egész életét.

Marilyn Monroe titkos betegsége az egész életét negatívan befolyásolta.

Forrás: Corbis Historical

Marilyn Monroe élete egészen más volt, mint hittük

Az End of the Cycle című dokumentumfilm – amelyben többek között Amy Schumer, Julianne Hough, Brittany Brown, Janel Parrish és Foláké Olówòfóyèkù is szerepel – azt állítja, hogy Monroe számos problémája összefügghetett a fájdalmas nőgyógyászati betegséggel. A film egyik rendezője, Sammy Jaye egy vetítésen arról beszélt, hogy a színésznőt évtizedeken keresztül tévesen ábrázolták a nyilvánosság előtt.

„Az, ahogyan Marilyn Monroe-ról beszéltek és ahogyan bemutatták őt az elmúlt években, nem volt pontos. Ha valaki negatív színben tünteti fel őt, érdemes emlékezni arra, hogy egy olyan betegséggel küzdött, amelyről akkoriban nemigen beszélhetett. Nem létezett közösségi média, nem volt nyilvános párbeszéd erről, így valószínűleg teljesen egyedül viselte a terhét” – mondta Jaye, aki maga is endometriózisban szenved.

A rendező arra is felhívta a figyelmet, hogy hétfőn lett volna 100 éves a filmsztár, és szerinte megdöbbentő, hogy az elmúlt évszázadban milyen kevés előrelépés történt a betegség kezelésében.

Vetélések, fájdalom és gyógyszerfüggőség

Az endometriózis során a méhnyálkahártyához hasonló szövet a méhen kívül jelenik meg, ami rendkívül erős fájdalmat, termékenységi problémákat és számos egyéb egészségügyi panaszt okozhat. A betegségnek jelenleg nincs végleges gyógymódja, és a diagnózis felállítása sok esetben műtéti beavatkozást igényel. Becslések szerint világszerte mintegy 200 millió ember él endometriózissal.

A dokumentumfilm szerint Marilyn Monroe többszöri vetélése, gyakori és sokáig megmagyarázhatatlannak tartott kórházi kezelései, valamint az a hírnév, hogy „nehéz természetű” volt, mind összefügghettek a betegséggel.

A Marilyn Monroe titkos életei című, 1985-ben megjelent könyv szerzője, Anthony Summers a színésznő kezelőorvosára hivatkozva megerősítette, hogy Monroe valóban endometriózisban szenvedett. A szerző szerint a betegség olyan súlyos volt, hogy tönkretette a házasságait, meghiúsította gyermekvállalási terveit, negatívan hatott a karrierjére, és végső soron hozzájárulhatott tragikus sorsához is. Summers azt írta, hogy abban az időben még nem álltak rendelkezésre hatékony műtéti vagy gyógyszeres kezelések, ezért a színésznő egyre erősebb fájdalomcsillapítókra, nyugtatókra és altatókra szorult, ami később gyógyszerfüggőséghez vezetett.