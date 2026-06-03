Gyerekkorunk kedvenc hangja távozott az élők sorából: váratlanul halt meg a Disney-slágerek énekese

Felfoghatatlan tragédia rázta meg a zenei világot, miután súlyos sztrók következtében elhunyt a milliók által imádott Grammy-díjas énekes, Peabo Bryson. A világhírű énekes sokak gyerekkorát kísérte végig, hangja tette felejthetetlenné A szépség és a szörnyeteg, valamint az Aladdin legnagyobb slágereit.

A szépség és a szörnyeteghez kapcsolódó közös produkciójuk olyan zseniálisan ötvözte Céline Dion énekhangját Peabo Bryson R&B-stílusával, hogy az nemcsak a slágerlistákat hódította meg, de még egy Grammy-díjat is hozott a párosnak.

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Milliók búcsúznak a híres Disney főcímdal-énekestől, miután egy váratlan sztrók után életét vesztette.

Peabo Bryson olyan világhírű zenészekkel is énekelt mint Céline Dion vagy Natalie Cole.

Halálhírét családja egy közleményben erősítette meg.

Peabo Bryson halálhírét családja is megerősítette

A művész családja egy közleményben erősítette meg a megrázó halálhírt.

Bár a szívünk összetört, vigaszt találunk abban a tudatban, hogy Peabót mennyire szerették, és hány ember életét érintette meg a hangja és a nagylelkűsége. Öröksége és zenéje generációkon át tovább él majd.

– írták a hozzátartozók. Édesanyja azt is elmondta, hogy bár a Disney-produkciók után már egy egész világ szerette, a háttérben mindvégig aggódott a zenészért a hírnév sötét oldala miatt. Bryson bár a kilencvenes évek legnépszerűbb Disney-animációinak köszönhetően vált világhírű énekessé, karrierje már gyerekkorában elkezdődött.

Eredetileg orvosi pályára akart lépni

Peabo Bryson tinédzserként robbant be az amerikai zenei életbe, de akkor még születési nevén, Peapoként.

Mivel az emberek nehezen tudták különleges nevét kiejteni, így végül azonban Peabo művésznevével indította a karrierjét.

Sorsa kezdetben akár egészen más irányt is vehetett volna, fiatalkorában ugyanis az orvosi pályán is elgondolkodott. Peabo művészetek iránti elhivatottsága azonban erősebbnek bizonyult, így a kórházi kötelezettségek helyett végül a színpad mellett döntött. Karrierje viszonylag gyorsan beindult, saját albumai és turnéi után ugyanis nem sokkal később az első top 10-es slágere is megérkezett, a Reaching for the Sky.

Az énekes az 1990-es évek elejére a Disney figyelmét is felkeltette, így az animációs stúdió végül őt választotta ki Céline Dion partnerének A szépség és a szörnyeteg ikonikus címadó dalához.

Ezt a hatalmas sikert 1992-ben az Aladdin világhírű főcímdalának éneklése követte, amellyel végleg beírta magát a Disney filmvilágába.