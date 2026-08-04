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Nem tudsz aludni nagy melegben? 3 egyszerű tipp a komfortosabb éjszakákért

pr cikk JYSK Magyarország alvás
Life
2026.08.04.
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A mostani kánikulában sokan tapasztalják, hogy nehezebben alszanak el, gyakrabban felébrednek éjszaka, és reggel kevésbé érzik magukat kipihentnek. Bár ilyenkor könnyű kizárólag a magas hőmérsékletet okolni, az alvás minőségét számos olyan tényező is befolyásolja, amire gyakran nem is gondolunk.

A JYSK alvásszakértői szerint a nyári komfortérzet kialakításában és alvásminőség javításában meghatározó szerepet játszik az, hogy milyen paplant, párnát vagy ágyneműt használunk.

1. Válassz az évszaknak megfelelő paplant!

Ahogyan a ruhatárunkat a nyárhoz igazítjuk, úgy a paplanunkat is érdemes. A hideg paplanok alacsonyabb TOG-értékkel rendelkeznek, vagyis kisebb mértékű hőszigetelést biztosítanak, így segíthetnek elkerülni a túlmelegedést.

A természetes alapanyagokból készült nyári paplanok különösen előnyösek lehetnek. A JYSK kínálatában elérhető LIAHOVDEN hideg paplan 60% len és 40% mulberry selyem töltettel készül. A len és a selyem természetes hőmérséklet-szabályozó és nedvszívó tulajdonságokkal rendelkezik, így segíthetnek szárazabb és komfortosabb alvási környezetet teremteni. A SUNNDAL hideg paplan 100%-os pamut töltete szintén jól szellőző megoldást jelenthet a nyári hónapokban.

LIAHOVDEN hideg paplan, Fotó: JYSK

2. Figyelj az ágynemű és a párna anyagára is!

A bőrrel közvetlenül érintkező textíliák jelentősen befolyásolhatják az éjszakai komfortérzetet. Nyáron érdemes pamutból, lenből vagy más jól szellőző, természetes anyagból készült ágyneműt választani. A szatén, a perkál és a vászon kellemesen hűvös érzetet biztosíthat, miközben segíti a nedvesség elvezetését.

A megfelelő párna szintén fontos szerepet játszik a nyugodt alvásban. A WELLPUR SOGNDAL és WELLPUR HAMMAREN memóriahabos párnák egyik oldalát hűsítő zselével látták el, ami elnyeli és elvezeti a test hőjét. A huzat polietilén szálakat tartalmaz, amik természetes módon hűvös tapintásúak, míg az AIR memory habszivacs fokozza a légáramlást és segíti a nedvesség elvezetését.

HAMMAREN párna, Fotó: JYSK

3. A matrac és matracvédő is segíthet!

A fokozott izzadás nemcsak az alvásminőséget, hanem a fekhelyet is nagyobb igénybevételnek teszi ki a nyári hónapokban. A GLITRA DREAMZONE habszivacs matrac és a REVA táskarugós matrac SensICE® technológiával készül, ami speciális szálainak köszönhetően azonnali hűsítő érzetet biztosíthat és segíti a hő elvezetését a testtől.

REVA matrac, Fotó: JYSK

Ha nem szeretnél új matracot vásárolni, a WELLPUR BOKSELVI fekvőbetét is segíthet: polietilén szálakat tartalmazó huzata hatékonyan vezeti el a hőt, míg AIR memory habszivacsa kényelmes alátámasztást nyújt. A matrac védelméről sem érdemes megfeledkezni: az EFJORDEN matracvédő hűsítő és hőmérséklet-szabályozó mikrokapszulákkal segít szárazabb és komfortosabb alvási környezetet teremteni.

 

 

 

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