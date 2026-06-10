Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 10., szerda Gréta, Margit

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
családi konfliktus

Demi Moore-t is belerángatták a lánya botrányos válásába: durva dologgal vádolja egykori veje

családi konfliktus Rumer Willis Demi Moore
Horváth Angéla
2026.06.10.
Egyre durvább a helyzet Rumer Willis és volt párja, Derek Thomas között. Mindketten a közös kislányuk, Louetta felügyeletéért küzdenek. Thomas egy friss bírósági beadványban azt állította, hogy Demi Moore megfenyegette.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Rumer Willis exe, Derek Thomas a bíróságnak benyújtott iratokban arról írt, hogy Rumer Willis a kislányuk 2023-as születése után közölte vele: nem szeretné, ha a családja jelen lenne Louetta életének első 40 napjában. Thomas állítása szerint ugyanez nem vonatkozott Rumer családjára: Louetta születése másnapján Demi Moore és a háztartási személyzet több tagja megjelent a házukban, és „jelentős zavart” okoztak ezzel.

Demi Moore lánya, Rumer Willis and Derek Richard
Demi Moore lánya, Rumer Willis and Derek Richard
Forrás: Getty Images

Demi Moore megfenyegette egykori vejét

Demi Moore ekkor – nyilvánvalóan Rumer valamelyik korábbi kijelentése alapján – azzal fenyegetőzött, hogy »tönkretesz engem«” – állította Thomas a beadványban. A Page Six megkeresésére Rumer Willis és Demi Moore képviselői nem reagáltak.

Pár nappal ezelőtt pedig pont Rumer Willis vádolta meg Derek Thomast családon belüli erőszak miatt, ám ezeket az állításokat Thomas határozottan visszautasította. Június 2-án egy beadványban azt írta, hogy soha nem viselkedett „agresszívan vagy helytelenül” Rumer Willisszel szemben. Egyúttal vissza is dobta a labdát: azt állította, hogy a színésznő az ő engedélye nélkül szerepeltette lányukat szponzorált, felnőtteknek szóló tartalmakban.

A férfi saját magáról azt írta, aktívan részt vesz a gyermeke nevelésében, minden nap FaceTime-on beszél Louettával, annak ellenére, hogy – állítása szerint – a Rumer megtiltotta neki, hogy lássa a gyermeket. Thomas tagadta azt is, hogy drogozna vagy nem fizetne gyerektartást. A bíróság előtt azt mondta, kész megfizetni a havi 2350 dolláros (kb. 723.000 forintos) összeget.

Rumer Willis igazsága természetesen teljesen más: azt is állítja, hogy Thomas paranoid módon viselkedett, és azzal vádolta őt, hogy az édesanyjával együtt összeesküdtek ellene, hogy elvegyék tőle Louettát: „Paranoiás viselkedést tanúsított, azt állítva, hogy anyámmal összeesküdtünk, hogy elvegyük tőle Louettát. Nagyon dühös lett rám, amikor nem engedtem, hogy az anyja füvezzen a házamban, amikor Louetta még csecsemő volt.”

Demi Moore korábban megerősítette lánya állításait. Azt mondta, Thomas Louetta születésekor agresszíven viselkedett, és „sem Rumerre, sem a babára, sem pedig bárki másra nem volt tekintettel”.

Thomas ügyvédje ezek a vádakat visszautasította.

Ezeket olvastad már? 

Sydney Sweeney megszólalt botrányos OnlyFans-szerepéről: egy mondattal tette helyre a kritikusokat

Az Eufória harmadik évada rendkívül megosztóra sikerült. Most a sorozat egyik főszereplője, Sydney Sweeney is reagált a kritikákra.

Nem hiszed el, ki lép színpadra Jason Derulo budapesti koncertje előtt – Erre még a legnagyobb rajongók sem számítottak!

Már csak órák választják el a rajongókat Jason Derulo budapesti koncertjétől: a többszörös platinalemezes világsztár 2026. június 10-én, szerdán érkezik a Budapest Parkba The Last Dance World Tour című világturnéjával. Az este egyik új bejelentése, hogy az előfellépő Bruno mellett Spacc és KKevin is színpadra lép.

Hugh Laurie megszólalt a részeg kommentelése után: gyűlöletcunamit indított el

Egy újságíró kritikával illette a Doktor House című sorozatot, amit a főszereplő sem hagyott szó nélkül. Hugh Laurie most bocsánatot kért, miután meggondolatlanul cselekedett. Íme a részletek!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu