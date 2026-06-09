Új fejezet kezdődik hamarosan György herceg életében: szeptemberben kezdi meg középiskolai tanulmányait. Bár egyelőre nem erősítették meg, pontosan melyik intézménybe iratkozik be, már most sokakat foglalkoztat, hogyan alakul majd az élete. A 12 éves herceg azonban már jelenlegi iskolájában is teljesen átlagos diákéletet él bizonyos szempontból, és most az is kiderült, hogy becézik őt osztálytársai.

Fény derült György herceg becenevére: már otthon is így szólítják.

Forrás: Getty Images Europe

Meglepő becenevet kapott az iskolában György herceg

György herceget az osztálytársai „PG”-nek bevézik, amely a Prince George nevének kezdőbetűiből áll össze. A becenév állítólag annyira megtetszett a családnak, hogy már otthon is használják. Vilmos herceg és Katalin hercegné időnként még tovább is viszik a játékot, és „PG Tips”-nek szólítják fiukat, utalva az azonos nevű, népszerű brit teára.

A brit trónörökösi sorban második helyen álló György előtt fontos döntés áll: a brit sajtó szerint két iskola szerepel a lehetséges opciók között. Az egyik az Eton College, ahol korábban édesapja, Vilmos herceg, valamint nagybátyja, Harry herceg is tanult. A másik a wiltshire-i Marlborough College, amelyet annak idején Katalin hercegné is látogatott.

Nem György az egyetlen, akinek különleges beceneve van

Húga, Sarolta hercegnő több kedves megszólítást is kapott a családjától. Vilmos herceget még a 2019-es Chelsea Virágkiállításon hallották, amint lányát „Mignotte”-nak nevezte, ami franciául annyit jelent: „aranyos” vagy „tündéri”. Egy nő, aki találkozott a hercegi párral, később arról számolt be, hogy Saroltát gyakran „Lottie”-nak is hívják otthon. Elmondása szerint amikor a saját gyermekéről beszélgetett Katalinnal, a hercegné úgy fogalmazott: „Ő egyidős Lottie-val”, így derült ki számára a családban használt becenév.

A legkisebb testvér, Lajos herceg sem maradt ki a sorból. Egy korábbi hivatalos eseményen Katalin hercegné véletlenül elárulta, hogy időnként „Lou-bugs”-nak szólítja fiát. A becenév akkor hangzott el, amikor cserkészekkel közösen pillecukrot sütöttek a tábortűznél.

Jelenleg mindhárom gyermek a berkshire-i Lambrook School tanulója, amelynek tandíja félévente akár 10 669 font is lehet. Vilmos herceg nemrég azt is megerősítette, hogy György már most bentlakásos rendszerben tölti ideje egy részét az iskolában, ezzel készülve a középiskolai évekre.