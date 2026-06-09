Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 9., kedd Félix

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család katalin hercegné Katalin és Vilmos Vilmos herceg György herceg
Rideg Léna
2026.06.09.
Bár egyszer ő lesz Nagy-Britannia királya, az iskolában ugyanolyan becenevet kapott, mint bármelyik másik diák. A 12 éves György herceg szeptemberben új iskolában folytatja tanulmányait, most azonban napvilágot látott, milyen néven emlegetik a társai a hétköznapokban.
 
              Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!      

Új fejezet kezdődik hamarosan György herceg életében: szeptemberben kezdi meg középiskolai tanulmányait. Bár egyelőre nem erősítették meg, pontosan melyik intézménybe iratkozik be, már most sokakat foglalkoztat, hogyan alakul majd az élete. A 12 éves herceg azonban már jelenlegi iskolájában is teljesen átlagos diákéletet él bizonyos szempontból, és most az is kiderült, hogy becézik őt osztálytársai.

Fény derült György herceg becenevére: már otthon is így szólítják.
Fény derült György herceg becenevére: már otthon is így szólítják.
Forrás: Getty Images Europe

Meglepő becenevet kapott az iskolában György herceg

György herceget az osztálytársai „PG”-nek bevézik, amely a Prince George nevének kezdőbetűiből áll össze. A becenév állítólag annyira megtetszett a családnak, hogy már otthon is használják. Vilmos herceg és Katalin hercegné időnként még tovább is viszik a játékot, és „PG Tips”-nek szólítják fiukat, utalva az azonos nevű, népszerű brit teára. 

A brit trónörökösi sorban második helyen álló György előtt fontos döntés áll: a brit sajtó szerint két iskola szerepel a lehetséges opciók között. Az egyik az Eton College, ahol korábban édesapja, Vilmos herceg, valamint nagybátyja, Harry herceg is tanult. A másik a wiltshire-i Marlborough College, amelyet annak idején Katalin hercegné is látogatott.

Nem György az egyetlen, akinek különleges beceneve van

Húga, Sarolta hercegnő több kedves megszólítást is kapott a családjától. Vilmos herceget még a 2019-es Chelsea Virágkiállításon hallották, amint lányát „Mignotte”-nak nevezte, ami franciául annyit jelent: „aranyos” vagy „tündéri”. Egy nő, aki találkozott a hercegi párral, később arról számolt be, hogy Saroltát gyakran „Lottie”-nak is hívják otthon. Elmondása szerint amikor a saját gyermekéről beszélgetett Katalinnal, a hercegné úgy fogalmazott: „Ő egyidős Lottie-val”, így derült ki számára a családban használt becenév.

A legkisebb testvér, Lajos herceg sem maradt ki a sorból. Egy korábbi hivatalos eseményen Katalin hercegné véletlenül elárulta, hogy időnként „Lou-bugs”-nak szólítja fiát. A becenév akkor hangzott el, amikor cserkészekkel közösen pillecukrot sütöttek a tábortűznél.

Jelenleg mindhárom gyermek a berkshire-i Lambrook School tanulója, amelynek tandíja félévente akár 10 669 font is lehet. Vilmos herceg nemrég azt is megerősítette, hogy György már most bentlakásos rendszerben tölti ideje egy részét az iskolában, ezzel készülve a középiskolai évekre

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Megrázó részletek láttak napvilágot Hulk Hogan utolsó óráiról: szívszorító volt látni a haldokló harcost

A rendőrség nyilvánosságra hozta, hogy a WWE legendája egészen biztosan természetes halállal hunyt el. Hulk Hogan állapota a legutóbbi műtéte után sokat romlott, az utolsó időszakban már látszott rajta, hogy nincs jól.

Károly király ennek nem fog örülni: Harry és Meghan Markle elköltöznek

Egy új ország, egy új kezdet és még nagyobb távolság a királyi családtól. Harry és Meghan következő lépése sokakat meglephet.

Fura szerelmi háromszög miatt romlott meg Diana hercegné és Sarah Ferguson barátsága

Megdöbbentő titok derült ki a kapcsolatukról. Egy önéletrajzi könyv szerint egy sármos férfi, mégpedig John F. Kennedy Jr. állhatott Sarah Ferguson és Diana hercegné közé.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu