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királyi család

A monacói hercegné ritka fotót osztott meg ikreiről: Jacques és Gabriella már 11 évesek

királyi család Charlene monacói hercegnő Monaco
Horváth Angéla
2026.06.03.
Charlene monacói hercegné friss fotót osztott meg a gyermekeiről. A felvétel anyák napja alkalmából készült, amit a napokban ünnepeltek Franciországban Monacóban.

A monacói palota hivatalos Instagram-oldalán közzétett portrén Charlene hercegné az ikreit öleli, mindhárman fehér ruhában pózolnak. Jacques és Gabriella nagyon hasonlítanak az egykori olimpikon édesanyjukra. 

Charlene hercegné és 11 éves ikrei
Charlene hercegné és 11 éves ikrei
Forrás: Instagram

A fotó mellé a palota ezt írta: „Boldog anyák napját kívánunk minden anyukának”.

Charlene hercegné tavaly decemberben is megosztott egy hasonló képet az ikrekről a 11. születésnapjuk alkalmából, azon a fotón azonban ő maga nem szerepelt. A monacói palota akkor így köszöntötte a gyerekeket: „Nagyon boldog születésnapot Jacques hercegnek és Gabriella hercegnőnek, akik ma ünneplik 11. születésnapjukat!”

Charlene hercegné ikrei a pápával is találkozhattak

Az ikrek mögött mozgalmas időszak áll. Februárban részt vettek a téli olimpiai játékokon, márciusban pedig szüleikkel együtt találkoztak a pápával a monacói palotában.

 

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