A monacói hercegné ritka fotót osztott meg ikreiről: Jacques és Gabriella már 11 évesek

A monacói palota hivatalos Instagram-oldalán közzétett portrén Charlene hercegné az ikreit öleli, mindhárman fehér ruhában pózolnak. Jacques és Gabriella nagyon hasonlítanak az egykori olimpikon édesanyjukra.

Charlene hercegné és 11 éves ikrei

Forrás: Instagram

A fotó mellé a palota ezt írta: „Boldog anyák napját kívánunk minden anyukának”.

Charlene hercegné tavaly decemberben is megosztott egy hasonló képet az ikrekről a 11. születésnapjuk alkalmából, azon a fotón azonban ő maga nem szerepelt. A monacói palota akkor így köszöntötte a gyerekeket: „Nagyon boldog születésnapot Jacques hercegnek és Gabriella hercegnőnek, akik ma ünneplik 11. születésnapjukat!”

Charlene hercegné ikrei a pápával is találkozhattak

Az ikrek mögött mozgalmas időszak áll. Februárban részt vettek a téli olimpiai játékokon, márciusban pedig szüleikkel együtt találkoztak a pápával a monacói palotában.

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