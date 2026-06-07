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Kiderült, miért tűnt el a nyilvánosság elől Gesztesi Panka

sztárcsemete Liptai Claudia Gesztesi Panka
Life.hu
2026.06.07.
Gesztesi Panka A Nagy Duett után visszavonult, a közösségi médiában sem posztolt. Liptai Claudia és Gesztesi Károly 19 éves lánya most elárulta, miért volt szüksége a csendre.
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Gesztesi Panka A Nagy Duett színpadán ragyogott, a fiatal modell magabiztosnak tűnt, ám a csillogás mögött nagy volt a megterhelés. A műsor után eltűnt az Instagramról. Pankát nagyjából 40 ezren követik, ezért sokaknak feltűnt, hogy elcsendesedett az oldala. Most az Instagram-sztorijában magyarázta el, mi történt vele, és miért döntött úgy, hogy egy időre háttérbe húzódik.

Gesztesi Panka egy időre eltűnt a közösségi médiából
Gesztesi Panka egy időre eltűnt a közösségi médiából
Forrás: Instagram

Gesztesi Panka elárulta, miért tűnt el a nyilvánosság elől

„Tudom, hogy az elmúlt időben kicsit eltűntem. Ennek az oka leginkább az, hogy A Nagy Duett után mentálisan nehezebb volt visszaállni a normális kerékvágásba, mint gondoltam. Ez az egész élmény nagyon sok mindent megváltoztatott bennem, amiről majd később mesélek. Közben az egyetemen is fel kellett zárkóznom, így az elmúlt heteket főleg a vizsgáimra fordítottam”írta Liptai Claudia lánya.

Panka azt is jelezte, hogy már jobban érzi magát, és hamarosan visszatér a követőihez: „Most viszont már kezdem érezni, hogy minden szépen a helyére kerül, lassan végzek a vizsgákkal is, jön a nyár, és én is visszatérek. Nagyon köszönöm a türelmeteket és a megértéseteket, szükségem volt erre az időre.”

A Nagy Duett időszaka nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is megterhelő volt számára. Kiderült, hogy az egyik próbán egy akrobatikus ugrásnál rosszul érkezett a talajra, és megsérült. A fájdalmai ellenére végigcsinálta a versenyt Kovács Áronnal, nem adta fel.

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