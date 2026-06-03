Harry Styles elárulta, melyik dalra vesztette el a szüzességét

Finoman szólva is meglepő vallomást tett a One Direction egykori tagja egy zenei díjátadón. Harry Styles konferálta fel ugyanis a Radiohead énekesét, Thom Yorke-ot, méghozzá egy rendhagyó történettel.

Harry Styles meglepetést okozott rajongóinak.

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Harry Styles nem kertelt

„Ahogy felnőttem, lassan ismertem meg a Radiohead számait: a nővérem szobájából, a lépcső tetejéről leszűrődő kamaszos érzelmek között, miközben én lent ültem és a házit írtam. Később bulikban és meghitt, magányos pillanatokban találtam rájuk újra és újra. A Talk Show Hostra vesztettem el a szüzességem” − osztotta meg a nagyközönséggel Harry Styles.

De itt még nem állt meg: azt is elárulta, hogy a Talk Show Host intrójára történt az aktus, ami csak azért is vicces, mert a dal össz-vissz 4 perc 41 másodperc.

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