Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 3., szerda Klotild

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
királyi család

Eltüntetik Harry és Meghan nyomait a királyi birtokról – Folytatódik a királyi dráma

királyi család ingatlan brit királyi család harry és meghan
Egy üresen álló ház és egy múlt, amit most mintha teljesen ki akarnának radírozni a térképről. Újabb balhé került előtérbe Harry és Meghan ügyében.
 
              Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!      

A brit királyi ingatlanpiacon mostanában egyre ritkább a csendes nap. Most éppen a Frogmore Cottage került előtérbe, ahol állítólag teljes „történet-tisztítás” van készülőben. A hírek szerint a cél eltüntetni minden nyomot, ami Harry és Meghan Markle nevéhez köthető. Igen, még a falak emlékezetét is. 

Harry és Meghan egyre nagyobb bajban van. 
Harry és Meghan egyre nagyobb bajban van. 
Forrás:  Getty Images

Dráma a palotában: elkezdték eltüntetni Harry és Meghan nyomait

  • Újra átalakítanák a Frogmore Cottage-t.
  • Harry és Meghan felújításainak nyomait is eltüntetnék.
  • A királyi család „visszafordítaná az időt” a birtokon.

A ház 2018-ban esküvői ajándékként került hozzájuk, és nem is aprózták el, hisz a felújítások közel 2,8 millió dollárt (kb. 857 millió forintot) emésztettek fel. Aztán jött a királyi „reset gomb”, miután 2023-ban megkérték őket, hogy legyenek szívesek elhagyni az ingatlant, ha már a királyi címet visszautasították. A ház azóta is üresen áll. A „királyi kézen” lévő ingatlanok az uralkodó vagyis Károly király vagyonát képezik. Bár az ingatlanokkal és ingóságokkal személyesen nem igazán rendelkezhet, rendelkezhet arról, hogy kik lakjanak benne. Egyes pletykák szerint, Harry herceg már többször említette a béketárgyalásokon, hogy ha megkapják az ingatlant talán visszatérnek az angol földre, de ezt Vilmos herceg teljes mértékben elutasította. 

Egy bennfentes szerint már az is felmerült, − sőt, néhány munkálat már el is kezdődött azóta a birtokon − hogy a teljes felújítási korszakot visszaállítanák a „Meghan előtti időkre”. Mintha soha nem is történt volna ott semmi. A királyi háztartás ugyan hivatalosan nem erősített meg semmit, de a pletykák szerint több opció is terítéken van.

Közben a háttérben a Crown Estate kezében lévő ingatlan továbbra is üresen áll, ami a brit sajtó szerint már önmagában is „túl hangos csend”. 

Ezek is érdekelhetnek:

Meghan Markle képmutatása miatt forrnak az indulatok: a hercegné saját magát hazudtolta meg

Harry herceg felesége ismét vitát gerjesztett, miután új életmódmárkája, az As Ever termékei miatt sokan képmutatással vádolják. Mutatjuk, mivel akasztotta ki Meghan Markle az embereket!

Meghan Markle durva üzenete a sarokba ültette Harryt: leleplezte őket a bennfentes

Feszült hangulat a sussexi házaspár között. Meghan Markle állítólag kemény üzenetet fogalmazott meg Harrynek, aki így is nehezen találja új szerepét a királyi élet után.

Meghan Markle és Harry herceg 8 éve házasok: sosem látott esküvői fotókat posztolt a hercegné

Meghan Markle az Instagramján is ünnepel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu