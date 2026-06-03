Eltüntetik Harry és Meghan nyomait a királyi birtokról – Folytatódik a királyi dráma

A brit királyi ingatlanpiacon mostanában egyre ritkább a csendes nap. Most éppen a Frogmore Cottage került előtérbe, ahol állítólag teljes „történet-tisztítás” van készülőben. A hírek szerint a cél eltüntetni minden nyomot, ami Harry és Meghan Markle nevéhez köthető. Igen, még a falak emlékezetét is.

Harry és Meghan egyre nagyobb bajban van.

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Dráma a palotában: elkezdték eltüntetni Harry és Meghan nyomait Újra átalakítanák a Frogmore Cottage-t.

Harry és Meghan felújításainak nyomait is eltüntetnék.

A királyi család „visszafordítaná az időt” a birtokon.

A ház 2018-ban esküvői ajándékként került hozzájuk, és nem is aprózták el, hisz a felújítások közel 2,8 millió dollárt (kb. 857 millió forintot) emésztettek fel. Aztán jött a királyi „reset gomb”, miután 2023-ban megkérték őket, hogy legyenek szívesek elhagyni az ingatlant, ha már a királyi címet visszautasították. A ház azóta is üresen áll. A „királyi kézen” lévő ingatlanok az uralkodó vagyis Károly király vagyonát képezik. Bár az ingatlanokkal és ingóságokkal személyesen nem igazán rendelkezhet, rendelkezhet arról, hogy kik lakjanak benne. Egyes pletykák szerint, Harry herceg már többször említette a béketárgyalásokon, hogy ha megkapják az ingatlant talán visszatérnek az angol földre, de ezt Vilmos herceg teljes mértékben elutasította.

Egy bennfentes szerint már az is felmerült, − sőt, néhány munkálat már el is kezdődött azóta a birtokon − hogy a teljes felújítási korszakot visszaállítanák a „Meghan előtti időkre”. Mintha soha nem is történt volna ott semmi. A királyi háztartás ugyan hivatalosan nem erősített meg semmit, de a pletykák szerint több opció is terítéken van.

Közben a háttérben a Crown Estate kezében lévő ingatlan továbbra is üresen áll, ami a brit sajtó szerint már önmagában is „túl hangos csend”.

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