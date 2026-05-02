Kiszivárogtak a részletek: dupla esküvőre készül Zoë Kravitz és Harry Styles

Zoë Kravitz és Harry Styles kapcsolata villámgyorsan halad előre: alig egy hónappal az eljegyzésük után már az esküvőt szervezik, sőt, a családalapítás is szóba került. A pár mindössze nyolc hónapnyi együtt járás után döntött az elköteleződés mellett, ami ugyan sokak számára meglepő volt, a bennfentesek szerint azonban már teljes erővel készülnek a közös jövőre.

Dupla esküvőre készül Zoe Kravitz és Harry Styles

A Page Six információi szerint akár két esküvő is szóba jöhet: egy Londonban és egy New Yorkban. Utóbbi helyszín választása nem véletlen, hiszen Kravitz édesapja, Lenny Kravitz Manhattan belvárosában él, és lánya számára fontos, hogy a család is jelen lehessen a nagy napon. A források szerint a ceremónia akár a Fouquet’s Hotelben is lehet.

A pár kapcsolata családi szinten is gördülékenyen alakul: Styles már korábban találkozott Kravitz édesapjával, és a beszámolók szerint kifejezetten jó benyomást tett rá. „Lenny imádja Harryt” – fogalmazott egy bennfentes, hozzátéve, hogy Kravitz számára kulcsfontosságú, hogy partnere jól kijöjjön az édesapjával.

Bár Zoe jelenleg New Yorkban tartózkodik, ahol a Met-gála szervezőbizottságának tagja, Harry Styles várhatóan nem kíséri el az eseményre. A zenész köztudottan kerüli a nagyszabású nyilvános rendezvényeket, és egyébként is készül a világkörüli turnéjára, amely május 16-án indul Amszterdamban új albuma, a Kiss All the Time. Disco, Occasionally népszerűsítésére. A koncertsorozat részeként egy 30 állomásos turnét is ad majd a New York-i Madison Square Gardenben. A vörös szőnyegen Kravitz várhatóan közeli barátjával, Anthony Vaccarello jelenik meg.

Tavaly nyár óta alkotnak egy párt

Kapcsolatuk gyorsan mélyült el: tavaly nyáron Rómában tűntek fel először együtt, majd Londonban is felvállalták szerelmüket, és már 2025 őszén arról pletykáltak, hogy kapcsolatuk komoly. Az eljegyzés híre idén tavasszal robbant ki, amikor Zoë Kravitz egy feltűnő, félmillió dollárra becsült gyémántgyűrűvel jelent meg.

A bennfentesek szerint Harry Styles már a családalapításon is gondolkodik, amit az is erősített benne, hogy nővére, Gemma Styles nemrég anya lett.

Zoe Kravitz korábban Channing Tatum párja volt, kapcsolatuk 2024-ben ért véget, előtte pedig rövid házasságot kötött Karl Glusmannel. Stylesnak is voltak ismert kapcsolatai, többek között Taylor Swifttel, Kendall Jennerrel és Olivia Wildedel. A források szerint azonban most valóban egymásra találtak: Kravitz szabad szellemű személyisége jól illeszkedik Styles laza, kötöttségektől mentes életfelfogásához.