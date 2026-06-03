Hatalmas az öröm: bővült Rúzsa Magdiék családja − Fotó

Az énekesnő a közösségi oldalon mutatta meg a jövevényt. Rúzsa Magdi és gyerekei is odavannak érte.
Rúzsa Magdi és gyerekei egy cuki kis tacskóval fotózkodtak. Az Instagramon a képek mellé írt szövegből kiderült, az énekesnő családja átmenetileg vigyáz a kutyusra.
Rúzsa Magdi ikrei és a vendég kutyus közös képen
„Lett egy Tappancsunk. Nagyon vigyázunk rá Selma, amíg nem vagy itt” − írta Rúzsa Magdi a közösségi oldalon.
Az énekesnő gyerekeivel is tett fel fotót: „Ajtónülők” − jegyezte meg a Kossuth-díjas énekesnő, aki szokásához híven az ikrek arcát most is kitakarta. A kommentelők odavannak a fotókért, mind a gyerekekért, mind Tappancsért is.
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