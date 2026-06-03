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öröm

Hatalmas az öröm: bővült Rúzsa Magdiék családja − Fotó

öröm Rúzsa Magdi tacskó
Life.hu
2026.06.03.
Az énekesnő a közösségi oldalon mutatta meg a jövevényt. Rúzsa Magdi és gyerekei is odavannak érte.
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Rúzsa Magdi és gyerekei egy cuki kis tacskóval fotózkodtak. Az Instagramon a képek mellé írt szövegből kiderült, az énekesnő családja átmenetileg vigyáz a kutyusra. 

Rúzsa Magdi a gyerekei arcocskáját sosem mutatja.
Rúzsa Magdi a gyerekei arcocskáját sosem mutatja. 
Forrás: MW archív

Rúzsa Magdi ikrei és a vendég kutyus közös képen 

„Lett egy Tappancsunk. Nagyon vigyázunk rá Selma, amíg nem vagy itt” − írta Rúzsa Magdi a közösségi oldalon. 

Az énekesnő gyerekeivel is tett fel fotót: „Ajtónülők” − jegyezte meg a Kossuth-díjas énekesnő, aki szokásához híven az ikrek arcát most is kitakarta. A kommentelők odavannak a fotókért, mind a gyerekekért, mind Tappancsért is.

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