Évtizedeket letagadhatna a közel 100 éves világsztár: így tündökölt June Squibb a Tony Awards-gálán – ELKÉPESZTŐ FOTÓ

Kevés olyan sztár van, aki idős korában lett világszerte ismert. June Squibb egy közülük, akit a 2013-as Nebraska című filmjével lett igazán ismert. Az alakítása Oscar- és Golden Globe-jelöléseket hozott számára, valamint megismerte a nevét az egész világ és hamarosan főszerepek tucatjával keresték meg.

June Squibb botra támaszkodva jelent meg a Tony Awardson, azonban ez mit sem von le abból, hogy milyen stílusos és csinos volt a megjelenése.

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96 évesen is elképesztően csinos volt June Squibb a Tony Awardson

A világsztár most nem a színpadi előadásai, vagy a June Squibb-filmek miatt került a rivaldafénybe, hanem a megjelenésével. A 96 éves színésznő ugyanis megtalálhatta az örök fiatalság forrását, mert az idős kora ellenére kirobbanóan nézett ki a nemrég megrendezett 79. Tony-díjátadón. Ezt a gálát a színházak Oscarjaként is szokták emlegetni. Itt újabb jelölést zsebelhetett be, ugyanis színpadi színésznőként is esélyessé vált a szakma legkiválóbb minősítésére. A publikomot azonban csak egy dolog izgatta: vajon, mi June fiatalságának titka?

A színésznő egyébként a forgatásokon sem kíméli magát, nemrég a Thelma című akciófilmben láthattuk, ahol 93 évesen fiatalokat megszégyenítő kaszkadőrmutatványokat mutatott be. Néha fegyvert rántott, néha pedig egy robogón száguldott, hogy visszaszerezze a félretett pénzét, amit az unokázós csalók loptak el tőle.

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