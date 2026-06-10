Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 10., szerda Gréta, Margit

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kortalan szépség

Évtizedeket letagadhatna a közel 100 éves világsztár: így tündökölt June Squibb a Tony Awards-gálán – ELKÉPESZTŐ FOTÓ

kortalan szépség színésznő örök fiatalság
Komáromi Bence
2026.06.10.
A színésznőről senki meg nem mondaná, hogy 96 éves. June Squibb nemrég a Tony Awards gáláján lépett a vörös szőnyegre és megjelenése mindenkit lenyűgözött.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Kevés olyan sztár van, aki idős korában lett világszerte ismert. June Squibb egy közülük, akit a 2013-as Nebraska című filmjével lett igazán ismert. Az alakítása Oscar- és Golden Globe-jelöléseket hozott számára, valamint megismerte a nevét az egész világ és hamarosan főszerepek tucatjával keresték meg.

June Squibb botra támaszkodva jelent meg a Tony Awardson, azonban ez mit sem von le abból, hogy milyen stílusos és csinos volt a megjelenése.
June Squibb botra támaszkodva jelent meg a Tony Awardson, azonban ez mit sem von le abból, hogy milyen stílusos és csinos volt a megjelenése.
Forrás: WireImage

96 évesen is elképesztően csinos volt June Squibb a Tony Awardson

A világsztár most nem a színpadi előadásai, vagy a June Squibb-filmek miatt került a rivaldafénybe, hanem a megjelenésével. A 96 éves színésznő ugyanis megtalálhatta az örök fiatalság forrását, mert az idős kora ellenére kirobbanóan nézett ki a nemrég megrendezett 79. Tony-díjátadón. Ezt a gálát a színházak Oscarjaként is szokták emlegetni. Itt újabb jelölést zsebelhetett be, ugyanis színpadi színésznőként is esélyessé vált a szakma legkiválóbb minősítésére. A publikomot azonban csak egy dolog izgatta: vajon, mi June fiatalságának titka?

A színésznő egyébként a forgatásokon sem kíméli magát, nemrég a Thelma című akciófilmben láthattuk, ahol 93 évesen fiatalokat megszégyenítő kaszkadőrmutatványokat mutatott be. Néha fegyvert rántott, néha pedig egy robogón száguldott, hogy visszaszerezze a félretett pénzét, amit az unokázós csalók loptak el tőle.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

60 éves lett a Vészhelyzet sztárja, így néz ki ma Julianna Margulies − Videó

Emlékszel még a 90-es évek orvosi sorozatára, amit ma is bármikor újra tudnánk nézni? Igen, ez nem más, mint a Vészhelyzet, amiben Julianna Margulies központi szereplőként volt jelen.

Így néz ki a Született feleségek duci Juanitája 24 évesen: súlyos tragédiák érték az egykori gyereksztárt

Emlékszel még Gabrielle kislányára? A Született feleségek gyerekszínésze már 24 éves és elképesztő traumákkal kellett megküzdenie élete során! Íme a részletek!

Egykor a világ legszebb nője volt: így néz ki 82 évesen a 70-es évek szupermodellje – Fotó

Lauren Hutton a 70-es évek egyik legismertebb topmodellje volt. Így néz ki napjainkban, 82 évesen az egykori szupermodell!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu