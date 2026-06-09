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Károly király ennek nem fog örülni: Harry és Meghan Markle elköltöznek

királyi család Meghan Markle Harry herceg
Egy új ország, egy új kezdet és még nagyobb távolság a királyi családtól. Harry és Meghan következő lépése sokakat meglephet.
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Úgy tűnik, Harry herceg és Meghan Markle ismét nagy döntés előtt áll. Külföldi sajtóértesülések szerint a sussexi pár komolyan fontolgatja, hogy kaliforniai mámort maguk mögött hagyva Ausztráliában kezdenek új életet. 

Harry és Meghan újra költöznek.
Harry és Meghan újra költöznek. 
Forrás:  Northfoto

Új életet kezdene Harry és Meghan? Meglepő országba költözhet a sussexi pár

  • Harry herceg állítólag Ausztráliában érzi magát a legotthonosabban.
  • Meghan üzleti lehetőségeket lát a kontinensben.
  • A költözés tovább növelné a távolságot a brit királyi családtól.

A források szerint Harry mindig is otthon érezte magát Ausztráliában, ahol még a királyi család tagjaként többször is ellátogatott. Meghan számára pedig ez az ország nemcsak nyugodtabb életet, hanem új üzleti lehetőségeket is jelenthet. Bár a pár áprilisi ausztráliai látogatása nem váltott ki akkora érdeklődést, mint a 2018-as királyi körútjuk, mégis sikeresnek értékelték az utat. Meghan több eseményen is részt vett, miközben üzleti kapcsolatait is építette.

A költözésnek stratégiai jelentősége is lehet

Harry számára különösen fontos az Invictus Games ausztrál programja, amely az utóbbi időben ismét jelentős támogatást kapott. Eközben a Buckingham-palota régóta figyelemmel kíséri az ausztrál köztársasági törekvéseket, így Harry jelenléte akár a monarchia szempontjából is értékes lehetne. Bár arról, hogy Károly király mit szól ehhez az üztletükhöz még nincs hír

Az azonban kérdéses, hogy valóban beköltöznek-e a kenguruk földjére, vagy csupán egy újabb lehetőséget mérlegelnek. 

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