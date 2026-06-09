Károly király ennek nem fog örülni: Harry és Meghan Markle elköltöznek

Úgy tűnik, Harry herceg és Meghan Markle ismét nagy döntés előtt áll. Külföldi sajtóértesülések szerint a sussexi pár komolyan fontolgatja, hogy kaliforniai mámort maguk mögött hagyva Ausztráliában kezdenek új életet.

Harry és Meghan újra költöznek.

Forrás: Northfoto

Új életet kezdene Harry és Meghan? Meglepő országba költözhet a sussexi pár Harry herceg állítólag Ausztráliában érzi magát a legotthonosabban.

Meghan üzleti lehetőségeket lát a kontinensben.

A költözés tovább növelné a távolságot a brit királyi családtól.

A források szerint Harry mindig is otthon érezte magát Ausztráliában, ahol még a királyi család tagjaként többször is ellátogatott. Meghan számára pedig ez az ország nemcsak nyugodtabb életet, hanem új üzleti lehetőségeket is jelenthet. Bár a pár áprilisi ausztráliai látogatása nem váltott ki akkora érdeklődést, mint a 2018-as királyi körútjuk, mégis sikeresnek értékelték az utat. Meghan több eseményen is részt vett, miközben üzleti kapcsolatait is építette.

A költözésnek stratégiai jelentősége is lehet

Harry számára különösen fontos az Invictus Games ausztrál programja, amely az utóbbi időben ismét jelentős támogatást kapott. Eközben a Buckingham-palota régóta figyelemmel kíséri az ausztrál köztársasági törekvéseket, így Harry jelenléte akár a monarchia szempontjából is értékes lehetne. Bár arról, hogy Károly király mit szól ehhez az üztletükhöz még nincs hír.

Az azonban kérdéses, hogy valóban beköltöznek-e a kenguruk földjére, vagy csupán egy újabb lehetőséget mérlegelnek.

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