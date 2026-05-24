Az elmúlt időszakban Kamilla királyné neve többször is felmerült a brit királyi családon belüli feszültségekkel kapcsolatban. A beszámolók szerint Vilmos herceggel együtt ő vezeti az úgynevezett York-ellenes frakciót, amely azt szorgalmazza, hogy a monarchia tartson minél nagyobb távolságot András volt hercegtől és családjától.

Kamilla királyné fontosnak tartja a yorki ág háttérbe szorítását

A hírek szerint Kamilla különösen határozott álláspontot képviselt a yorki ág háttérbe szorításával kapcsolatban, beleértve Beatrix és Eugénia hercegnőt is. Többen ennek tulajdonítják azt is, hogy amikor Eugénia hercegnő harmadik terhességét bejelentették, a Buckingham-palota közleménye kizárólag Károly király örömét említette, Kamilla királyné neve azonban kimaradt a nyilatkozatból.

„A monarchia a túlélésről szól”

A Mail on Sunday értesülései szerint a királynő szerepet játszhatott abban is, hogy Károly király keményen lépjen fel Andrew Mountbatten-Windsorral szemben: megfossza címeitől és kilakoltassa.

Christopher Wilson, a Nagyobb szerelem – Károly és Kamilla című könyv szerzője szerint pedig Kamilla kedves mosolya mögött határozottság és ha kell, könnyörtelenség rejlik, amit igyekszik elrejteni a nyilvánosság elől. Az életrajzíró szerint Kamillának a legfontosabb férje támogatása és a monarchia védelme. „A monarchia a túlélésről szól, és Kamilla pontosan érti ezt” – idézi a Daily Mail.

