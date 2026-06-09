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Lóhalálában távozott Károly és Kamilla Peter Phillips esküvőjéről − Kiderült, miért fogták "menekülőre"

betfred derby day peter phillips Károly király
Anna hercegnő fia, Peter Phillips és Harriet Sperling szombaton mondták ki a boldogító igent. Az esküvőn megjelent a család szinte minden fontos tagja, Károly király és Kamilla azonban idejekorán távozott, amiért több kritikát is kaptak.
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Károly király és Kamilla királyné kapott hideget-meleget, amiért nagyon hamar távozott unokaöccse, Peter Phillips esküvői fogadásáról. Kiderült, hogy az uralkodó hova igyekezett: az Egyesült Királyság egyik legrangosabb lóversenyén vett részt.

Károly király és Kamilla királyné a a Betfred Derby Dayre igyekezett az esküvőről.
Károly király és Kamilla királyné a a Betfred Derby Dayre igyekezett az esküvőről.
Forrás: Getty Images Europe

Károly király faképnél hagyta a násznépet

Bensőséges családi esküvőn kötött házasságot Peter Phillips és Harriet Sperling. Károly király és Kamilla királyné azonban csak a gloucestershire-i  All Saints templomban tartott ceremónián vett részt, majd nem sokkal ezután elsőként távoztak.  A pár helikopterre szállt, amely egyenesen a surrey-i Epsom Downs versenypályára vitte őket, ahol a Jockey Club védnökeiként vettek részt a Betfred Derby Dayen. Bennfentesek szerint a család pontosan tudta, hogy az uralkodó és neje nem marad sokáig a fogadáson, ennek ellenére mégis kritizálták a döntésüket. Vannak, akik szerint távozásuk kifejezeten elrontotta a hangulatot. „Nem mindenki érti, hogy a derby mennyire fontos Károlynak. Szerintük udvariatlan volt” − idéz a RadarOnline egy családhoz közelálló forrást.

Összeházasodott Peter Phillips és Harriet Sperling.
Összeházasodott Peter Phillips és Harriet Sperling.
Forrás: Getty Images Europe

A vita középpontjában a priorizálás áll

Most pro és kontra érvek feszülnek össze, hogy a királyi kötelezettségek vagy a családi események élveznek-e elsőbbséget az uralkodó életében. Az esküvők ritka családi mérföldkövek. Amikor a királyi család tagjai még szinte azelőtt távoznak, hogy ünnepség teljesen elkezdődött volna, az sokakban ellenérzést vált ki” − nyilatkozta a lapnak egy meghívott. „Mások szerint Károly a monarchiához és a lóversenyzéshez kapcsolódó, régóta fennálló kötelezettségeinek tett eleget és semmi mögöttes üzenete nincs a gyors távozásnak” − tette hozzá. 

Köztudott az is, hogy Károly édesanyja, II. Erzsébet királynő a lóverseny egyik legismertebb támogatója volt, és hosszú uralkodása alatt mindössze két alkalommal hiányzott a derbyről.

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