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Nem mindenről az anya tehet, sőt! − Az apa étrendje komolyan befolyásolja baba egészségét

újszülött táplálkozási szokás egészséges életmód
Klusovszki Kíra
2026.08.04.
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Egy friss kutatás szinte teljesen felülírta a tudomány eddigi álláspontját. Kiderült, hogy az apa fogantatás előtti étrendje is kihatással van a születendő gyerek egészségére.

Terhesség alatt szinte mindenki az édesanya egészségére és táplálkozására figyel, míg az apa étrendjéről jellemzően szó sem esik. Egy friss kutatás szerint azonban az, hogy a férfi mit eszik a gyereknemzés előtt is jelentősen befolyásolhatja a baba egészségét. 

Az apa fogantatás előtti étrendje is felelős a magzat egészségéért.
Az apa étrendje már fogantatás előtt kódolhatja a magzat génjeibe a későbbi betegségek, és az elhízás kockázatát.
Forrás: Shutterstock
  • Egy friss brazil kutatás szerint a leendő apa étrendje is kulcsfontosságú szerepet játszik a magzat egészségfejlődésében. 
  • Az ultrafeldolgozott élelmiszerek már a spermiumok érése során negatívan befolyásolhatják a születendő baba súlyát, és növelhetik a betegségek kialakulásának kockázatát.

A baba egészségét az apa étrendje is befolyásolja

Bár korábban úgy vélték, hogy kizárólag az anya életmódja határozza meg a születendő gyerek egészségét, egy friss brazil kutatás most mégis cáfolta ezt a feltételezést. 

A Nutrition Research folyóiratban megjelent tanulmány ugyanis döbbenetes összefüggéseket talált: rájöttek, hogy az apák ultrafeldolgozott élelmiszerekből álló étrendje befolyásolhatja a gyerek születési súlyát, valamint a csípő és comb körüli zsírlerakódást.

Ha ez nem lenne elég, arra is rámutattak, hogy míg a leendő apák káros táplálkozási szokásai nehezebb csecsemőket eredményeztek, addig az anyák terhesség előtti étrendje sokkal kevesebb hatással van a magzat későbbi egészségi állapotára. Az apáknak ezért célszerű sokkal jobban odafigyelniük, hiszen az elfogyasztott táplálékuk már a fogantatás előtt, a spermiumok fejlődése során befolyásolja a leendő magzatot. Ez ráadásul megváltoztathatja a génaktivitásukat is, ami hosszú távon az elhízás mellett a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is növelheti.

Nem csak a gyermek miatt célszerű odafigyelni

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek rendszeres fogyasztásának negatív hatásai azonban messze túlmutatnak a csecsemőkre és a magzati fejlődésre gyakorolt közvetlen kockázatokon.

Ezek a mesterséges készítmények ugyanis a felnőtt szervezet számára is hatással lehetnek, hosszú távon növelik a szív- és érrendszeri megbetegedések mellett drasztikusan a daganatos betegségek, a kóros elhízás, a 2-es típusú cukorbetegség, valamint a mentális problémák, így a depresszió és a demencia kialakulásának esélyét is, ráadásul még a korai halálozáshoz is hozzájárulhat.

Éppen ezért érdemes olyan élelmiszereket választani, amelyek a kivonatok és az adalékanyagokból összeállított élelmiszerek helyett teljes értékű alapanyagokból készülnek, és kerülni az üdítőitalok, müzliszeletek, hamburgerek, instant tészta, csokoládé és húskészítmények rendszeres fogyasztását.

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