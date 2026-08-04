Nem mindenről az anya tehet, sőt! − Az apa étrendje komolyan befolyásolja baba egészségét

Terhesség alatt szinte mindenki az édesanya egészségére és táplálkozására figyel, míg az apa étrendjéről jellemzően szó sem esik. Egy friss kutatás szerint azonban az, hogy a férfi mit eszik a gyereknemzés előtt is jelentősen befolyásolhatja a baba egészségét.

Az apa étrendje már fogantatás előtt kódolhatja a magzat génjeibe a későbbi betegségek, és az elhízás kockázatát.

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Egy friss brazil kutatás szerint a leendő apa étrendje is kulcsfontosságú szerepet játszik a magzat egészségfejlődésében.

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek már a spermiumok érése során negatívan befolyásolhatják a születendő baba súlyát, és növelhetik a betegségek kialakulásának kockázatát.

A baba egészségét az apa étrendje is befolyásolja

Bár korábban úgy vélték, hogy kizárólag az anya életmódja határozza meg a születendő gyerek egészségét, egy friss brazil kutatás most mégis cáfolta ezt a feltételezést.

A Nutrition Research folyóiratban megjelent tanulmány ugyanis döbbenetes összefüggéseket talált: rájöttek, hogy az apák ultrafeldolgozott élelmiszerekből álló étrendje befolyásolhatja a gyerek születési súlyát, valamint a csípő és comb körüli zsírlerakódást.

Ha ez nem lenne elég, arra is rámutattak, hogy míg a leendő apák káros táplálkozási szokásai nehezebb csecsemőket eredményeztek, addig az anyák terhesség előtti étrendje sokkal kevesebb hatással van a magzat későbbi egészségi állapotára. Az apáknak ezért célszerű sokkal jobban odafigyelniük, hiszen az elfogyasztott táplálékuk már a fogantatás előtt, a spermiumok fejlődése során befolyásolja a leendő magzatot. Ez ráadásul megváltoztathatja a génaktivitásukat is, ami hosszú távon az elhízás mellett a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is növelheti.

Nem csak a gyermek miatt célszerű odafigyelni

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek rendszeres fogyasztásának negatív hatásai azonban messze túlmutatnak a csecsemőkre és a magzati fejlődésre gyakorolt közvetlen kockázatokon.

Ezek a mesterséges készítmények ugyanis a felnőtt szervezet számára is hatással lehetnek, hosszú távon növelik a szív- és érrendszeri megbetegedések mellett drasztikusan a daganatos betegségek, a kóros elhízás, a 2-es típusú cukorbetegség, valamint a mentális problémák, így a depresszió és a demencia kialakulásának esélyét is, ráadásul még a korai halálozáshoz is hozzájárulhat.

Éppen ezért érdemes olyan élelmiszereket választani, amelyek a kivonatok és az adalékanyagokból összeállított élelmiszerek helyett teljes értékű alapanyagokból készülnek, és kerülni az üdítőitalok, müzliszeletek, hamburgerek, instant tészta, csokoládé és húskészítmények rendszeres fogyasztását.