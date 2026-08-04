Retró arcápolási módszerek, amelyekkel csak kínoztuk a bőrünket: a 70-es, 80-as és 90-es évek technikáit jobb, ha elfelejted

A szépségápolás történelme során sokszor követtünk el jó szándékú, de ma már veszélyesnek tűnő hibákat. A 70-es, 80-as és 90-es évek bőrápolási trendjei a feszes, csillogásmentes és pattanásmentes bőr ígéretével kecsegtettek, ám sokszor többet ártottak, mint használtak. Kimberley Medd, aki 25 éve dolgozik a szépségápolás és kozmetika területén, elárulta, mely retró arcápolási praktikákat érdemes végleg a múltban hagyni, és mivel érdemes helyettesíteni azokat.

Arcápolás mesterfokon: ezeket a praktikákat örökre felejtsd el!

Forrás: Moment RF

Alkoholos tonikok: a túlzott zsírtalanítás károsítja a bőr védőrétegét

Napozás és szolárium: nincs biztonságos barnulás

Durva arcradírok: mikrosérüléseket okoznak a bőrön

Hidratáló kihagyása: a zsíros bőrnek is szüksége van rá

Póruscsíkok: látványos, de nem oldják meg a problémát

Agresszív pattanáskezelés: a kiszárítás helyett egyensúly kell

Arcápolási praktikák, amelyeket jobb, ha örökre elfelejtünk

1. Alkoholban gazdag tonikok és összehúzó szerek

A 70-es és 80-as években a tiszta bőr volt a cél. Alkoholban gazdag tonikokkal és összehúzó szerekkel próbálták szabályozni a faggyútermelést és kezelni a pattanásokat. A feszes bőrt a tisztaság jeleként értékelték, pedig valójában gyulladásról volt szó. A túlzott alkoholhasználat nemcsak a felesleges faggyút távolította el, hanem az esszenciális lipideket is, amelyek a bőr védőrétegét erősítik. Ennek következménye lehetett a vízvesztés, irritáció és a pattanások súlyosbodása.

A modern alternatíva a kiegyensúlyozott ápolás. Olyan összetevők, mint a niacinamid, azelainsav, zöldtealevél-kivonat és gyengéd PHA-k segítenek a faggyútermelés szabályozásában és a gyulladás csillapításában, miközben a bőr mikrobiomját nem zavarják.

A hidratálás és a védőréteg helyreállítása minden bőrtípus számára alapvető fontosságú, még pattanások esetén is.

2. Napozás és szolárium

A 70-es és 80-as években a napozást, később pedig a szoláriumozást gyakran ajánlották pattanások kezelésére. Sokan úgy vélték, hogy a nap kiszárítja a bőrt, és megszünteti a problémát. Valójában az UV-sugárzás károsítja a bőrt, gyorsítja a bőr öregedését, fokozza a pigmentációs problémákat, és növeli a bőrrák kockázatát. Régebben a fényvédők használata nem volt divat, az öregedésgátlót pedig főleg 40 év feletti nőknek szánták.