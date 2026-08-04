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bőrápolás

Retró arcápolási módszerek, amelyekkel csak kínoztuk a bőrünket: a 70-es, 80-as és 90-es évek technikáit jobb, ha elfelejted

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Life.hu
2026.08.04.
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A bőrápolás világa hatalmasat változott az elmúlt évtizedekben: ami egykor alapnak számított, ma már kifejezetten kerülendő. Szakértők szerint sok régi szépségtrükk nemcsak hatástalan, hanem hosszú távon kifejezetten ártalmas is lehet – különösen az arcápolás területén ideje új szemléletre váltani.

A szépségápolás történelme során sokszor követtünk el jó szándékú, de ma már veszélyesnek tűnő hibákat. A 70-es, 80-as és 90-es évek bőrápolási trendjei a feszes, csillogásmentes és pattanásmentes bőr ígéretével kecsegtettek, ám sokszor többet ártottak, mint használtak. Kimberley Medd, aki 25 éve dolgozik a szépségápolás és kozmetika területén, elárulta, mely retró arcápolási praktikákat érdemes végleg a múltban hagyni, és mivel érdemes helyettesíteni azokat.

Arcápolás mesterfokon: ezeket a praktikákat örökre felejtsd el!
Arcápolás mesterfokon: ezeket a praktikákat örökre felejtsd el!
Forrás: Moment RF
  • Alkoholos tonikok: a túlzott zsírtalanítás károsítja a bőr védőrétegét
  • Napozás és szolárium: nincs biztonságos barnulás
  • Durva arcradírok: mikrosérüléseket okoznak a bőrön
  • Hidratáló kihagyása: a zsíros bőrnek is szüksége van rá
  • Póruscsíkok: látványos, de nem oldják meg a problémát
  • Agresszív pattanáskezelés: a kiszárítás helyett egyensúly kell

Arcápolási praktikák, amelyeket jobb, ha örökre elfelejtünk

1. Alkoholban gazdag tonikok és összehúzó szerek

A 70-es és 80-as években a tiszta bőr volt a cél. Alkoholban gazdag tonikokkal és összehúzó szerekkel próbálták szabályozni a faggyútermelést és kezelni a pattanásokat. A feszes bőrt a tisztaság jeleként értékelték, pedig valójában gyulladásról volt szó. A túlzott alkoholhasználat nemcsak a felesleges faggyút távolította el, hanem az esszenciális lipideket is, amelyek a bőr védőrétegét erősítik. Ennek következménye lehetett a vízvesztés, irritáció és a pattanások súlyosbodása.

A modern alternatíva a kiegyensúlyozott ápolás. Olyan összetevők, mint a niacinamid, azelainsav, zöldtealevél-kivonat és gyengéd PHA-k segítenek a faggyútermelés szabályozásában és a gyulladás csillapításában, miközben a bőr mikrobiomját nem zavarják.

 A hidratálás és a védőréteg helyreállítása minden bőrtípus számára alapvető fontosságú, még pattanások esetén is.

2. Napozás és szolárium

A 70-es és 80-as években a napozást, később pedig a szoláriumozást gyakran ajánlották pattanások kezelésére. Sokan úgy vélték, hogy a nap kiszárítja a bőrt, és megszünteti a problémát. Valójában az UV-sugárzás károsítja a bőrt, gyorsítja a bőr öregedését, fokozza a pigmentációs problémákat, és növeli a bőrrák kockázatát. Régebben a fényvédők használata nem volt divat, az öregedésgátlót pedig főleg 40 év feletti nőknek szánták.

Ma már tudjuk, hogy nincs biztonságos barnulás. A széles spektrumú, 30-as vagy annál magasabb faktorszámú fényvédő használata minden nap elengedhetetlen, a pattanások kezelésétől függetlenül.

in front of a facial tanning thingie...
A szolárium gyorsítja a bőr öregedését és károsítja a védőréteget.
Forrás: E+

3. Csiszoló hatású arcradírok

A 80-as és 90-es években a bőr bizsergése a hatékonyság jele volt. Fizikai radírokkal, például zúzott dióhéjjal dörzsölték a bőrt, amelyek mikroszkopikus repedéseket okoztak. Idővel ez érzékenységet, védőréteg-károsodást, rosacea súlyosbodását és gyulladás utáni hiperpigmentációt eredményezett, különösen mélyebb bőrtónusoknál.

A modern alternatíva a kémiai hámlasztás AHA- és BHA-savakkal, amelyek sejtszinten, egyenletesen hámlasztanak, és nem traumatizálják a bőrt. Megfelelő használat mellett simább, ragyogóbb bőrt eredményeznek, miközben a védőréteg sértetlen marad.

4. Hidratáló krém mellőzése

A 80-as években a matt bőr volt a trend, ezért a hidratálókat gyakran csak száraz vagy érett bőrre ajánlották. A pattanásokra hajlamos bőrűeket arra ösztönözték, hogy teljesen mellőzzék a hidratálót, mert a faggyút ellenségként kezelték.

Ma már minden bőrtípusnál alap, hogy hidratáljunk. A hidratálás és a zsírosság nem ugyanaz, a zsíros bőr is lehet dehidratált. Ha mellőzzük a hidratálót, a bőr védőrétege gyengül, ami fokozott gyulladáshoz, lassabb regenerációhoz és tartósabb pattanásokhoz vezethet.

5. Póruscsíkok

A 90-es években a póruscsíkok kulturális jelenséggé váltak. Fizikailag eltávolították az eltömődött pórusok tetejét, de nem kezelték a tüszőelzáródás vagy a túlzott olajtermelés okát.

Ma a szalicilsav számít arany standardnak, mert olajban oldódik és behatol a pórusokba. A retinoidok helyes használata normalizálja a sejtek megújulását és megelőzi az elzáródások kialakulását.

6. Agresszív pattanáskezelés

A 90-es években a pattanások kezelését a bőr kiszárítására alapozott „tisztíts, tonizálj, távolítsd el” filozófiája dominálta, gyakran naponta kétszer, erős formulákkal. Ma már tudjuk, hogy a pattanás összetett gyulladásos állapot, amelyet a túlzott faggyútermelés, a pórusokban történő rendellenes elszarusodás, a Cutibacterium acnes baktérium és hormonális hatások okoznak – mondta a Face the Future klinikai vezetője, Kimberley Medd a HELLO!-nak.

A modern kezelés a kiváltó okok megértésén alapul, gyengéd tisztítószerekkel és helyi retinoidokkal. Nem a bőr kiszárítása a cél, hanem a hosszú távú egészség és egyensúly fenntartása.

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