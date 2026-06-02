Ezt a programot SOHA NEM SZABADNA használni a mosógépen − Mégis sokan választják

2026.06.02.
Te is elköveted azt a hibát, amit milliók? Egy neves orvos szerint a legnépszerűbb mosógépi programmal nemcsak a pénzedet égeted, de a baciknak is tökéletes terepet biztosítasz. Mutatjuk a részleteket!
 
Mindannyian ismerjük a végeláthatatlan ruhahegyek látványát, amelyek folyamatosan a mosógép után kiáltanak. De belegondoltál már valaha, hogy mi a valóban optimális hőmérséklet a mosási ciklusokhoz? A szakértő végre válaszol a mosógépi kérdésekre!

Az orvos figyelmeztet: ezt a mosógép programot kerüld el messziről!
Mosógép tippek egyenesen az orvosoktól 

Egy brit orvos azt állítja, hogy ha egy bizonyos módon használod a mosógépedet, azzal nemcsak a tisztaságot maximalizálhatod, és a költségeidet csökkentheted, de az egészségedet is megóvhatod. Dr. Alexander Gerald van Hoogenhouck-Tulleken – vagy ahogy a tévénézők ismerik, Dr. Xand –, a BBC Morning Live műsorában osztotta meg szakértő tippjeit. Elmagyarázta, miért nem hozza meg a legjobb eredményt, ha a ruháidat két igencsak elterjedt hőfokon, 40 és 90 fokon mosod. Ezt tanácsolja helyette! 

A doki mosógép-kisokosa 

Dr. Xand határozottan lebeszél mindenkit a 90 fokos beállításról: 

„A mosógépek legmagasabb fokozata általában a 90 fok, ami ugyan mindent elpusztít – hiszen majdnem forralja a vizet –, de tönkreteszi a ruhákat, és méregdrága. Bármi is történt azokkal a ruhákkal... szerintem azon a ponton már inkább újakat kell venni.”

 

Ehelyett úgy véli, a 60 fok megfelelő lehet, mivel a bizonyos kórokozókat már képes elpusztítani. „Szóval, ha valamilyen fertőzés söpör végig a házon, tekerd fel 60 fokra a gépet, a mechanikus tisztítás és a mosószer elvégzi a többit” – részletezte. Ezt követően Dr. Xand kétségeit fejezte ki a rendkívül népszerű, 40 fokos beállítással kapcsolatban is. Szerinte ez a hőfok „túl meleg ahhoz, hogy olcsó legyen, de túl hideg ahhoz, hogy bármit is elpusztítson”. Azt javasolja, hogy a közepes hőmérséklet helyett válasszunk inkább vagy kifejezetten forró, vagy hideg mosási ciklust

„A 30 fok tökéletesen elvégzi a munkát” – jelentette ki. „Sokkal olcsóbb is: ha 40 fokról 30-ra váltasz, azzal közel 40%-ot spórolhatsz meg az energiaköltségeken. Ráadásul gyorsabb is.” Azt tanácsolja, hogy ha rendszeresen ezt a beállítást használod, vásárolj alacsony hőfokra kifejlesztett mosószert. Az orvos magát egyébként minden téren 20 fokos pasinak nevezi, ez alól kivételt csak az edzőruhái jelentenek. Rámutatott, hogy a 20 fokos mosásra való átállással akár 62%-kal is csökkentheted a számláidat. 

Mit tanulhattunk ebből? 

Felejtsd el a 40 fokot, ez a legrosszabb kompromisszum: a pénzedet viszi, de a bacikat nem öli meg. Válts 20 vagy 30 fokra a hétköznapokban, amelyet nemcsak a ruháid, de a pénztárcád is meg fog köszönni. Mindig nézd meg, hogy az adott ruhadarabokat milyen hőfokon ajánlják, és vedd figyelembe az összetételüket is. Tartsd mindig tisztán a mosógéped, így hosszú éveken át szolgál majd.  

