Nem tudod, hogyan kezeld? 10 megnyugtató mondat, ha visszabeszél a gyerek

Minden szülőt kiborít, ha a gyereke egyik pillanatról a másikra szinte minden ok nélkül szófogadatlanná válik, ráadásul még vissza is felesel neki. Ezt a helyzetet mindenki másképp kezeli, de valljuk be, a feszült pillanatokban nem mindig a legjobb reakciók csúsznak ki a szülők száján sem. Hogy ez veled ne fordulhasson elő, elhoztunk 10 olyan jól bevált mondatot, ami tökéletes mentőöv lehet abban az esetben, ha a gyermek legközelebb visszabeszélne.

A kiakadás és a felesleges veszekedés helyett a türelmes, megértő kommunikáció sokkal célravezetőbb, hiszen a gyermek a szülők reakciójából tanulja meg, hogyan kezelje később a saját indulatait. Forrás: Shutterstock

Minden gyermeknél eljön az a pont, amikor dacolni kezd a szülővel, alkalom adtán pedig vissza is felesel.

A szülők reakciója nagyban függ attól, hogy hogyan fogja kezelni a csemete a jövőben a konfliktusokat a saját életében.

Mutatunk 10 olyan megnyugtató mondatot, amivel hatékonyan felléphetsz a visszabeszélés ellen.

A reakciónkból tanul a gyermek

A gyermeknevelés önmagában sem egyszerű menet, azonban a helyzet akkor válik még nehezebb feladattá, amikor a szeretett kisgyermekek hirtelen a tinédzser korba lépnek. A szülők ilyenkor olyan hirtelen jött viselkedésbeli változásokat tapasztalhatnak, amik ezelőtt egyáltalán nem voltak jellemzőek csemetéikre.

A kamaszok ugyanis a határokat feszegetve hajlamosak szinte minden szituációban visszabeszélni, ezt a pimaszságot pedig – valljuk be – nem mindenki kezeli jól a feszült hétköznapokban, annak ellenére sem, hogy a reakciójukon egészen sok minden múlik.

A gyermekek ugyanis a szülő problémamegoldásából tanul, így fejlődik, és végül pontosan az otthonról hozott minták alapján kezeli majd azokat a helyzeteket is, amiket később szülőként a saját gyermekénél is hasznosít majd. Annak érdekében, hogy a családi béke mégse ússzon el, egy neves gyermekcoach most megosztotta azokat a kulcsmondatokat, amiket bátran alkalmazhatunk akkor, ha a gyermekeknél ehhez hasonló viselkedési problémák lépnek fel, és egy-egy szituációban pimasz módon visszafeleselnek.

Ezt a 10 mondatot alkalmazd

Bár nem létezik tökéletes recept a gyermekünk reakcióinak kezelésére, most mutatunk 10 olyan jól bevált mondatot, amikkel egyszer s mindenkorra véget vethetsz a tiszteletlen feleselésnek.

Látom, hogy most nagyon mérges vagy. Szeretnék segíteni, de veszekedés nélkül.

Ezzel a mondattal megmutatod neki, hogy teljesen megérted a dühét, de közben azonnal le is állítod a csúnya beszédet. Így a gyerek nem fogja azt érezni, hogy kapásból elutasítod őt, te pedig veszekedés nélkül tanítod meg neki, hol a határ.

Adj egy percet, kérlek, mert szeretnék teljesen nyugodtan válaszolni neked.

Ezzel a reakcióval időt nyersz magadnak, mielőtt elszakadna a cérna, és egyúttal megmutatod a gyereknek, hogyan kell kezelni az indulatokat, ugyanis a hirtelen, dühből odavágott válasz ritkán vezet jóra.

Ezzel a mondattal megtaníthatjuk, hogy néha érdemes első körben önmagunkban rendezni a hirtelen jött érzéseinket, annak érdekében, hogy megfelelő reakciót adhassunk válaszul.

Én a te oldaladon állok, próbáljuk meg ezt az egészet elölről.

Dühből felindulva sok gyerek azt hiszi, hogy a szülő az elutasításokkal csak ki akar tolni vele, vagy meg akarja fosztani valamitől, de ez óriási tévedés. Bár a gyerekek ezt ilyenkor még nem látják, a szülők valójában végig mellettük állnak, és egy csónakban eveznek velük. Éppen ezért nagyon fontos, hogy egyértelműen megmutassuk nekik a helyes irányt, és a felesleges veszekedések helyett inkább higgadtan, az elejéről kezdve beszéljük meg velük a konfliktusokat.

A szavainknak hatalmas ereje van, használjuk őket inkább kedvesen.

A kimondott szavak olyan eszközök, amikkel világokat építhetünk, vagy éppen rombolhatunk le, ugyanis sosem tudhatjuk, hogy azok a dühből mondott kifejezések, amiket a többi ember arcába vágunk, mennyire érintik őket mélyen.

Éppen ezért ezzel a mondattal kiabálás nélkül taníthatod a gyermeked a felelősségvállalásra és az empátiára a mindennapi kommunikációja során.

Nem kell mindenben egyetértened velem, de a normális hangnemhez ragaszkodom.

Ezzel a mondattal megengeded a gyereknek, hogy meglegyen a saját véleménye a dolgokról, de közben azt is megtanítod neki, hogy a hiszti vagy az asztalcsapkodás nem a legcélravezetőbb kezelése a problémáknak.

Teljesen értem, amit mondasz, de a szabályok ettől még érvényben maradnak.

A gyerekek sokszor azt hiszik, hogy egyszerűen kihisztizhetik azokat a dolgokat is, amiket a szülők szigorúan megtiltottak. Azonban jöjjön akármilyen magyarázat a gyerek részéről, a végén mindig a szülő dönt arról, hogy mit enged meg és mit nem. Éppen ezért ezzel a mondattal egyszerre fejezed ki a megértésedet felé, és húzod meg a korlátokat, jelezve, hogy most bizony nem az lesz, amit ő szeretne.

Örömmel meghallgatlak, amint normális hangnemre váltasz.

Ezzel a mondattal elkerülöd a vitát, és megmutatod a gyereknek, hogy a kiabálással nálad semmit nem ér el. Egyúttal egyértelművé teszed neki, hogy ha normálisan és nyugodtan beszél, akkor viszont mindig meghallgatod őt.

Szeretném pontosan megérteni a problémádat, nem csak leállítani a viselkedésedet.

Ezzel a mondattal bizalmat építesz közöttetek, mert a gyerek érezni fogja, hogy téged tényleg érdekel a véleménye.

Látni fogja, hogy meg akarod érteni őt, és nem csak a szülői szigorral akarod elnémítani a vitát.

Attól, hogy most nemet mondok valamire, még ugyanúgy szeretlek.

Ezzel a mondattal elválasztod a gyerek viselkedését a személyétől, így pontosan látni fogja, hogy a szereteted – csináljon bármit is – feltétel nélküli felé. Megérti, hogy magára a helyzetre mondasz nemet, nem pedig őt utasítod el, ez pedig óriási biztonságérzetet ad neki a nehéz pillanatokban is.

Tudod, én is most tanulom, hogyan tudok teljesen nyugodt maradni az ilyen helyzetekben.

Ez talán az egyik legjobb mondat, amit egy feszült helyzetben mondhatsz a gyerekednek. Ezzel ugyanis megmutatod neki, hogy te sem vagy tökéletes, és szülőként te is hibázhatsz. A gyerek így látni fogja, hogy te is csak egy ember vagy, aki éppen igyekszik jól kezelni a helyzetet, ez az őszinteség pedig rengeteget segít abban, hogy később sokkal közvetlenebb és bizalmasabb legyen a kapcsolatotok.