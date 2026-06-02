Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 2., kedd Anita, Kármen

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
gyereknevelés

Nem tudod, hogyan kezeld? 10 megnyugtató mondat, ha visszabeszél a gyerek

gyereknevelés felelős szülők viselkedésminta
Klusovszki Kíra
2026.06.02.
Nem minden szülő képes mindig a legjobban kezelni a problémás, vitás helyzeteket. Éppen ezért elhoztunk 10 olyan jól bevált mondatot, amivel felesleges veszekedés nélkül, teljesen megnyugtatóan hathatsz a visszafeleselő gyerekre.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Minden szülőt kiborít, ha a gyereke egyik pillanatról a másikra szinte minden ok nélkül szófogadatlanná válik, ráadásul még vissza is felesel neki. Ezt a helyzetet mindenki másképp kezeli, de valljuk be, a feszült pillanatokban nem mindig a legjobb reakciók csúsznak ki a szülők száján sem. Hogy ez veled ne fordulhasson elő, elhoztunk 10 olyan jól bevált mondatot, ami tökéletes mentőöv lehet abban az esetben, ha a gyermek legközelebb visszabeszélne. 

Gyermek ül az ágyon, miközben a szülő veszekszik vele.
A kiakadás és a felesleges veszekedés helyett a türelmes, megértő kommunikáció sokkal célravezetőbb, hiszen a gyermek a szülők reakciójából tanulja meg, hogyan kezelje később a saját indulatait. Forrás: Shutterstock
  • Minden gyermeknél eljön az a pont, amikor dacolni kezd a szülővel, alkalom adtán pedig vissza is felesel. 
  • A szülők reakciója nagyban függ attól, hogy hogyan fogja kezelni a csemete a jövőben a konfliktusokat a saját életében. 
  • Mutatunk 10 olyan megnyugtató mondatot, amivel hatékonyan felléphetsz a visszabeszélés ellen. 

A reakciónkból tanul a gyermek

A gyermeknevelés önmagában sem egyszerű menet, azonban a helyzet akkor válik még nehezebb feladattá, amikor a szeretett kisgyermekek hirtelen a tinédzser korba lépnek. A szülők ilyenkor olyan hirtelen jött viselkedésbeli változásokat tapasztalhatnak, amik ezelőtt egyáltalán nem voltak jellemzőek csemetéikre. 

A kamaszok ugyanis a határokat feszegetve hajlamosak szinte minden szituációban visszabeszélni, ezt a pimaszságot pedig – valljuk be – nem mindenki kezeli jól a feszült hétköznapokban, annak ellenére sem, hogy a reakciójukon egészen sok minden múlik.

A gyermekek ugyanis a szülő problémamegoldásából tanul, így fejlődik, és végül pontosan az otthonról hozott minták alapján kezeli majd azokat a helyzeteket is, amiket később szülőként a saját gyermekénél is hasznosít majd. Annak érdekében, hogy a családi béke mégse ússzon el, egy neves gyermekcoach most megosztotta azokat a kulcsmondatokat, amiket bátran alkalmazhatunk akkor, ha a gyermekeknél ehhez hasonló viselkedési problémák lépnek fel, és egy-egy szituációban pimasz módon visszafeleselnek.

Ezt a 10 mondatot alkalmazd

Bár nem létezik tökéletes recept a gyermekünk reakcióinak kezelésére, most mutatunk 10 olyan jól bevált mondatot, amikkel egyszer s mindenkorra véget vethetsz a tiszteletlen feleselésnek. 

  • Látom, hogy most nagyon mérges vagy. Szeretnék segíteni, de veszekedés nélkül.

Ezzel a mondattal megmutatod neki, hogy teljesen megérted a dühét, de közben azonnal le is állítod a csúnya beszédet. Így a gyerek nem fogja azt érezni, hogy kapásból elutasítod őt, te pedig veszekedés nélkül tanítod meg neki, hol a határ.

  • Adj egy percet, kérlek, mert szeretnék teljesen nyugodtan válaszolni neked.

Ezzel a reakcióval időt nyersz magadnak, mielőtt elszakadna a cérna, és egyúttal megmutatod a gyereknek, hogyan kell kezelni az indulatokat, ugyanis a hirtelen, dühből odavágott válasz ritkán vezet jóra. 

Ezzel a mondattal megtaníthatjuk, hogy néha érdemes első körben önmagunkban rendezni a hirtelen jött érzéseinket, annak érdekében, hogy megfelelő reakciót adhassunk válaszul. 

  • Én a te oldaladon állok, próbáljuk meg ezt az egészet elölről. 

Dühből felindulva sok gyerek azt hiszi, hogy a szülő az elutasításokkal csak ki akar tolni vele, vagy meg akarja fosztani valamitől, de ez óriási tévedés. Bár a gyerekek ezt ilyenkor még nem látják, a szülők valójában végig mellettük állnak, és egy csónakban eveznek velük. Éppen ezért nagyon fontos, hogy egyértelműen megmutassuk nekik a helyes irányt, és a felesleges veszekedések helyett inkább higgadtan, az elejéről kezdve beszéljük meg velük a konfliktusokat.

  • A szavainknak hatalmas ereje van, használjuk őket inkább kedvesen. 

A kimondott szavak olyan eszközök, amikkel világokat építhetünk, vagy éppen rombolhatunk le, ugyanis sosem tudhatjuk, hogy azok a dühből mondott kifejezések, amiket a többi ember arcába vágunk, mennyire érintik őket mélyen.

Éppen ezért ezzel a mondattal kiabálás nélkül taníthatod a gyermeked a felelősségvállalásra és az empátiára a mindennapi kommunikációja során. 

  • Nem kell mindenben egyetértened velem, de a normális hangnemhez ragaszkodom. 

Ezzel a mondattal megengeded a gyereknek, hogy meglegyen a saját véleménye a dolgokról, de közben azt is megtanítod neki, hogy a hiszti vagy az asztalcsapkodás nem a legcélravezetőbb kezelése a problémáknak. 

  • Teljesen értem, amit mondasz, de a szabályok ettől még érvényben maradnak. 

A gyerekek sokszor azt hiszik, hogy egyszerűen kihisztizhetik azokat a dolgokat is, amiket a szülők szigorúan megtiltottak. Azonban jöjjön akármilyen magyarázat a gyerek részéről, a végén mindig a szülő dönt arról, hogy mit enged meg és mit nem. Éppen ezért ezzel a mondattal egyszerre fejezed ki a megértésedet felé, és húzod meg a korlátokat, jelezve, hogy most bizony nem az lesz, amit ő szeretne. 

  • Örömmel meghallgatlak, amint normális hangnemre váltasz.

Ezzel a mondattal elkerülöd a vitát, és megmutatod a gyereknek, hogy a kiabálással nálad semmit nem ér el. Egyúttal egyértelművé teszed neki, hogy ha normálisan és nyugodtan beszél, akkor viszont mindig meghallgatod őt.

  • Szeretném pontosan megérteni a problémádat, nem csak leállítani a viselkedésedet.

Ezzel a mondattal bizalmat építesz közöttetek, mert a gyerek érezni fogja, hogy téged tényleg érdekel a véleménye.

 Látni fogja, hogy meg akarod érteni őt, és nem csak a szülői szigorral akarod elnémítani a vitát.

  •  Attól, hogy most nemet mondok valamire, még ugyanúgy szeretlek. 

Ezzel a mondattal elválasztod a gyerek viselkedését a személyétől, így pontosan látni fogja, hogy a szereteted – csináljon bármit is –  feltétel nélküli felé. Megérti, hogy magára a helyzetre mondasz nemet, nem pedig őt utasítod el, ez pedig óriási biztonságérzetet ad neki a nehéz pillanatokban is.

  •  Tudod, én is most tanulom, hogyan tudok teljesen nyugodt maradni az ilyen helyzetekben.

Ez talán az egyik legjobb mondat, amit egy feszült helyzetben mondhatsz a gyerekednek. Ezzel ugyanis megmutatod neki, hogy te sem vagy tökéletes, és szülőként te is hibázhatsz. A gyerek így látni fogja, hogy te is csak egy ember vagy, aki éppen igyekszik jól kezelni a helyzetet, ez az őszinteség pedig rengeteget segít abban, hogy később sokkal közvetlenebb és bizalmasabb legyen a kapcsolatotok.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

5 varázsmondat, ami erősíti a gyerek önbizalmát − Legalább hetente hallania kellene őket

Többek között a ma kimondott szavaid határozzák meg, milyen felnőtt válik a gyermekedből.

Így fejleszd játékosan a gyereked agyát: 5 dolog, ami tényleg működik

Nem kell túlgondolni a gyereknevelést, a hétköznapi pillanatok is sokat számítanak. Okosabb lesz a gyereked ha sokat játszotok, olvastok együtt.

Már gyerekként is másképp működtél? A számmisztika megmutatja az IGAZI hivatásodat

Aki segítő léleknek született, másképp kapcsolódik embertársai érzelmeihez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu