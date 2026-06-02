Hamarosan érkezik az Én és a Walter fiúk 3. évada – Az előzetes alapján nagy fordulatokat ígér

Getty Images North America - Cindy Ord
Netflix sorozat előzetes új évad
Tóth Hédi
2026.06.02.
Megérkezett az első előzetes, és már a premier is a láthatáron van. Az Én és a Walter fiúk újabb nagy fordulatokat ígér.
 
Már nem kell sokat várnunk a folytatásra. Az Én és a Walter fiúk 3. évadának első előzetese megjelent, és újabb érzelmi hullámvasutat ígér Jackie, Cole és Alex számára. Ráadásul a Netflix annyira elégedett a sorozattal, hogy már a 4. évadról is döntött.

Az Én és a Walter fiúk 3. évada újabb szerelmi drámákat tartogat.
  • Megjelent az Én és a Walter fiúk 3. évadának előzetese. 
  • Bennfentesek szerint augusztusban érkezhetnek az új részek. 
  • A Netflix már a 4. évadot is berendelte. 

Az Én és a Walter fiúk 3. évada hamarosan látható a Netflixen

A rajongók izgalma az egekben jár, ugyanis a Netflix már közzétette az Én és a Walter fiúk 3. évadának első előzetesét, amelyből kiderült, hogy Jackie, Cole és Alex története hamarosan képernyőre kerül. A rövid ízelítő újabb érzelmi viharokat, bonyolódó kapcsolatokat és komoly konfliktusokat vetít előre. A streamingóriás ráadásul annyira bízik a sorozat sikerében, hogy még a harmadik évad premierje előtt berendelte a folytatást is, így a Walter család története biztosan nem ér véget az új részekkel, bízhatunk a 4. évadban is.

Az utóbbi évek egyik legnépszerűbb romantikus tinidrámája elképesztő rajongótábort épített maga köré, és a készítők szerint a következő részek minden eddiginél több érzelmet, drámát és meglepő fordulatot tartogatnak. A nézők tovább követhetik Jackie bonyolult szerelmi életét, miközben a Walter családot új kihívások és konfliktusok sodorják még viharosabb helyzetekbe.

A második évad fináléja hatalmas kérdőjeleket hagyott maga után. Jackie végre színt vallott az érzéseiről, de ezzel olyan lavinát indított el, amely Cole és Alex kapcsolatát is alapjaiban rengetheti meg. A sorozat alkotója, Melanie Halsall szerint a harmadik évad egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogyan lehet lezárni azt a szerelmi háromszöget, amely már régóta a történet középpontjában áll. A főszereplők természetesen visszatérnek: Nikki Rodriguez ismét Jackie szerepében látható, Noah LaLonde Cole-ként, Ashby Gentry pedig Alexként folytatja a történetet. Az új évadhoz egy új szereplő is csatlakozik Chad Rook személyében, akit több hollywoodi produkcióból is ismerhetnek a nézők.

Bár a Netflix egyelőre nem jelentette be hivatalosan a pontos premiert, bennfentes források szerint a platform ismét augusztusi bemutatóval készülhet. Ez azt jelentené, hogy a rajongóknak már csak néhány hónapot kell kibírniuk, mire kiderül, hogyan folytatódik Jackie, Cole és Alex érzelmi hullámvasútja. A dátumot egyelőre titok övezi, de egyre több jel utal arra, hogy a várva várt új epizódok még a nyár végén megérkezhetnek a Netflixre. 

És itt még nincs vége a jó híreknek. A Netflix annyira elégedett a sorozat teljesítményével, hogy már hivatalosan is berendelte a 4. évadot, amely várhatóan 2027-ben érkezik. Ez azt jelenti, hogy Jackie és a Walter fiúk története korántsem ért a végére.
 

Az biztos, hogy a következő évadban nem csak a romantika kap nagyobb szerepet. A készítők szerint mélyebben megismerhetjük majd a Walter család titkait, a generációk közötti konfliktusokat és azokat az érzelmi történetszálakat is, amelyek miatt a sorozat világszerte milliókat ültetett a képernyők elé. A nagy kérdés már csak az: végre választ Jackie Cole és Alex közül, vagy még nagyobb káosz vár a Walter családra? A válaszra már nem kell sokáig várni.

