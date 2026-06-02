Hamarosan érkezik az Én és a Walter fiúk 3. évada – Az előzetes alapján nagy fordulatokat ígér

Már nem kell sokat várnunk a folytatásra. Az Én és a Walter fiúk 3. évadának első előzetese megjelent, és újabb érzelmi hullámvasutat ígér Jackie, Cole és Alex számára. Ráadásul a Netflix annyira elégedett a sorozattal, hogy már a 4. évadról is döntött.

Az Én és a Walter fiúk 3. évada újabb szerelmi drámákat tartogat.

Forrás: Getty Images North America

Megjelent az Én és a Walter fiúk 3. évadának előzetese.

Bennfentesek szerint augusztusban érkezhetnek az új részek.

A Netflix már a 4. évadot is berendelte.

Az Én és a Walter fiúk 3. évada hamarosan látható a Netflixen

A rajongók izgalma az egekben jár, ugyanis a Netflix már közzétette az Én és a Walter fiúk 3. évadának első előzetesét, amelyből kiderült, hogy Jackie, Cole és Alex története hamarosan képernyőre kerül. A rövid ízelítő újabb érzelmi viharokat, bonyolódó kapcsolatokat és komoly konfliktusokat vetít előre. A streamingóriás ráadásul annyira bízik a sorozat sikerében, hogy még a harmadik évad premierje előtt berendelte a folytatást is, így a Walter család története biztosan nem ér véget az új részekkel, bízhatunk a 4. évadban is.

Az utóbbi évek egyik legnépszerűbb romantikus tinidrámája elképesztő rajongótábort épített maga köré, és a készítők szerint a következő részek minden eddiginél több érzelmet, drámát és meglepő fordulatot tartogatnak. A nézők tovább követhetik Jackie bonyolult szerelmi életét, miközben a Walter családot új kihívások és konfliktusok sodorják még viharosabb helyzetekbe.

A második évad fináléja hatalmas kérdőjeleket hagyott maga után. Jackie végre színt vallott az érzéseiről, de ezzel olyan lavinát indított el, amely Cole és Alex kapcsolatát is alapjaiban rengetheti meg. A sorozat alkotója, Melanie Halsall szerint a harmadik évad egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogyan lehet lezárni azt a szerelmi háromszöget, amely már régóta a történet középpontjában áll. A főszereplők természetesen visszatérnek: Nikki Rodriguez ismét Jackie szerepében látható, Noah LaLonde Cole-ként, Ashby Gentry pedig Alexként folytatja a történetet. Az új évadhoz egy új szereplő is csatlakozik Chad Rook személyében, akit több hollywoodi produkcióból is ismerhetnek a nézők.