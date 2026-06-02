Shakira gyönyörűbb, mint valaha, jót tesz neki az új pasija – Videó

Komáromi Bence
2026.06.02.
A latin pop királynője hatalmasat glow upolt a szakítása után. Ahelyett, hogy magába roskadt volna, slágert írt a csalódásról, majd összejött az egyik leghelyesebb Netflix-sztárral. Shakira legújabb videója alapján pedig kijelenthetjük, hogy boldogabb és csinosabb, mint valaha.

Durva belegondolni, de már 4 év telt el azóta, hogy szakított a világ talán legismertebb álompárja. Gerard Piqué és Shakira válása hidegzuhanyként érte a rajongókat, ám az igazi sokk csak azután következett, amikor kiderült, hogy a férfi hűtlensége okozta a szakítást. Az énekesnő ezt követően temperamentumosan kezelte a helyzetet: a megcsalásról slágert írt, majd újra elfoglalta a helyét a zenevilág csúcsán. Két évvel később pedig újra rátalált a szerelem egy jóképű Netflix-sztár személyében. 

Shakira új pasija nem más mint Lucien Laviscount, az Emily Párizsban című sorozat sztárja
Forrás: Instagram/Shakira

Mit lehet tudni Shakira párjáról?

  • 2024 áprilisában derült ki, hogy az énekesnő összejött egy 15 évvel fiatalabb brit színésszel, Lucien Laviscounttal.
  • A sármos színész a legtöbbeknek az Emily Párizsban című sorozatból lehet ismerős.
  • Bár a kapcsolatuk első heteiben rengeteg kritikát kaptak a szerelmesek a korkülönbség miatt, az elmúlt két évben semmilyen dráma vagy sztáralűr sem került elő róluk.
  • Sőt, már az Instagram-oldalukon is hivatalossá tették a kapcsolatukat, ezenkívül rendszeresen elkísérik egymást a külföldi megjelenésekre is.

Shakira boldogabb és dögösebb, mint valaha: az új szerelem megszépítette őt

Az énekesnőt többször is lencsevégre kapták az elmúlt hetekben, amint a rajongóival találkozott a hétköznapok során. A 49 éves énekesnő sokszor smink nélkül, vagy éppen kócosan sétált az utcán, amikor videóra vették, azonban ez semmit sem vont le abból, hogy továbbra is kirobbanó formában van és évtizedeket tagadhatna le a korából. Sőt, sok rajongója már arról beszél a közösségi médiában, hogy Shakira talán még soha nem volt annyira szép, mint napjainkban. Erre a legjobb példa a kolumbiai reggeaton énekes, Reykon legfrissebb videója, amiben büszkén mutatta meg, hogy találkozott a honfitársával egy koncert után és kedélyesen elbeszélgettek az utcán. A felvételen Shakira csak úgy ragyogott:

