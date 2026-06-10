Knox Jolie-Pitt elballagott a középiskolából, este pedig félmeztelenül verekedett – VIDEÓ

Nem semmi hobbit választott magának a világ egyik legismertebb nepóbébije. Angelina Jolie és Brad Pitt fia, Knox Jolie-Pitt ugyanis évek óta muay thai-ozik. A 17 éves fiatalember pedig annyira komolyan veszi a sportágat, hogy már élesben is megmutatta magát a ringben. Nemrég például a ballagása napján lépett a szorítóba, ahol hosszú perceken keresztül püfölte az ellenfelét.

Knox Jolie-Pitt elballagott a középiskolából, utána pedig kesztyűt ragadott és muay thai mérkőzésre ment

Forrás: Getty Images North America

Knox Jolie-Pitt édesapja kihagyta a ballagást

A teljes család részt vett a tinédzser ballagásán, kivéve az édesapát Brad Pittet. A filmsztár az esemény idején több ezer kilométerrel arrébb, Párizsban tartózkodott a barátnőjével, Ines de Ramonnal, akivel éppen a Roland Garrost tekintették meg. Ez újfent azt bizonyítja, hogy a színész és a gyermekei között annyira elhidegült a kapcsolat, hogy még egy ilyen jelentős eseményre sem látogatott haza az édesapa. Pedig Knox az egyetlen a családból, aki a mai napig viseli az édesapja nevét.

Zahara 2023-ban hagyta el a Pitt vezetéknevet, Vivienne 2024-ben , Maddox és Pax pedig már hivatalosan is megváltoztatták a nevüket csak Jolie-ra. Nemrég pedig Shiloh kérte a 18. születésnapján a névváltoztatást, amelyet a bíróság is jóváhagyott. Így már csak a legfiatalabb gyermek, Knox használja a Jolie-Pitt nevet.

Angelina Jolie and Brad Pitt’s son Knox dropped F-bomb in graduation speech hours before Muay Thai showdown https://t.co/sX1RVIqEDW pic.twitter.com/Br1p30zSEm — New York Post (@nypost) June 8, 2026

Knox hasonlít a legjobban az édesapjára

A radaronline értesülései szerint a tinédzser évek óta keményen edz, hogy sikeres muay thai harcos legyen belőle. A harcművészeti érdeklődését pedig nem mástól örökölte, mint az édesapjától, aki a Harcosok klubja és a Blöff című filmekben is megmutatta, hogy van tehetsége a bunyóhoz. Sőt, Knox nem csak személyiségében, hanem kinézetében is nagyon hasonlít az édesapjára, ugyanis ugyanolyan szemeket és arcvonallal rendelkezik, mint a sármos színész. Ezt csak megerősítette az, hogy néhány hónappal ezelőtt vöröses-szőkére festette a haját, így pedig még jobban hajaz a külseje Pittére.

Ha pedig meglátod, hogyan küzd a szorítóban Knox, akkor biztos sok hasonlóságot fogsz észrevenni rajtuk:

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