Így néz ki a Krokodil Dundee szexi színésze – A 86 éves Paul Hogan felismerhetetlen

Paul Hoganre a legtöbben a Krokodil Dundee-filmek sármos főszereplőjeként emlékeznek, csakhogy az első film 1986-os bemutatója óta már eltelt 40 év. A főszereplőn pedig bizony meglátszik az idő múlása. Íme, a legfrissebb fotók Paul Hoganről.

Paul Hogan és Linda Kozlowski az 1986-os Krokodil Dundee-ban.

Forrás: g90/Northfoto

Paul Hogan Krokodil Dundee szerepével tarolt: így néz ki most

Az 1939. október 8-án, Sydney-ben született Paul Hogan karrierje egy tehetségkutatóval indult, majd saját szkeccsműsora lett, ami hazájában ugyan népszerűvé tette, de nem hozott számára nemzetközi sikert. Az áttörést az 1986-ban bemutatott Krokodil Dundee című film jelentette a számára, amelyben Linda Kozlowski oldalán játszott, és ami világszinten sikeres lett. Magyarországon 1987. augusztus 19-én mutatták be, és bizony itt is hatalmas rajongótábort szerzett magának a film, nem véletlen, hogy három rész is készült belőle, majd 2020-ban egy újabb.

Az első film szerint Krokodil Dundee egy bennszülöttek által nevelt fenegyerek, aki hihetetlen túlélési történetével szerzett magának hírnevet: megmenekült egy krokoldil harapásától. A története eljutott a Linda Kozlowski által alakított Sue Charlton New York-i újságíróhoz is, aki éppen Ausztráliában készített riportot, ezt a sztorit pedig nem hagyhatta ki. Két világ találkozott, amikor Krokodil Dundee és Sue Charlton közös kalandra indultak a vadonban, és egyre közelebb kerültek egymáshoz...

Paul Hogan és Linda Kozlowski a való életben is egy párt alkottak, 1990-ben házasodtak össze, és 2013-ban váltak el nézeteltérésekre hivatkozva. Paul Hogan ezen filmsorozaton kívül más alkotásban nem ért el sikereket. A színész azóta viszonylag visszavonultan él, de nemrég sikerült a lesifotósknak lencsevégre kapniuk az ausztrál színészt Los Angelesben.

A 86 éves Paul Hogan 2026-ban Los Angelesben.

Forrás: Profimedia

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