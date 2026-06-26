Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 26., péntek János, Pál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Mediterrán titok
filmsztár

Így néz ki a Krokodil Dundee szexi színésze – A 86 éves Paul Hogan felismerhetetlen

Collection ChristopheL via AFP - RIMFIRE FILMS
filmsztár Paul Hogan Krokodil Dundee
Nagy Anna
2026.06.26.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Paul Hogan felismerhetetlen legfrissebb fotóján. A Krokodil Dundee sztárja megöregedett.

Paul Hoganre a legtöbben a Krokodil Dundee-filmek sármos főszereplőjeként emlékeznek, csakhogy az első film 1986-os bemutatója óta már eltelt 40 év. A főszereplőn pedig bizony meglátszik az idő múlása. Íme, a legfrissebb fotók Paul Hoganről.

Paul Hogan és Linda Kozlowski az 1986-os Krokodil Dundee-ban.
Paul Hogan és Linda Kozlowski az 1986-os Krokodil Dundee-ban.
Forrás: g90/Northfoto

Paul Hogan Krokodil Dundee szerepével tarolt: így néz ki most

Az 1939. október 8-án, Sydney-ben született Paul Hogan karrierje egy tehetségkutatóval indult, majd saját szkeccsműsora lett, ami hazájában ugyan népszerűvé tette, de nem hozott számára nemzetközi sikert. Az áttörést az 1986-ban bemutatott Krokodil Dundee című film jelentette a számára, amelyben Linda Kozlowski oldalán játszott, és ami világszinten sikeres lett. Magyarországon 1987. augusztus 19-én mutatták be, és bizony itt is hatalmas rajongótábort szerzett magának a film, nem véletlen, hogy három rész is készült belőle, majd 2020-ban egy újabb. 

Az első film szerint Krokodil Dundee egy bennszülöttek által nevelt fenegyerek, aki hihetetlen túlélési történetével szerzett magának hírnevet: megmenekült egy krokoldil harapásától. A története eljutott a Linda Kozlowski által alakított Sue Charlton New York-i újságíróhoz is, aki éppen Ausztráliában készített riportot, ezt a sztorit pedig nem hagyhatta ki.  Két világ találkozott, amikor Krokodil Dundee és Sue Charlton közös kalandra indultak a vadonban, és egyre közelebb kerültek egymáshoz...

Paul Hogan és Linda Kozlowski a való életben is egy párt alkottak, 1990-ben házasodtak össze, és 2013-ban váltak el nézeteltérésekre hivatkozva. Paul Hogan ezen filmsorozaton kívül más alkotásban nem ért el sikereket. A színész azóta viszonylag visszavonultan él, de nemrég sikerült a lesifotósknak lencsevégre kapniuk az ausztrál színészt Los Angelesben.

A 86 éves Paul Hogan 2026-ban Los Angelesben.
A 86 éves Paul Hogan 2026-ban Los Angelesben.
Forrás: Profimedia

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Így néz ki ma a Krokodil Dundee gyönyörű sztárja – A 67 éves Linda Kozlowski felismerhetetlen

Friss fotók készültek Linda Kozlowskiról, aki a nyolcvanas évek ikonikus filmjének, a Krokodil Dundee-nak főszereplője volt. A színésznő most 67 éves.

A Szívek szállodája szerelmespárja tényleg gyűlölte egymást? Ez az igazság Luke és Lorelai kapcsolatáról

Ikonikus pár voltak, de azt pletykálták róluk, hogy a való életben gyűlölik egymást. A Lorelait alakító Lauren Graham és a Luke-ot alakító Scott Patterson viszonyáról most lehullt a lepel.

Rá sem ismernél a Jurassic Park cuki gyereksztárjaira: már a 40-es éveikben járnak

Harmincegy év telt el azóta, hogy Lex és Tim Murphy reszketve bújtak el a konyhában a raptorok elől. Mutatjuk, hogyan festenek ma a kultuszfilm egykori gyereksztárjai!

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu