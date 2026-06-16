A világ legszebb arcú pasijainak top 10-es listája – A te kedvenced is köztük van?

Most kiderült, hogy kik a legjóképűbb pasik a világon, legalábbis a celebek között. Egy plasztikai sebész elárulta, hogy az aranymetszés szabályai alapján kik a legszebb arcú férfiak a sztárvilágban.
A legjóképűbb pasik, akikért mindenki odáig van
A listában vannak igazán meglepő találatok is. Bár a szépség valóban olyan szubjektív fogalom, mely nem mérhető teljes mértékben egy egzakt és objektív szempontrendszer alapján – mégis vannak esetek, amikor találunk kiskapukat a rendszerben. Ilyen például a People magazin „a világ legszexibb pasija” státusza, melyet ebben az évben a kedvenc brit színészünk, Jonathan Bailey kapott. És sajnos szomorúan kell konstatálnunk, hogy a jelen listában még csak helyet sem kapott az idei év legszexisebb pasija…
A plasztikai sebész véleménye
Tudósok és szakértők már számtalanszor megpróbáltak objektív mérőkkel hozzáállni a szépség fogalmának kérdéséhez. Ilyen próbálkozás volt Dr. Julian De Silva TOP 10-es listája is, aki a „görög aranymetszés” néven ismert matematikai képlet segítségével állította össze a tudományos listáját. Ez egy olyan matematikai arányosság, amely a kisebbik és nagyobbik rész viszonyát úgy határozza meg, hogy a kisebb rész úgy aránylik a nagyobbhoz, mint a nagyobb az egészhez. Ez az „isteni arány" a természetben, művészetben és építészetben is gyakran megjelenik. A You’re Gorgeous videója is ezen a matematikai képleten alapszik, csak éppen kicsit más közszereplők kerültek be a jóképű celebek listájába.
10. Dwayne Johnson – 86, 07%-os eredménnyel
9. Henry Golding – 87,98% eredménnyel
8. George Clooney – 89,91%-os eredménnyel
7. Chris Evans – 91,92%-os eredménnyel
6. Robert Pattinson – 92.15%-os eredménnyel
5. Jude Bellingham – 92,22%-os eredménnyel
4. Harry Styles – 92.30%-os eredménnyel
3. Michael B. Jordan – 93,46%-os eredménnyel
2. Chris Hemsworth – 93,53%-os eredménnyel
1. Regé-Jean Page – 93,65%-os eredménnyel
Regé-Jean Page, vagyis a Bridgerton első évadának sztárja a brit tudósok szerint is a világ legjóképűbb férfija. Ezzel Daphne Bridgerton is minden bizonnyal egyetértene…
Kattints a videóra, és nézd meg a helyezettek képeit!
Jóképű férfiak TOP 10-es listája
Akár egyetértesz a listával, akár nem, azért az kétségtelen, hogy alkalmazhatunk mi különböző technológiákat és matematikai képleteket, a szépség fogalma mégis mindig szubjektív lesz. Vagyis míg valaki szerint a rózsa a legszebb virág a világon, addig más szerint a nefelejcs bitorolja a virágok első helyét szépség szempontjából. A személyes preferenciákat és a múltbéli tapasztalatokat pedig nem lehet kivonni a szépséggel kapcsolatos egyenletből.
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