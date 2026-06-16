A világ legszebb arcú pasijainak top 10-es listája – A te kedvenced is köztük van?

Most kiderült, hogy kik a legjóképűbb pasik a világon, legalábbis a celebek között. Egy plasztikai sebész elárulta, hogy az aranymetszés szabályai alapján kik a legszebb arcú férfiak a sztárvilágban.

Természetesen Regé-Jean Page is szerepel a legjóképűbb pasik listáján.

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A legjóképűbb pasik, akikért mindenki odáig van

A listában vannak igazán meglepő találatok is. Bár a szépség valóban olyan szubjektív fogalom, mely nem mérhető teljes mértékben egy egzakt és objektív szempontrendszer alapján – mégis vannak esetek, amikor találunk kiskapukat a rendszerben. Ilyen például a People magazin „a világ legszexibb pasija” státusza, melyet ebben az évben a kedvenc brit színészünk, Jonathan Bailey kapott. És sajnos szomorúan kell konstatálnunk, hogy a jelen listában még csak helyet sem kapott az idei év legszexisebb pasija…

A plasztikai sebész véleménye

Tudósok és szakértők már számtalanszor megpróbáltak objektív mérőkkel hozzáállni a szépség fogalmának kérdéséhez. Ilyen próbálkozás volt Dr. Julian De Silva TOP 10-es listája is, aki a „görög aranymetszés” néven ismert matematikai képlet segítségével állította össze a tudományos listáját. Ez egy olyan matematikai arányosság, amely a kisebbik és nagyobbik rész viszonyát úgy határozza meg, hogy a kisebb rész úgy aránylik a nagyobbhoz, mint a nagyobb az egészhez. Ez az „isteni arány" a természetben, művészetben és építészetben is gyakran megjelenik. A You’re Gorgeous videója is ezen a matematikai képleten alapszik, csak éppen kicsit más közszereplők kerültek be a jóképű celebek listájába.

10. Dwayne Johnson – 86, 07%-os eredménnyel

9. Henry Golding – 87,98% eredménnyel

8. George Clooney – 89,91%-os eredménnyel

7. Chris Evans – 91,92%-os eredménnyel

6. Robert Pattinson – 92.15%-os eredménnyel

5. Jude Bellingham – 92,22%-os eredménnyel

4. Harry Styles – 92.30%-os eredménnyel

3. Michael B. Jordan – 93,46%-os eredménnyel

2. Chris Hemsworth – 93,53%-os eredménnyel

1. Regé-Jean Page – 93,65%-os eredménnyel

Regé-Jean Page, vagyis a Bridgerton első évadának sztárja a brit tudósok szerint is a világ legjóképűbb férfija. Ezzel Daphne Bridgerton is minden bizonnyal egyetértene…