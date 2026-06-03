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daganatos betegségek liverpool Kevin Keegan rák legenda
Simon Benedek
2026.06.03.
Megrázó bejelentés rázta meg a futballvilágot. A Liverpool sztárja, Kevin Keegan súlyos rákkal küzd. A Liverpool kétszeres aranylabdás egykori futballistája elárulta, hogy negyedik stádiumú daganatos betegséggel diagnosztizálták.

A Liverpool sztárja, Kevin Keegan negyedik stádiumú rákban szenved. Erről a 75 éves, egykori legendás Liverpool játékos maga beszélt egy élő előadásán. Íme a részletek!

A Liverpool sztárja, Kevin Keegan súlyos betegséggel küzd.
A Liverpool sztárja, Kevin Keegan halálos betegséggel küzd.
Forrás: Getty Images Europe
  • Sokakat megrázott Kevin Keegan bejelentése. 
  • A nyilvánosság elé egy színházi esten lépett ki azzal, hogy negyedi stádiumú rákkal küzd. 
  • A sportvilág és a szurkolók most aggódva figyelik a 75 éves ikon állapotát.

A Liverpool sztárja volt Kevin Keegan: végstádiumú rákban szenved

A Liverpool egykori sztárjátékosa egy Newcastle-ben található színházban tartott előadásán beszélt a nyilvánosság előtt halálos betegségéről. Családja már januárban közölte, hogy rákot diagnosztizáltak a liverpooli legendánál, de arról csak most szerzett tudomást a közvélemény, hogy a kétszeres aranylabdás egykori játékos betegsége már a negyedik stádiumban jár.

Kevin Keegan betegségéről egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan milyen típusú rák. Keegan játékosként a Liverpool egyik meghatározó futballistája volt. A vörösökkel három bajnoki címet, egy BEK-győzelmet, két UEFA-kupát, valamint több hazai trófeát is nyert. A Newcastle United, amelynek színeiben 1982 és 1984 között szerepelt, hétfőn X-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben kifejezte jókívánságait Keegannek, egyúttal jelezte, bármikor szívesen látják őt a csapat stadionjában, a St. James Parkban. 

Keegan az angol válogatottban korábban 63 alkalommal lépett pályára, később pedig edzőként is jelentős karriert futott be. Irányította többek között a Newcastle United és a Manchester City csapatait is, míg 1999 és 2000 között az angol válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott.

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