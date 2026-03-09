Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 9., hétfő

Kereken 19 éve mutatták be a 300 című filmet: letaglózó, mennyit változtak a szereplők

Simon Benedek
2026.03.09.
Március 9-én volt kereken 19 éve, hogy tarolt a tengerentúlon a 300 című film. Zack Snyder rendező mozija minden előzetes várakozást felülmúlva kasszát robbantott. Mutatjuk, hogyan festenek a 300 ikonikus szereplői napjainkban.

A kis költségvetésűnek számító – mindössze 60 millió dollárból készült – film a történelemkönyvekből is jól ismert thermopülai csatát vitte vászonra. A filmben Leonidász király (Gerard Butler) és 300 spártai harcosa küzdött az utolsó csepp véréig Xerxész és a hatalmas perzsa hadserege ellen. Mutatjuk, mennyit változtak a 300 szereplői az elmúlt 19 évben.

300 film premierjén Gerard Butler.
Gerard Butler a 300 filmes premierjén. 
Forrás: Getty Images North America
  • A mindössze 60 millió dollárból készült 300 minden várakozást felülmúlva világszenzáció lett, és több mint 450 millió dollárt termelt.
  • Zack Snyder zsenialitása elsősorban a thermopülai csata harcjeleneteiben volt tetten érhető.
  • Gerard Butler Leonidászként és társai – köztük Lena Headey és Michael Fassbender – nagyon népszerűk lett a szerepükben.
  • Megmutatjuk, hogyan változtak a film ikonikus szereplői közel két évtizeddel a premier után.

Miről szól a 300?

Aki esetleg nem ismerné a 300 című film történetét, annak röviden itt egy ismertető Zack Snyder rendezéséről. A spártaiak királyát, Leónidászt egy csapat perzsa hírnök látogatja meg, hogy Xerxész nevében követeljék a városállam behódolását a perzsa uralkodónak. A Gerard Butler által alakított spártai uralkodó erre nem hajlandó, és a 300 legjobb spártai harcosával a Thermopülai-szorosnál tervezi feltartóztatni a perzsa hadakat. A csatában a spártaiak – hála fejlett harcmodoruknak, a falanxnak – sikereket érnek el, egészen addig, amíg egy árulásnak köszönhetően a hátuk mögé nem kerülnek a perzsák. 

Szereplők régen és most

A 300 című film nem indult úgy, hogy világsiker lesz. Bár a szereplőgárdában híres színészek kaptak helyet és a rendező is garancia volt a minőségre, mégis összességében jelentősen túlszárnyalta a mozi a várakozásokat. Nemzetközi szinten több mint 450 millió dollárt hozott, ezzel megágyazva a folytatásnak, ami a 300: A birodalom hajnala címmel 2014-ben került a mozikba. 

Az eredeti filmben szereplő filmsztárok 19 évvel később természtesen egészen máshogy festenek, mint fiatalabb korukban. Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Rodrigo Santoro, Vincent Regan, Peter Mensah és Michael Fassbender is sokat változott az elmúlt években. Mutatjuk, mennyit!

Michael Fassbender
IMDb/Getty Images

Az alábbi akkor és most összeállítások is érdekelhetnek:

Régen és most: így öregszenek fiatalkorunk legszexibb színészei

Bugyiszaggató tekintet, csábos mosoly, mindent elsöprő kisugárzás - színészek, akik már fiatalon is megértek egy-két ajtócsapkodást, és az évek múlásával csak szexibbek lettek.

Így néznek ki a Beethoven című film szereplői 33 évvel később – Akkor és most galéria

Hihetetlen, de már 33 éves mindenki kedvenc bernáthegyije. 1992-ben került a mozikba a Beethoven című film, ami örökre megváltoztatta a családi filmek műfaját.

26 év telt el azóta, hogy Jim meggyalázott egy pitét – Így néznek ki ma az Amerikai pite sztárjai

A mára kultikussá vált film sok főszereplő karrierjét elindította. Mutatjuk, hogyan festenek az Amerikai pite szereplői 2026-ban!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
