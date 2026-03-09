Kereken 19 éve mutatták be a 300 című filmet: letaglózó, mennyit változtak a szereplők

A kis költségvetésűnek számító – mindössze 60 millió dollárból készült – film a történelemkönyvekből is jól ismert thermopülai csatát vitte vászonra. A filmben Leonidász király (Gerard Butler) és 300 spártai harcosa küzdött az utolsó csepp véréig Xerxész és a hatalmas perzsa hadserege ellen. Mutatjuk, mennyit változtak a 300 szereplői az elmúlt 19 évben.

Gerard Butler a 300 filmes premierjén.

Forrás: Getty Images North America

A mindössze 60 millió dollárból készült 300 minden várakozást felülmúlva világszenzáció lett, és több mint 450 millió dollárt termelt.

Zack Snyder zsenialitása elsősorban a thermopülai csata harcjeleneteiben volt tetten érhető.

Gerard Butler Leonidászként és társai – köztük Lena Headey és Michael Fassbender – nagyon népszerűk lett a szerepükben.

Megmutatjuk, hogyan változtak a film ikonikus szereplői közel két évtizeddel a premier után.

Miről szól a 300?

Aki esetleg nem ismerné a 300 című film történetét, annak röviden itt egy ismertető Zack Snyder rendezéséről. A spártaiak királyát, Leónidászt egy csapat perzsa hírnök látogatja meg, hogy Xerxész nevében követeljék a városállam behódolását a perzsa uralkodónak. A Gerard Butler által alakított spártai uralkodó erre nem hajlandó, és a 300 legjobb spártai harcosával a Thermopülai-szorosnál tervezi feltartóztatni a perzsa hadakat. A csatában a spártaiak – hála fejlett harcmodoruknak, a falanxnak – sikereket érnek el, egészen addig, amíg egy árulásnak köszönhetően a hátuk mögé nem kerülnek a perzsák.

Szereplők régen és most

A 300 című film nem indult úgy, hogy világsiker lesz. Bár a szereplőgárdában híres színészek kaptak helyet és a rendező is garancia volt a minőségre, mégis összességében jelentősen túlszárnyalta a mozi a várakozásokat. Nemzetközi szinten több mint 450 millió dollárt hozott, ezzel megágyazva a folytatásnak, ami a 300: A birodalom hajnala címmel 2014-ben került a mozikba.

Az eredeti filmben szereplő filmsztárok 19 évvel később természtesen egészen máshogy festenek, mint fiatalabb korukban. Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Rodrigo Santoro, Vincent Regan, Peter Mensah és Michael Fassbender is sokat változott az elmúlt években. Mutatjuk, mennyit!