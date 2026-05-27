Brutális részletek derültek ki Tom Hardy múltjáról: ezért rúgták ki a Gengsztervilág sorozatból

Az érces hang, a sármos arc és a zseniális alakítások mögött durva múlt rejlik. Tom Hardy botrányairól beszél most mindenki: fiatalkori tetteitől még a sokat látott rajongók is sokkot kaptak. És a baj nem jár egyedül a színészt most a Gengsztervilág sorozatból is kirúgták. Íme a részletek!

Tom Hardy felkavaró múlttal vágott neki Hollywoodnak

Tom Hardy egy délnyugat-londoni negyedben, East Sheenben született. Saját elmondása szerint „fájdalmasan középosztálybeli” háttérrel rendelkezett: a Cambridge-ben végzett vígjáték- és regényíró, Edward Hardy, valamint festőművész felesége, Anne egyetlen gyermekeként látta meg a napvilágot. Otthonukat könyvek és zene töltötte meg, a kisfiúnak bőségesen jutott ajándékokból, külföldi nyaralásokból és drága magániskolai oktatásból is.

„Úgy nőttem fel, hogy hozzászoktam az édesanyámtól kapott rengeteg figyelemhez” – mesélte később. „Csak egy probléma volt. Kicsit rosszcsont voltam kiskoromban. Nem, helyesbítek: nagyon is rossz voltam!”

11 évesen egy iskolájába látogató rendőr figyelmeztette a ragasztószippantás veszélyeire. Tom Hardy mai fejjel elárulta, hogy a reakciója erre csak ennyi volt: „Bumm – most már legalább tudom, hol keressem!” Két évvel később elkezdett inni, és rendkívül gyorsan az alkohol, valamint a crack és a kokain függőjévé vált. Hamarosan egy lopás miatt kicsapták a surrey-i Reed's bentlakásos iskolából, és életét 16 évesen már teljesen az alkohol és a kokain határozta meg. Folyamatosan meggyűlt a baja a törvénnyel, még autótolvajlásért is letartóztatták. Állapota annyira súlyossá vált, hogy egy későbbi visszaemlékezése szerint „az anyját is eladta volna egy adag crackért”. A kicsapongó életmód, az ivás és a drogozás végül a Sarah Warddal kötött házassága megromlásához és felbomlásához vezetett.