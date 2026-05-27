Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 27., szerda Hella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
botrány

Brutális részletek derültek ki Tom Hardy múltjáról: ezért rúgták ki a Gengsztervilág sorozatból

botrány sorozat színész kirúgás Tom Hardy
Life
2026.05.27.
Drogok, rendőri ügyek, balhék a forgatásokon. Tom Hardy élete tele van olyan sötét fejezetekkel, amelyekről csak kevesen tudnak.

Az érces hang, a sármos arc és a zseniális alakítások mögött durva múlt rejlik. Tom Hardy botrányairól beszél most mindenki: fiatalkori tetteitől még a sokat látott rajongók is sokkot kaptak. És a baj nem jár egyedül a színészt most a Gengsztervilág sorozatból is kirúgták. Íme a részletek!

Tom Hardy
Tom Hardy botrányairól beszél most mindenki.
Forrás:  Getty Image
  • A felkapott színész durva múltja csak most került napvilágra. 
  • A megrázó évek után befutott hollywoodi sármőr lett belőle, de a kemény személyiségét nem mindenki viseli el. 
  • Most derült ki, hogy a Gengsztervilág (Mobland) sorozatból is kirúgták.

Tom Hardy felkavaró múlttal vágott neki Hollywoodnak 

Tom Hardy egy délnyugat-londoni negyedben, East Sheenben született. Saját elmondása szerint „fájdalmasan középosztálybeli” háttérrel rendelkezett: a Cambridge-ben végzett vígjáték- és regényíró, Edward Hardy, valamint festőművész felesége, Anne egyetlen gyermekeként látta meg a napvilágot. Otthonukat könyvek és zene töltötte meg, a kisfiúnak bőségesen jutott ajándékokból, külföldi nyaralásokból és drága magániskolai oktatásból is. 

„Úgy nőttem fel, hogy hozzászoktam az édesanyámtól kapott rengeteg figyelemhez” – mesélte később. „Csak egy probléma volt. Kicsit rosszcsont voltam kiskoromban. Nem, helyesbítek: nagyon is rossz voltam!” 

11 évesen egy iskolájába látogató rendőr figyelmeztette a ragasztószippantás veszélyeire. Tom Hardy mai fejjel elárulta, hogy a reakciója erre csak ennyi volt: „Bumm – most már legalább tudom, hol keressem!” Két évvel később elkezdett inni, és rendkívül gyorsan az alkohol, valamint a crack és a kokain függőjévé vált. Hamarosan egy lopás miatt kicsapták a surrey-i Reed's bentlakásos iskolából, és életét 16 évesen már teljesen az alkohol és a kokain határozta meg. Folyamatosan meggyűlt a baja a törvénnyel, még autótolvajlásért is letartóztatták. Állapota annyira súlyossá vált, hogy egy későbbi visszaemlékezése szerint „az anyját is eladta volna egy adag crackért”. A kicsapongó életmód, az ivás és a drogozás végül a Sarah Warddal kötött házassága megromlásához és felbomlásához vezetett. 

Tom Hardy fiatalon
Tom Hardy borzasztó fiatalkori történetei.
Forrás: Getty Images Europe

A függőség tovább gyötörte a színészt, míg el nem jött a végső összeomlás. 2003-ban London központjában, a Sohóban találtak rá, amint a saját vérében és hányásában feküdt az utcán, miután összeesett egy masszív kokainozás után. „El kellett veszítenem valamit” – nyilatkozta erről az időszakról. „Néha el kell veszítened valami olyat, ami többet ér neked, mint az ivás.” Szülei segítségével bejelentkezett egy rehabilitációs intézetbe, és pszichoterápiás kezelésen vett részt. Miután tiszta és józan lett, beindult a karrierje: számos televíziós és filmszerepet kapott, és megalapította saját színtársulatát, a Shotgun Theatre-t. 

Tom Hardy és a színészkedés

Tom Hardy azóta olyan hatalmas szakmai sikereket ért el, mint a Kezdetek (Inception) vagy a A visszatérő (The Revenant) – utóbbiért Oscar-díjra is jelölték. Megkapta a BAFTA Feltörekvő Csillag díját, és a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki fokozatával (CBE) is kitüntették. 

„Azt akartam, hogy az apám büszke legyen rám. Azért estem bele a színészetbe, mert semmi mást nem tudtam csinálni. Ebben viszont megtaláltam azt a fegyelmet, amihez mindig vissza akartam térni, amit imádok, és amiből mindennap tanulok” – vallotta be. 

Tom Hardy Gengsztervilág
Tom Hardy és a Gengsztervilág sorozat színészei.
Forrás:  Getty Image

Tom Hardy Gengsztervilág botránya: kirúgás a sorozatból

A múlt agresszív mintái a legfrissebb hírek szerint a mai napig kísértik a sztárt. Pénteken robbant a hír, hogy a 48 éves színészt – aki Harry Da Souza karakterét alakítja Pierce Brosnan és Helen Mirren oldalán a Paramount Gengsztervilág című bűnügyi drámasorozatában – kirúgták, így nem térhet vissza a harmadik évadra. A színfalak mögötti dráma részletei lépésről lépésre láttak napvilágot. 2025-ben kezdődtek a súrlódások a rendkívül professzionális és fegyelmezett, 80 éves Helen Mirrennel, aki nehezen viselte Hardy stílusát és folyamatos késéseit. 

A bennfentesek szerint Tom Hardy úgy járkált körbe, „mint egy király”, rendkívül arrogáns volt, és előfordult, hogy a telefonján játszott, amikor éppen jelenése lett volna. A forgatások alatt kéretlenül akart beleszólni a forgatókönyvbe, át akarta írni a szövegeket, és állítólag frusztrálta, hogy a sorozat egyre inkább a két partnere, Helen és Pierce körül forog. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy a producer, Jez Butterworth már azzal fenyegetőzött, hogy ő maga lép ki Hardy miatt. 

@life.hu_official

Arrogáns és bunkó a színfalak mögött Tom Hardy A színésznek állítólag a viselkedése miatt kell távoznia. Az egész stáb, köztük Helen Mirren is megelégelte Tom Hardy pökhendiségét. #life #TomHardy #Hollywood #sztárhírek #botrány #sorozat

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Hasonló cikkeink is érdekelhetnek:

Richard Gere fia Sydney Sweeney-vel gyűrte össze a lepedőt: így néz ki a 26 éves szívtipró

Izzik a képernyő az Eufória szexjeleneteitől! Richard Gere 26 éves fia nem bízta a véletlenre az első szerepét, Sydney Sweeney-vel bújt ágyba a fiatal nepo baby.

Így néz ki most a 10 dolog, amit utálok benned szívtiprója, Andrew Keegan – Videó

A 90-es évek tinisztárja ritkán szerepel a nyilvánosság előtt, most azonban ismét reflektorfénybe került. A ma 47 éves Andrew Keegan nemcsak megváltozott külsejével lepte meg a rajongókat, hanem arról is őszintén beszélt, mennyire kevés pénzt kap ma a régi sikerei után.

Visszatért a rivaldafénybe a Szex és New York legszexibb szereplője − Sokkot kapsz, ha meglátod, hogyan néz ki

Megöregedett, vagy csak elege lett Hollywoodból? Kiderült, miért tűnt el Samantha Jones Szex és New York-beli egykori szexi pasija.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu