Brutális részletek derültek ki Tom Hardy múltjáról: ezért rúgták ki a Gengsztervilág sorozatból

Az érces hang, a sármos arc és a zseniális alakítások mögött durva múlt rejlik. Tom Hardy botrányairól beszél most mindenki: fiatalkori tetteitől még a sokat látott rajongók is sokkot kaptak. És a baj nem jár egyedül a színészt most a Gengsztervilág sorozatból is kirúgták. Íme a részletek!
- A felkapott színész durva múltja csak most került napvilágra.
- A megrázó évek után befutott hollywoodi sármőr lett belőle, de a kemény személyiségét nem mindenki viseli el.
- Most derült ki, hogy a Gengsztervilág (Mobland) sorozatból is kirúgták.
Tom Hardy felkavaró múlttal vágott neki Hollywoodnak
Tom Hardy egy délnyugat-londoni negyedben, East Sheenben született. Saját elmondása szerint „fájdalmasan középosztálybeli” háttérrel rendelkezett: a Cambridge-ben végzett vígjáték- és regényíró, Edward Hardy, valamint festőművész felesége, Anne egyetlen gyermekeként látta meg a napvilágot. Otthonukat könyvek és zene töltötte meg, a kisfiúnak bőségesen jutott ajándékokból, külföldi nyaralásokból és drága magániskolai oktatásból is.
„Úgy nőttem fel, hogy hozzászoktam az édesanyámtól kapott rengeteg figyelemhez” – mesélte később. „Csak egy probléma volt. Kicsit rosszcsont voltam kiskoromban. Nem, helyesbítek: nagyon is rossz voltam!”
11 évesen egy iskolájába látogató rendőr figyelmeztette a ragasztószippantás veszélyeire. Tom Hardy mai fejjel elárulta, hogy a reakciója erre csak ennyi volt: „Bumm – most már legalább tudom, hol keressem!” Két évvel később elkezdett inni, és rendkívül gyorsan az alkohol, valamint a crack és a kokain függőjévé vált. Hamarosan egy lopás miatt kicsapták a surrey-i Reed's bentlakásos iskolából, és életét 16 évesen már teljesen az alkohol és a kokain határozta meg. Folyamatosan meggyűlt a baja a törvénnyel, még autótolvajlásért is letartóztatták. Állapota annyira súlyossá vált, hogy egy későbbi visszaemlékezése szerint „az anyját is eladta volna egy adag crackért”. A kicsapongó életmód, az ivás és a drogozás végül a Sarah Warddal kötött házassága megromlásához és felbomlásához vezetett.
A függőség tovább gyötörte a színészt, míg el nem jött a végső összeomlás. 2003-ban London központjában, a Sohóban találtak rá, amint a saját vérében és hányásában feküdt az utcán, miután összeesett egy masszív kokainozás után. „El kellett veszítenem valamit” – nyilatkozta erről az időszakról. „Néha el kell veszítened valami olyat, ami többet ér neked, mint az ivás.” Szülei segítségével bejelentkezett egy rehabilitációs intézetbe, és pszichoterápiás kezelésen vett részt. Miután tiszta és józan lett, beindult a karrierje: számos televíziós és filmszerepet kapott, és megalapította saját színtársulatát, a Shotgun Theatre-t.
Tom Hardy és a színészkedés
Tom Hardy azóta olyan hatalmas szakmai sikereket ért el, mint a Kezdetek (Inception) vagy a A visszatérő (The Revenant) – utóbbiért Oscar-díjra is jelölték. Megkapta a BAFTA Feltörekvő Csillag díját, és a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki fokozatával (CBE) is kitüntették.
„Azt akartam, hogy az apám büszke legyen rám. Azért estem bele a színészetbe, mert semmi mást nem tudtam csinálni. Ebben viszont megtaláltam azt a fegyelmet, amihez mindig vissza akartam térni, amit imádok, és amiből mindennap tanulok” – vallotta be.
Tom Hardy Gengsztervilág botránya: kirúgás a sorozatból
A múlt agresszív mintái a legfrissebb hírek szerint a mai napig kísértik a sztárt. Pénteken robbant a hír, hogy a 48 éves színészt – aki Harry Da Souza karakterét alakítja Pierce Brosnan és Helen Mirren oldalán a Paramount Gengsztervilág című bűnügyi drámasorozatában – kirúgták, így nem térhet vissza a harmadik évadra. A színfalak mögötti dráma részletei lépésről lépésre láttak napvilágot. 2025-ben kezdődtek a súrlódások a rendkívül professzionális és fegyelmezett, 80 éves Helen Mirrennel, aki nehezen viselte Hardy stílusát és folyamatos késéseit.
A bennfentesek szerint Tom Hardy úgy járkált körbe, „mint egy király”, rendkívül arrogáns volt, és előfordult, hogy a telefonján játszott, amikor éppen jelenése lett volna. A forgatások alatt kéretlenül akart beleszólni a forgatókönyvbe, át akarta írni a szövegeket, és állítólag frusztrálta, hogy a sorozat egyre inkább a két partnere, Helen és Pierce körül forog. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy a producer, Jez Butterworth már azzal fenyegetőzött, hogy ő maga lép ki Hardy miatt.
