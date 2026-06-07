Meghalt legendás angol színész, akinek filmjein generációk nőttek fel

Patrick Godfrey halálát június 5-én jelentette be az ügynöksége, a Markham Froggatt & Irwin. A közlemény szerint a színész otthonában, családja körében hunyt el.

Meghalt Patrick Godfrey, ismert brit karakterszínész

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Patrick Godfrey tegnap este elhunyt. Békésen hunyt el otthonában, családja körében. Paddy kivételesen tehetséges színész és figyelemre méltó egyéniség volt, és nagyon fog hiányozni” – írták.

Patrick Godfrey 1933-ban született Londonban. A közönség az Ever After – Hamupipőke-történet mellett több ismert filmben is láthatta: szerepelt a Szoba kilátással, az Óramutató járásával megegyezően, a Maurice, a Monte Cristo grófja, Roman Polański Oliver Twistje, valamint a Netflixen bemutatott Mowgli: A dzsungel legendája című filmekben is.

Godfrey nemcsak mozifilmekben dolgozott, a televízióban is rendszeresen feltűnt. Szerepelt a Doctor Who című sorozatban, valamint a Nicholas Nickleby élete és kalandjai című szériában is. Patrick Godfrey halálával a brit színjátszás egyik sokat foglalkoztatott karakterszínésze távozott.

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