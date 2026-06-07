Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 7., vasárnap Róbert

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
gyász

Meghalt legendás angol színész, akinek filmjein generációk nőttek fel

gyász patrick godfrey színész
Horváth Angéla
2026.06.07.
Életének 93. évében meghalt Patrick Godfrey brit színész, akit a magyar nézők közül sokan az 1998-as Ever After – Hamupipőke-történet című filmből ismerhetnek. A színész Drew Barrymore oldalán Leonardo da Vincit alakította a romantikus fantasyben.
Kattints, és állítsd be a Life.hu-t kedvenc forrásként a Google-ben!

Patrick Godfrey halálát június 5-én jelentette be az ügynöksége, a Markham Froggatt & Irwin. A közlemény szerint a színész otthonában, családja körében hunyt el.

Meghalt Patrick Godfrey, ismert brit karakterszínész
Meghalt Patrick Godfrey, ismert brit karakterszínész

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Patrick Godfrey tegnap este elhunyt. Békésen hunyt el otthonában, családja körében. Paddy kivételesen tehetséges színész és figyelemre méltó egyéniség volt, és nagyon fog hiányozni”írták.

Patrick Godfrey 1933-ban született Londonban. A közönség az Ever After – Hamupipőke-történet mellett több ismert filmben is láthatta: szerepelt a Szoba kilátással, az Óramutató járásával megegyezően, a Maurice, a Monte Cristo grófja, Roman Polański Oliver Twistje, valamint a Netflixen bemutatott Mowgli: A dzsungel legendája című filmekben is.

Godfrey nemcsak mozifilmekben dolgozott, a televízióban is rendszeresen feltűnt. Szerepelt a Doctor Who című sorozatban, valamint a Nicholas Nickleby élete és kalandjai című szériában is. Patrick Godfrey halálával a brit színjátszás egyik sokat foglalkoztatott karakterszínésze távozott.

Ezeket olvastad már? 

Fekete fürdőruhás fotóval tarolta le a netet Cristiano Ronaldo párja: így pihennek a világbajnokság előtt

Cristiano Ronaldo és családja rákészül a 2026-os világbajnokságra: Georgina Rodriguez nyaralós, családi fotókkal jelentkezett az Instagramon.

Kiderült, miért kellett újraéleszteni a magyar énekesnőt

Stabil állapotban van az énekesnő, aki péntek este lett rosszul a Budapest Park színpadán, és újra kellett éleszteni.

Rihanna és A$AP Rocky képtelenek feldolgozni, hogy rájuk lőttek: "Semmi nem lesz már ugyanolyan"

A$AP Rocky először beszélt a családjukat ért támadásról. Rihanna válaszkat keres a történtekre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu