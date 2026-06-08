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Megmutatta ritkán látott lányát Péter Szabó Szilvia: Emma már 9 éves – Fotó

sztárcsemete Péter Szabó Szilvia énekesnő
A NOX énekesnője igazán tündéri képpel lepte meg rajongóit. Péter Szabó Szilvia ugyanis most kivételesen kislányával szerepelt egy családi fotón. A bájos Emma ruhája és meseszép hajkoronája is elképesztő.

Az énekesnő kislánya ugyan már 9 éves, de csak nagyon ritkán oszt meg róla fotót. Péter Szabó Szilvia ugyanis azt vallja, hogy ő és nem a gyermeke vállalta az ismertséget. Ezzel pedig mi teljesen egyet is értünk. Most azonban féli kivételt tett. 

Péter Szabó Szilvia
Péter Szabó Szilvia lánya már 9 éves. Családi nyaraláson mutatta meg Emmát.
Forrás: Kelet-Magyarország 

Péter Szabó Szilvia lánya

  • Szilvi 2014-ben ismerkedett meg Völgyesi Györggyel, a Unique együttes énekesnőjének testvére.
  • Szerelmük 2016 őszén teljesedett be, amikor megszületett lányuk, Emma.
  • Az énekesnő azóta óvja egyetlen gyermeke magánéletét.

Péter Szabó Szilvia, aki több évnyi kihagyás után ismét a NOX énekesnője, 2016 tavaszán jelentette be, hogy gyermeket vár. „Egy kis hercegnő cseperedik a szívem alatt” − mondta akkor, a Völgyesi Györggyel közös lánya iránti rajongása pedig az eltelt években sem változott. Ez jól látszik abból is, hogy mennyire óvja őt. Időnként azonban meg-megmutatja rajongóinak Emmát, de arra mindig nagyon figyel, hogy az arca egyetlen képen se látszódjon. Ám mi, még ezeknek a fotóknak is nagyon örülünk.

Péter Szabó Szilvia családjával épp Mallorcán nyaral, néhány pillanatkép erejéig pedig mi is bekukkanthattunk a vakációjukba. A képösszeállítás második fotóján láthatjuk a már 9 éves Emmát, ami anyukájával sétálgat. Bár az arcát nem látjuk, így is egyértelmű, hogy gyönyörű édesanyja mása, csodaszép göndör és dús haját pedig csak kellemes irigységgel tudjuk nézni. 

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