Szoboszlai Dominik felesége sosem volt még ilyen dögös: egymilliós ruhában mutatta meg magát Buzsik Borka

Buzsik Borka ruhatárában eddig inkább a visszafogott, világos, natúr árnyalatok jelentek meg, követői már jól ismerik ezt a letisztult világot, azokat a színeket és fazonokat is, amelyeket szívesen visel. Ezért okozott kisebb meglepetést az az estélyi, amit Borka a minap viselt.

Buzsik Borka szereti a visszafogott, natúr árnyalatokat

Forrás: Instagram

Buzsik Borka egymilliós estélyi villantott

Buzsik Borka az Insta-sztorijában mutatta meg, milyen gyönyörű estélyit viselt a minap. A pasztell, váll nélküli ruha szépen kiemelte az alakját, a darab szabása és az anyag fénye a húszas évek eleganciáját idézte. A ruhához arany kiegészítőket választott, ezzel tette teljessé a szettet.

Buzsik Borka ruhája közel egymillió forintba került

Forrás: Instagram

A ruha a Cult Gaia Renata nevű modellje. A Szoboszlai Dominik felesége által viselt árnyalat a petal, vagyis egy finom, pasztelles világos rózsaszín tónus. A darab több más színben is elérhető, kapható belőle tintakék, perzsavörös, világoskék, rózsaszín és arany is. Az estélyi ára 960 ezer forint.

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