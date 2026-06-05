Rubint Réka végre hazatérhet az onkológiáról: „viszem fodrászhoz, a kozmetikushoz és a pedikűröshöz"

Schobert Norbi példamutatóan viselkedik a súlyos betegséggel küzdő feleségével. A fitneszguru évek óta Rubint Réka legnagyobb támasza, és most újfent bizonyította odaadását és önzetlenségét. Pénteken ugyanis elárulta, hogy Réka végre hazatérhet az onkológiáról, ő pedig eltervezte, hogyan tehetné boldoggá a feleségét. Egy szépségnapot szervezett a szerelmének, aminek hála újra vonzónak érezheti magát a rákkal küzdő fitneszedző.

Rubint Réka súlyos betegséggel küzd, férje, Schobert Norbi pedig mindent megtesz, hogy könyebbé tegye a felesége helyzetét

Forrás: Tumbász Hédi

Rubint Réka néhány nap múlva újra tornázni kezdhet

Schobert Norbi pénteken egy rendezvény során árulta el a Blikknek, hogy éppen úton van a Kékgolyó onkológiára, hogy elhozza Rékát, aki most fejezte be a kezelését a Kékgolyó onkológián. Az útjuk azonban nem haza vezet majd, hanem egy tartalmas délutáni programra. Norbi ugyanis megszervezte, hogy a felesége kicsit kikapcsolódhasson és megszépülhessen, miután végzett az intézményben.

„Rékát ma küldik haza a Kékgolyóból, az onkológiáról, és viszem a fodrászhoz, a kozmetikushoz, a körmöshöz meg a pedikűröshöz, mert vonzó nő akar lenni. És pont, mire lesz ez a rendezvény, akkor kezdhet újra tornázni. Úgyhogy a színpadon fog június 14-én, a Smart Sport Expon először megmozdulni. Addig amiben csak tudom, segítem és helyettesítem. A táborban, hétvégén, van két órám, szombaton pedig van egy fellépésem Gyálon, kedden a Rozsnyait tartom, úgyhogy most én húzom az igát" – árulta el a fitneszguru a lapnak.

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