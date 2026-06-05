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Rubint Réka végre hazatérhet az onkológiáról: „viszem fodrászhoz, a kozmetikushoz és a pedikűröshöz"

támogatás Rubint Réka Schobert Norbi rák
Komáromi Bence
2026.06.05.
Schobert Norbi nemrég újabb információkat árult el a felesége egészségügyi helyzetéről. Kiderült, hogy Rubint Réka pénteken végre hazatérhet az onkológiáról, a férje pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy a szerelme újra vonzónak érezhesse magát.

Schobert Norbi példamutatóan viselkedik a súlyos betegséggel küzdő feleségével. A fitneszguru évek óta Rubint Réka legnagyobb támasza, és most újfent bizonyította odaadását és önzetlenségét. Pénteken ugyanis elárulta, hogy Réka végre hazatérhet az onkológiáról, ő pedig eltervezte, hogyan tehetné boldoggá a feleségét. Egy szépségnapot szervezett a szerelmének, aminek hála újra vonzónak érezheti magát a rákkal küzdő fitneszedző.

Rubint Réka súlyos betegséggel küzd, férje, Schobert Norbi pedig mindent megtesz, hogy könyebbé tegye a felesége helyzetét
Rubint Réka súlyos betegséggel küzd, férje, Schobert Norbi pedig mindent megtesz, hogy könyebbé tegye a felesége helyzetét
Forrás: Tumbász Hédi

Rubint Réka néhány nap múlva újra tornázni kezdhet

Schobert Norbi pénteken egy rendezvény során árulta el a Blikknek, hogy éppen úton van a Kékgolyó onkológiára, hogy elhozza Rékát, aki most fejezte be a kezelését a Kékgolyó onkológián. Az útjuk azonban nem haza vezet majd, hanem egy tartalmas délutáni programra. Norbi ugyanis megszervezte, hogy a felesége kicsit kikapcsolódhasson és megszépülhessen, miután végzett az intézményben.

„Rékát ma küldik haza a Kékgolyóból, az onkológiáról, és viszem a fodrászhoz, a kozmetikushoz, a körmöshöz meg a pedikűröshöz, mert vonzó nő akar lenni. És pont, mire lesz ez a rendezvény, akkor kezdhet újra tornázni. Úgyhogy a színpadon fog június 14-én, a Smart Sport Expon először megmozdulni. Addig amiben csak tudom, segítem és helyettesítem. A táborban, hétvégén, van két órám, szombaton pedig van egy fellépésem Gyálon, kedden a Rozsnyait tartom, úgyhogy most én húzom az igát" – árulta el a fitneszguru a lapnak.

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Tudja, miért kapta a betegségét és a szervezete is jelzett, hogy pihenjen. Rubint Réka felidézte, hogyan derült ki négy éve, hogy baj van.

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Rubint Réka a kórházból üzent a követőinek: a fitneszedző könnyes szemmel jelentette be, hogy túl van azon a beavatkozáson, amelyre a gyógyulása érdekében volt szükség. Emiatt a szokásos keddi edzését sem tudta megtartani, helyette férje, Schobert Norbi várta a résztvevőket.

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Azt vallja, betegsége üzent neki, mégpedig azt, hogy lassíton. Rubint Réka nem tagadja, borzasztóan túlterhelte magát.

 

 

 

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