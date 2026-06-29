33 év után tért vissza a kifutóra Sharon Stone – Így festett a Párizsi Divathéten a 68 éves díva: Videó

Sharon Stone több mint három évtized után ismét kifutóra lépett: a Párizsi Divathéten a Vetements 2027-es tavaszi–nyári férfikollekciójának bemutatóján állt színpadra.

Sharon Stone több mint három évtized után ismét kifutóra lépett.

Forrás: Northfoto

Sharon Stone karrierje a divat világában kezdődött

Sharon Stone június 26-án lépett kifutóra, 33 év után ez volt az első jelentős szereplése modellként. Fellépése egyrészt nosztalgikus pillanat volt, ugyanis a hollywoodi legenda pályafutása még a filmes karrierje előtt a divat világából indult. A színésznő a Párizsi Divathéten maszkulin fekete-fehér szettben és szőke hosszítottbob-frizurával állt színpadra.

Legutóbb Valentinóban láthattuk

Sharon Stone-t legutóbb 1993-ban láthatt a divatszakma és a nagyközönség modellszerepben, amikor a Valentino 1994-es tavaszi párizsi bemutatóját zárta. Akkor menyasszonyi ihletésű miniruhában, földig érő fátyollal jelent meg.

A modellkedés ma is fontosabb bevételi forrása, mint a filmezés

Bár a közönség elsősorban filmsztárként ismeri, Sharon Stone életének a divat máig meghatározó része. „Még mindig modellkedem, és több pénzt keresek modellkedéssel, mint a filmezéssel. Az életem hatalmas szelete a divat” – mondta egy 2025-ös Business Insider-interjúban a színésznő.



Sharon Stone még 2001-ben kapott agyvérzést, amiből végül sikeresen felépült: de többször is beszélt arról, hogy a betegség miatt nagyon sok mindent elveszített. A teljes gyógyulásához körülbelül 7 év kellett, és addig a körülötte lévők kihasználták, hogy nem teljesen saját maga. „18 millió dolláros megtakarításom volt, sikeres voltam, de minden eltűnt. A hűtőm és a telefonom is mások nevén volt” − nyilatkozta. A színésznő azt elárulta, hogy a sztrók teljesen megváltoztatta agya működését és a gondolkodásmódját.

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