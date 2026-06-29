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Megvan az Év Fagylaltja: kókuszos csoda lett 2026-ban a legfinomabb jeges desszert

édesség nyertes Év Fagylaltja Versenyen
Horváth Angéla
2026.06.29.
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Kihirdették az Év Fagylaltja verseny győzteseit. A Magyar Cukrász Ipartestület idei megmérettetésén 72 fagylalt indult öt kategóriában.

Az Év Fagylaltja versenynek idén is Hajdúszoboszló adott otthont. A döntőben a klasszikus ízek mellett bőven akadtak merészebb, szokatlanabb párosítások is: a versenyzők erdei alapanyagokkal, egzotikus gyümölcsökkel és különleges fűszerekkel is dolgoztak. A látogatók nemcsak az idei tételeket kóstolhatták végig, hanem korábbi évek díjnyertes fagylaltjaiból is válogathattak.

Az Év Fagylaltja 2026: ilyen csodás fagyikat kóstolhatott a közönség Hajdúszoboszlón
Az Év Fagylaltja 2026: ilyen csodás fagyikat kóstolhatott a közönség Hajdúszoboszlón
Forrás: Facebook / Magyar Cukrász Ipartestület

A versenyfagylaltokban olyan alapanyagok is megjelentek, mint a konfitált citrom, a grillezett ananász, a vad szamóca, a kurkumás mandarin és a balzsamecetes eper. A hazai gyümölcsök közül többek között eper, málna, sárgabarack, őszibarack és som került a pultba, de az egzotikusabb ízek sem hiányoztak: bergamott, maracuja, yuzu, kalamansi és mangó is szerepelt az idei kínálatban. A fűszerezésben is bátran kísérleteztek a cukrászok. A fagylaltok között voltak olyanok, amelyeknek füstölt só, nepáli timutbors, rozmaring, kakukkfű, kaffir lime levél vagy nyári szarvasgomba adott különleges ízt.

A Soléa lett az Év Fagylaltja 2026-ban

Az idei verseny legnagyobb elismerését, az Év Fagylaltja vándorkupát a Soléa nyerte el. A fagylaltot Molnár Annamária, a Mikrokosmos Fagyizó fagylaltmestere készítette. A Soléa egy rendkívül különleges, üdítő, harmonikus desszert, egy krémes kókuszsorbet, amelyet egy izgalmas, kurkumás mandarinvariegato és kókuszos ropogós tesz teljessé. Az ezüstérmet az Incanto della nocciola nyerte, amelyet Böröczky-Asztalos Ágnes, a balatonszemesi Margaréta Fagyizó fagylaltmestere készített. A bronzérem Baranyi Balázs Napcsók nevű fagylaltjáé lett, a tápiószecsői Hisztéria Cukrászdából.

A Soléa és készítője, Molnár Annamária
A Soléa és készítője, Molnár Annamária 
Forrás: Facebook

Az idei verseny egyik újdonsága az Ehető Erdő kategória volt. Itt a versenyzőknek erdei alapanyagok felhasználásával kellett fagylaltot készíteniük, a fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartva. A kategória különösen izgalmas ízeket hozott: megjelent a fenyőrügy, a tölgymakk, a lucpúder, a luckéreg és a sugártalan székfű virága is. Ebben a kategóriában a Vadbogyós törökméz nevű édesség végzett az első helyen, szintén Molnár Annamária készítésében.

A mentes fagylaltoknál a Bergamott kertje nyert

Az „M” kategóriában a hozzáadott cukor-, glutén-, laktóz- és tejfehérjementes fagylaltok versenyeztek. A kategória győztese a Bergamott kertje lett, amelyet Vadócz Jenő, a balatongyöröki Promenád Kávéház készítője nevezett. A dobogó másik két helyére balatonszemesi fagylaltok kerültek: az ezüstérmet a Summer fresh, a bronzérmet az Eperliget kapta. Mindkettő Böröczky-Asztalos Ágnes, a Margaréta Fagyizó fagylaltmesterének munkája.

A versenyen több különdíjat is kiosztottak. A közönségdíjat az Incanto della nocciola nyerte, a Gyermekek kedvence és Kajla különdíjat pedig A király kedvence kapta, amelyet szintén Molnár Annamária készített. A Szakmai szervezetek különdíját, a Visit Hungary különdíját és a Kézműves Fagylalt Nívódíjat a Mikrokosmos Fagyizó vihette haza.

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