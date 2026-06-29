Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 29., hétfő Pál, Péter

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Mediterrán titok
sorozatsztár

Férjhez megy a Barátok közt egykori tinisztárja: Marenec Fruzsina kezét New Yorkan kérték meg

sorozatsztár Barátok közt tinisztár
Life.hu
2026.06.29.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Ismét nagy öröm érte Marenec Fruzsinát: a Barátok közt egykori szereplőjének Amerikában kérték meg a kezét. A kétgyermekes édesanya New Yorkból jelentkezett be a nagy hírrel.

Marenec Fruzsina volt a Barátok közt Emmája, a sorozatban 2004 és 2009 között szerepelt, és később is a televíziózásban maradt: műsorvezetőként és riporterként is dolgozott. Az utóbbi években azonban a családjára koncentrált, Fruzsina már kétgyerekes anyuka. 

Marenec Fruzsina menyasszony lett, Amerikában kérték meg a kezét
Marenec Fruzsina menyasszony lett, Amerikában kérték meg a kezét
Fotó: RTL Sajtóklub

Marenec Fruzsina férjez megy

Marenec Fruzsina első gyermeke, Zente 2023 májusában született, 2025 tavaszán pedig bejelentette, hogy ismét babát vár. Azóta már kétgyermekes édesanyaként éli a mindennapjait.

Most újabb nagy dolog történt az egykori tinisztár életében: szerelme New Yorkban letérdelt elé, és megkérte a kezét. Fruzsina az Instagram-történetében osztotta meg a hírt egy fotóval, amely az eljegyzés pillanatát örökítette meg.

A kép mellé csak ennyit írt: „I said Yes”, vagyis: „Igent mondtam.”

Ezeket olvastad már? 

A 12 éves György herceg már olyan magas, mint Katalin hercegné: friss fotón mutatták meg, mennyit nőtt a trónörökös

György herceg és Katalin hercegné együtt vettek részt egy különleges programon. A róluk készült fotó láttán egy emberkén kiáltottak fel a rajongók: Mikor nőtt meg ennyire ez a fiú? A 12 éves trónörökös már olyan magas, mint az édesanyja.

Lionel Messi feleségéért rajong a világ − A gyönyörű Antonela Roccuzzo a lelátók sztárja: FOTÓ

Antonela Roccuzzo ha csak teheti, ott van férje vb-meccsein. Lionel Messi felesége gyakran három gyerekükkel együtt szurkol a focistának, mint a minap az Argentína–Ausztria csoportmeccsen is.

Courteney Cox szakított 13 évvel fiatalabb pasijával: a színésznő újra szingli

Több mint tíz év együttlét után szakított Courteney Cox és Johnny McDaid. A Jóbarátok sztárja és a Snow Patrol zenésze 2013 végén jöttek össze, az eljegyzésig is eljutottak, ám az esküvőre végül nem került sor.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu