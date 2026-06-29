Férjhez megy a Barátok közt egykori tinisztárja: Marenec Fruzsina kezét New Yorkan kérték meg

Marenec Fruzsina volt a Barátok közt Emmája, a sorozatban 2004 és 2009 között szerepelt, és később is a televíziózásban maradt: műsorvezetőként és riporterként is dolgozott. Az utóbbi években azonban a családjára koncentrált, Fruzsina már kétgyerekes anyuka.
Marenec Fruzsina férjez megy
Marenec Fruzsina első gyermeke, Zente 2023 májusában született, 2025 tavaszán pedig bejelentette, hogy ismét babát vár. Azóta már kétgyermekes édesanyaként éli a mindennapjait.
Most újabb nagy dolog történt az egykori tinisztár életében: szerelme New Yorkban letérdelt elé, és megkérte a kezét. Fruzsina az Instagram-történetében osztotta meg a hírt egy fotóval, amely az eljegyzés pillanatát örökítette meg.
A kép mellé csak ennyit írt: „I said Yes”, vagyis: „Igent mondtam.”
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