Férjhez megy a Barátok közt egykori tinisztárja: Marenec Fruzsina kezét New Yorkan kérték meg

Marenec Fruzsina volt a Barátok közt Emmája, a sorozatban 2004 és 2009 között szerepelt, és később is a televíziózásban maradt: műsorvezetőként és riporterként is dolgozott. Az utóbbi években azonban a családjára koncentrált, Fruzsina már kétgyerekes anyuka.

Marenec Fruzsina menyasszony lett, Amerikában kérték meg a kezét

Fotó: RTL Sajtóklub

Marenec Fruzsina férjez megy

Marenec Fruzsina első gyermeke, Zente 2023 májusában született, 2025 tavaszán pedig bejelentette, hogy ismét babát vár. Azóta már kétgyermekes édesanyaként éli a mindennapjait.

Most újabb nagy dolog történt az egykori tinisztár életében: szerelme New Yorkban letérdelt elé, és megkérte a kezét. Fruzsina az Instagram-történetében osztotta meg a hírt egy fotóval, amely az eljegyzés pillanatát örökítette meg.

A kép mellé csak ennyit írt: „I said Yes”, vagyis: „Igent mondtam.”

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