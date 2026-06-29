Meghalt A Tenkes kapitánya csodaszép színésznője, Székely Veronika megformálója

Lánya, Brunner Márta osztotta meg a közösségi oldalán, hogy meghalt édesanyja, Vajda Márta. A színésznőt A Tenkes kapitánya sorozatban zárta a szívébe az ország.

A Tenkes kapitánya sorozatban Vajda Márta Zenthe Ferenc szerelmét alakította.

Forrás: Youtube/Tenkes kapitánya

A Tenkes kapitánya sorozatnak ő volt az utolsó élő szereplője

Vajda Márta életének 83. évében hunyt el. A Tenkes kapitánya Székely Veronikáját alakító színésznő csupán 15 éves volt, amikor a sorozatban szerepet kapott.

„Elhunyt Vajda Márta színművész. A magam, valamint Ruttkai Éva Színház egykori közössége nevében, személy szerint is fájó szívvel veszünk búcsút kiváló kollégánktól, Vajda Mártától. Különleges ajándéka volt színházunknak, hogy a Kis herceg előadásában először állhatott együtt színpadra lánya, Brunner Márta oldalán. Felemelő pillanat volt látni, ahogy az édesanya és lánya nemcsak az életben, hanem a színpadon is egymásra talált. Vajda Márta művészi alázatával, emberségével és tehetségével gazdagította társulatunkat. Emlékezetes alakítása volt Salgóné szerepe a Tüzet viszek című előadásban is, amelyben hosszú idő kihagyás a után tért vissza a színpadra. Emlékét és mindazt, amit művészetével nekünk adott, azt örökre megőrizzük” − olvasható a közösségi médiában.

Brunner Márta és édesanyja, Vajda Márta

Forrás: MTI

Brunner Márta: „Díva maradt”

„Nagyjából egy éve él otthonban az édesanyám, aki folyamatos ápolásra szorul, s mivel 15 percre lakom, mindennap meglátogatom. És ő ott bent kiszolgáltatva is színésznő, díva maradt” – mondta nemrégiben a Blikknek Vajda Márta lánya, Brunner Márta.

„Akármikor ismétlik a filmet, én újra és újra megnézem. Jó érzés számomra látni magam fiatalon. S az is felemelő pillanat, hogy megint nézhetem azokat a legendás színészeket, akikkel főiskolásként együtt játszhattam, és szinte együtt élhettem a siklósi várban. Zenthe Ferenc csodálatos ember volt, rám ifjú színésznőként tekintett, s mindenben segített. Azt kívánom a fiataloknak, hogy ha csak tehetik, nézzék meg A Tenkes kapitányát! S akkor tudni fogják, hogy a szüleik, a nagyszüleik miért és kikért lelkesedtek egykoron…” – nyilatkozta Vajda Márta a lapnak.

A Tenkes kapitánya-beli szerepe után Vajda Márta a Pécsi Nemzeti Színház tagja lett 1977-ig. Utána a Szegedi Nemzeti Színházban, 1980-tól pedig a Békés megyei Jókai Színházban játszott egészen 1984-ig. Később a Ruttkai Éva Színházban szerepelt.