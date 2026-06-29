Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 29., hétfő Pál, Péter

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Mediterrán titok
gyász

Meghalt A Tenkes kapitánya csodaszép színésznője, Székely Veronika megformálója

gyász brunner márta vajda márta A Tenkes Kapitánya
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
83 évesen elhunyt Vajda Márta. A Tenkes kapitánya színésznője, amikor csak adta a tévé, újranézte a legendás sorozatot.

Lánya, Brunner Márta osztotta meg a közösségi oldalán, hogy meghalt édesanyja, Vajda Márta. A színésznőt A Tenkes kapitánya sorozatban zárta a szívébe az ország. 

A Tenkes kapitánya sorozatban Vajda Márta Zenthe Ferenc szerelmét alakította.
A Tenkes kapitánya sorozatban Vajda Márta Zenthe Ferenc szerelmét alakította.
Forrás: Youtube/Tenkes kapitánya

A Tenkes kapitánya sorozatnak ő volt az utolsó élő szereplője

Vajda Márta életének 83. évében hunyt el. A Tenkes kapitánya Székely Veronikáját alakító színésznő csupán 15 éves volt, amikor a sorozatban szerepet kapott. 

„Elhunyt Vajda Márta színművész. A magam, valamint Ruttkai Éva Színház egykori közössége nevében, személy szerint is fájó szívvel veszünk búcsút kiváló kollégánktól, Vajda Mártától. Különleges ajándéka volt színházunknak, hogy a Kis herceg előadásában először állhatott együtt színpadra lánya, Brunner Márta oldalán. Felemelő pillanat volt látni, ahogy az édesanya és lánya nemcsak az életben, hanem a színpadon is egymásra talált. Vajda Márta művészi alázatával, emberségével és tehetségével gazdagította társulatunkat. Emlékezetes alakítása volt Salgóné szerepe a Tüzet viszek című előadásban is, amelyben hosszú idő kihagyás a után tért vissza a színpadra. Emlékét és mindazt, amit művészetével nekünk adott, azt örökre megőrizzük”olvasható a közösségi médiában

Brunner Márta és édesanyja, Vajda Márta
Brunner Márta és édesanyja, Vajda Márta
Forrás: MTI

Brunner Márta: „Díva maradt”

„Nagyjából egy éve él otthonban az édesanyám, aki folyamatos ápolásra szorul, s mivel 15 percre lakom, mindennap meglátogatom. És ő ott bent kiszolgáltatva is színésznő, díva maradt” – mondta nemrégiben a Blikknek Vajda Márta lánya, Brunner Márta

„Akármikor ismétlik a filmet, én újra és újra megnézem. Jó érzés számomra látni magam fiatalon. S az is felemelő pillanat, hogy megint nézhetem azokat a legendás színészeket, akikkel főiskolásként együtt játszhattam, és szinte együtt élhettem a siklósi várban. Zenthe Ferenc csodálatos ember volt, rám ifjú színésznőként tekintett, s mindenben segített. Azt kívánom a fiataloknak, hogy ha csak tehetik, nézzék meg A Tenkes kapitányát! S akkor tudni fogják, hogy a szüleik, a nagyszüleik miért és kikért lelkesedtek egykoron…” – nyilatkozta Vajda Márta a lapnak. 

A Tenkes kapitánya-beli szerepe után Vajda Márta a Pécsi Nemzeti Színház tagja lett 1977-ig. Utána a Szegedi Nemzeti Színházban, 1980-tól pedig a Békés megyei Jókai Színházban játszott egészen 1984-ig. Később a Ruttkai Éva Színházban szerepelt.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Katalin hercegné elképesztő kihívást teljesített: "A rák nemcsak a testet érinti"

Emberfeletti teljesítménnyel hívta fel a figyelmet a rákdiagnózis utáni élet nehézségeire Vilmos herceg felesége.

Így él ma a Tövismadarak szépséges Maggie-je: Rachel Wardot a külseje miatt támadják - Fotó

Rachel Wardot a Tövismadarak című, 1983-as amerikai tévésorozatból ismerte meg a magyar közönség. A brit-ausztrál színésznő most 68 éves, és bár régóta visszavonultan él, időről időre előkerül a neve – legutóbb azért, mert többen durva megjegyzéseket tettek a külsejére.

Felismerhetetlen lett Amanda Bynes: a 2000-es évek tinisztárja már csak árnyéka önmagának

Gyönyörű volt, de mára teljesen tönkretette magát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu