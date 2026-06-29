Június 30-án eldől, milyen lesz az előtted álló 12 hónap: nagy lehetőségek jönnek, de az önhittség csapdájába eshetsz

A Jupiter csaknem 12 év alatt kerüli meg az állatövet, ezért nem ez az első alkalom, hogy az Oroszlánban jár. Korábban 1990. augusztus 18. és 1991. szeptember 12. között, 2002. augusztus 1. és 2003. augusztus 27. között, valamint 2014. július 16. és 2015. augusztus 11. között volt ebben a jegyben. Nézzünk vissza életünk ezen időszakaira, mert június 30-tól hasonló élethelyzetekre számíthatunk: az alapvető üzenet mindig hasonló.

Június 30-án a Jupiter belép az Oroszlán jegyébe

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Június 30-án a Jupiter az Oroszlánba lép: felemelhet, de nagyot eshetünk

A Jupiter az Oroszlánban arra biztat, hogy merjünk nagyobbat álmodni, és ne kérjünk elnézést azért, ha fontosnak érezzük a saját terveinket. Erősebb lesz az alkotókedv, a szereplési vágy, az életöröm: most érdemes megmutatni, mire vagyunk képesek. Ebben az időszakban saját magunk legnagyobb szurkolójává válhatunk. A gond akkor kezdődhet, ha az egészséges önbizalom átcsúszik önhittségbe. Az Oroszlánban járó Jupiter hajlamos felnagyítani az egót, ezért úgy érezhetjük, hogy nekünk mindent szabad, mindent elbírunk, és nincs olyan cél, amit ne tudnánk megvalósítani. A lendület előre visz, de nem árt óvatosnak lenni: ez az időszak sokat adhat, de meg is leckéztethet.

Július 20-án a Jupiter szembe kerül a Vízöntőben hátráló Plútóval. Ez a bolygóállás hatalmi feszültségeket hozhat felszínre. Előfordulhat, hogy irányítani akarunk másokat, de az is, hogy éppen ránk próbálnak nyomást gyakorolni. A párkapcsolatokban élőknek különösen nehéz lehet ez a nap, felüti a fejét a pletyka, a manipuláció, a titkolózás, és a hűtlenség. Ez szembesít azzal, hogy valami már régóta nincs rendben.

Ám július 20-a nem csak nehézségeket tartogat. A Jupiter ezen a napon kapcsolatba kerül a Kosban járó Neptunusszal. Ez a bolygóállás felerősítheti a vágyakat, a romantikus reményeket és a szenvedélyt, akár meseszerű fordulatok is történhetnek. A Jupiter és a Neptunusz legközelebb csak négy év múlva alkot hasonlóan kedvező kapcsolatot.

Július 21-én a Jupiter az Ikrekben járó Uránusszal kapcsolódik össze. Ez a fényszög az egyéni fejlődés iránti vágyát társadalmi változásokhoz köti. Ebben az időszakban könnyebb új nézőpontból látni a régi rendszereket. A Jupiter és az Uránusz legközelebb 2035 júniusában kerül ilyen szextil kapcsolatba.