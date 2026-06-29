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egészség

Neurológus figyelmeztet: ezek a jelei annak, hogy a fejfájásod halálos

egészség fejfájás tünetek gyulladás
Nagy Anna
2026.06.29.
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A legtöbbször elég egy kis fájdalomcsillapító, de nem minden esetben kezelhető ilyen könnyen a probléma. Egy bizonyos fejfájás veszélyes, akár halálos állapot jele lehet.

Számos dolog miatt lehet fejfájása valakinek: kevés folyadékfogysztás, fáradtság, vírusos megbetegedés, de akár a rossz testtartás is okozhatja. A legtöbb esetben magától elmúlik, de különböző fájdalomcsillapítók is segíthetnek a leküzdésében. Azonban az is előfordulhat, hogy a fejfájás egy komolyabb, sokkal veszélyesebb állapot jele. Erre figyelmeztet egy neurológus. 

Ha ilyen típusú fejfájás gyötör, azonnal fordulj orvohoz.
Ha ilyen típusú fejfájás gyötör, azonnal fordulj orvohoz.
Forrás: 123rf.com

A veszélyes fejfájás – Ha ezt tapasztalod, mindenképpen fordulj orvoshoz

A fejfájást a legtöbb esetben a fáradtság, a stressz vagy valamilyen enyhébb betegség okozza és egy kis fájdalomcsillapító beszedése után többnyire enyhülnek a tünetek. Ha azonban a gyógyszerek nem hatnak, az egy veszélyes állapot jele is lehet. Természetesen nem kell egyből a legrosszabbra gondolni, de mindenképpen érdemes odafigyelnünk a testünk jelzéseire. Ha nem szokott migrénünk lenni, akkor másra kell gyanakodnunk. 

Ha a tabletták ellenére a fájdalom nem enyhül, esetleg súlyosbodni kezd, akkor mindenképpen érdemes orvoshoz fordulnunk.

Dr Baibing Chen neurológus arra figyelmeztet, hogy semmiképp nem szabad a tüneteket figyelmen kívül hagyni és lepihenni, mert ebben a helyzetben az idő kulcsfontosságú tényező. Az amerikai Michigan államban praktizáló neurológus elmagyarázta, hogy ha valakit olyan súlyos fejfájás gyötör, amely egyre rosszabbodik, az agyhártyagyulladásra utaló tünet lehet.

Ha a fejfájás elviselhetetlenül erős, lesugárzik a hátba, vagy a test más részeire, az lehet egy potenciálisan halálos fertőzés jele. Ha bizonyos irányokba nehezen, vagy egyáltalán nem tudjuk elfordítani a fejünket, az még több aggodalomra adhat okot. 

További tünetek: magas láz, hideg kezek és lábak, merev nyak, ízületi és izomfájdalom, valamint a szemek érzékenysége az erős fényre. Egyeseknél görcsrohamok is jelentkezhetnek, hányás, hasmenés, álmosság és bőrkiütések is tünetek között lehetnek. 

Ha ezek közül bármelyik jelentkezik a fejfájás mellett, azonnal forduljunk orvoshoz. „A fejfájások többsége nem minősül sürgősségi esetnek, de az agyhártyagyulladás más eset. Az agyhártyagyulladás az agyat és a gerincvelőt körülvevő védőhártya fertőzése vagy gyulladása. Okozói lehetnek például vírusok, baktériumok vagy akár gombák is”figyelmeztet az orvos. „A meningitis bakteriális formája az, amitől a leginkább tartunk, mert nagyon gyorsan életveszélyessé válhat” – folytatta Dr. Chen. Elmondta, hogy a kezdeti szakaszban egyszerű vírusos megbetegedésnek tűnhet, mi miatt az emberek sokszor későn fordulnak vele orvoshoz.

@doctor.bing One headache you should not ignore is a headache from meningitis. #learnontiktokcontest #Neuroscience #BrainHealth #neurology #doctor ♬ original sound - Dr. Bing, MD MPH

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