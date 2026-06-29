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Megnősült a Stranger Things jóképű színésze: az első randijuk évfordulóján mondták ki az igent

sorozatsztár Stranger Things esküvő
Horváth Angéla
2026.06.29.
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Mason Dye és Carmen Joiner összeházasodtak. A Stranger Things negyedik évadában Jason Carvert alakító színész és szerelme Cape Codon mondták ki az igent, méghozzá éppen az első randevújuk ötödik évfordulóján.

A 31 éves Mason Dye és a 29 éves Carmen Joiner a Massachusetts állambeli Harwich Portban tartották az esküvőjüket. A színész – akit a Stranger Things mellett a Teen Wolf – Farkasbőrben és a Virágok a padláson című produkciókban is láthattak a nézők – és újdonsült felesége a családtagokkal és legközelebbi barátokkal ünnepeltek.

Mason Dye esküvője: a fiatal pár Harwich Portban mondta ki a boldogító igent
Mason Dye esküvője: a fiatal pár Harwich Portban mondta ki a boldogító igent
Forrás: Instagram

Carmen Joiner és Mason Dye esküvője: különleges helyszínt kerestek

A pár elmondta a People magazinnak, hogy vendégek többségének így is, úgy is utaznia kellett volna, ezért olyan helyszínt kerestek, amely mindenkinek különleges élményt ad.

„Mindennél fontosabb volt, hogy a hétvége olyan legyen, mint egy közös kis elvonulás: egy hely, ahol mindenki pihenhet, ünnepelhet, és igazán élvezheti, hogy együtt vagyunk. Cape Codot választottuk, mert mindig is szerettük ezt a környéket, és tökéletes hely ahhoz, hogy mindenki összegyűljön” – mondták.

Az esküvő időpontja is különleges volt: napa pontosan öt évvel az első randevújuk után házasodtak össze. Mason Dye és Carmen Joiner egy közös barátjuk révén ismerték meg egymást.

„Az első randink a két kedvenc dolgunk köré épült: espresso martinit ittunk, és vacsorára reggelit ettünk egy atlantai étteremben. Nagyjából azon az estén egymásba is szerettünk” – mesélte az eljegyzésük utána a Stranger Things színész.

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