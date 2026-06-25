A hollywoodi legenda, Jeff Olson 77 évesen távozott az élők sorából. A vizuáliseffekt-producer a kamerák előtt is megjelent, Star Wars I. rész – Baljós árnyakban volt látható. A Star Wars sztárja ezen kívül Star Trek-részekben is közreműködött. Az egész szakma gyászolja.

A Star Wars sztárja a Star Wars I. rész – Baljós árnyak filmben tűnt fel.

Forrás: Lucasfilm / Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

Elhunyt a Star Wars sztárja

Jeff Olson hatalmas hírnévre tett szert vizuáliseffekt-producerként, de a kamerák előtt is feltűnt, mégpedig a Star Wars Baljós árnyakban Jabba mellett. A hollywoodi filmes 77 évesen hunyt el, és bár a halál okát nem hozták nyilvánosságra, a cége megerősítette a szomorú hírt egy Instagram-bejegyzésben. „Az ILM közössége mélyen megrendült kedves barátunk és egykori kollégánk, Jeff Olson elvesztése miatt. A cégnél eltöltött közel 25 év alatt Jeff modellezőként és vizuáliseffekt-producerként dolgozott számos klasszikus projekten, a Willow-n, a Roger nyúl a pácban filmen és a Star Wars I. rész – Baljós árnyakon is. Karrierje alatt a művészeti ág és az iparág is jelentős változásokon ment keresztül, és függetlenül attól, hogy egy-egy produkcióban milyen technikákat alkalmaztak, Jeff mindig elkötelezett volt a csapat iránt, és humorral és kedvességgel vezette munkatársait” – írták. Ezeken kívül a Star Trek kölönböző részeiben is közreműködött.

Halálának hírére özönlöttek a tisztelgő üzenetek. „Kedves, vidám és rendkívül tapasztalt ember volt, és mindig éreztette velünk, hogy igazán értékel minket. Nyugodj békében, régi barátom! Igazi úriember voltál, és mindannyian, akiknek volt szerencsénk megismerni téged és veled együtt dolgozni, máris hiányolunk" – írta egy volt kollégája, de rengetegen fejezték ki tiszteletüket.

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