5 híresség, aki utolsó kívánságával is sokkolta a világot –Tupac hamvait elszívták, Carrie Fishert Prozac-urnában temették el

A sztárok élete gyakran különleges, de sok esetben még a búcsújuk is az. Egyes hírességek nemcsak karrierjükkel, hanem egészen szokatlan temetési kívánságaikkal is emlékezetessé váltak. Volt, aki a hamvait szóratta szét meghökkentő módon, mások egészen egyedi szertartással búcsúztak a világtól. Nem is húzzuk tovább az időt, mutatjuk a legfurább utolsó kívánságokat!

Carrie Fisher és édesanyja mindössze egy nap különbséggel hunyt el: temetésüket közösen tartották meg.

Forrás: Getty Images North America

Tupac Shakur

Tupac Shakur esete talán az egyik legmegdöbbentőbb. A legendás rappert 1996 szeptemberében lőtték le Las Vegasban egy autós támadás során, miután egy bokszmeccsről távozott. Súlyos sérülései után hat nappal, mindössze 25 évesen halt meg a kórházban. Halála azóta is számos összeesküvés-elméletet szült, és a mai napig az egyik legismertebb, máig tisztázatlan körülmények között történt sztártragédiaként tartják számon.

Sokáig csak szóbeszédnek tűnt, hogy az Outlawz nevű rapcsapat tagjai marihuánás cigibe töltötték, és elszívták a hamvait, ám 2011-ben maguk az érintettek erősítették meg a történetet. Elmondásuk szerint a rapper kívánságát teljesítették: egy tengerparti megemlékezésen, családja jelenlétében, kedvenc ételei és italai mellett búcsúztak tőle.

Hunter S. Thompson

Hasonlóan szokatlan búcsút kapott Hunter S. Thompson is, akinek hamvait egy ágyúból lőtték ki. A különleges ceremóniát barátja, Johnny Depp finanszírozta, és a látványos eseményen számos híresség is részt vett. Thompson a gonzo újságírás úttörője volt, legismertebb műve a Félelem és reszketés Las Vegasban, amelyből Depp főszereplésével film is készült – így barátságuk is innen eredeztethető. A két férfit szoros kapcsolat fűzte össze, Depp hosszú éveken át közeli barátja és tisztelője volt az írónak.

Hunter S. Thompson író és Johnny Depp jó barátságot ápoltak.

Forrás: Archive Photos

Fred Baur

A hétköznapibbnak tűnő, mégis meghökkentő kívánságok közé tartozik Fred Baur története. A legendás chipses doboz megalkotója annyira büszke volt találmányára, hogy hamvainak egy részét végül egy Pringles-hengerben helyezték örök nyugalomra. Fred Baur élelmiszeripari vegyész volt, aki az 1960-as években dolgozta ki a ma is ismert csomagolási formát. Családja később elárulta: a temetés előtt még azon is elgondolkodtak, melyik ízű dobozt válasszák, végül az eredeti mellett döntöttek.