5 híresség, aki utolsó kívánságával is sokkolta a világot –Tupac hamvait elszívták, Carrie Fishert Prozac-urnában temették el

A sztárok élete gyakran különleges, de sok esetben még a búcsújuk is az. Egyes hírességek nemcsak karrierjükkel, hanem egészen szokatlan temetési kívánságaikkal is emlékezetessé váltak. Volt, aki a hamvait szóratta szét meghökkentő módon, mások egészen egyedi szertartással búcsúztak a világtól. Nem is húzzuk tovább az időt, mutatjuk a legfurább utolsó kívánságokat!
Hírességek, akik meghökkentő temetési kívánságokat hagytak hátra
Tupac Shakur
Tupac Shakur esete talán az egyik legmegdöbbentőbb. A legendás rappert 1996 szeptemberében lőtték le Las Vegasban egy autós támadás során, miután egy bokszmeccsről távozott. Súlyos sérülései után hat nappal, mindössze 25 évesen halt meg a kórházban. Halála azóta is számos összeesküvés-elméletet szült, és a mai napig az egyik legismertebb, máig tisztázatlan körülmények között történt sztártragédiaként tartják számon.
Sokáig csak szóbeszédnek tűnt, hogy az Outlawz nevű rapcsapat tagjai marihuánás cigibe töltötték, és elszívták a hamvait, ám 2011-ben maguk az érintettek erősítették meg a történetet. Elmondásuk szerint a rapper kívánságát teljesítették: egy tengerparti megemlékezésen, családja jelenlétében, kedvenc ételei és italai mellett búcsúztak tőle.
Hunter S. Thompson
Hasonlóan szokatlan búcsút kapott Hunter S. Thompson is, akinek hamvait egy ágyúból lőtték ki. A különleges ceremóniát barátja, Johnny Depp finanszírozta, és a látványos eseményen számos híresség is részt vett. Thompson a gonzo újságírás úttörője volt, legismertebb műve a Félelem és reszketés Las Vegasban, amelyből Depp főszereplésével film is készült – így barátságuk is innen eredeztethető. A két férfit szoros kapcsolat fűzte össze, Depp hosszú éveken át közeli barátja és tisztelője volt az írónak.
Fred Baur
A hétköznapibbnak tűnő, mégis meghökkentő kívánságok közé tartozik Fred Baur története. A legendás chipses doboz megalkotója annyira büszke volt találmányára, hogy hamvainak egy részét végül egy Pringles-hengerben helyezték örök nyugalomra. Fred Baur élelmiszeripari vegyész volt, aki az 1960-as években dolgozta ki a ma is ismert csomagolási formát. Családja később elárulta: a temetés előtt még azon is elgondolkodtak, melyik ízű dobozt válasszák, végül az eredeti mellett döntöttek.
Carrie Fisher
A Star Wars Leia hercegnője, Carrie Fisher szintén egyedi módon búcsúzott: hamvait egy Prozac-tablettát formázó urnában temették el, ami személyes kötődését tükrözte. Azért esett a választás erre a különleges urnára, mert a színésznő nyíltan vállalta mentális egészségi problémáit, és többször beszélt arról is, hogy antidepresszánsokat szedett, így a tárgy egyszerre volt ironikus és őszinte utalás az életére. Testvére, Todd Fisher elmondta, hogy a színésznő kifejezetten szerette ezt a különleges dísztárgyat, amely a lakásában is megtalálható volt, ezért a család úgy érezte, ez illik hozzá a leginkább. A temetést édesanyja, Debbie Reynolds temetésével közösen tartották a hollywoodi Forest Lawn temetőben, ami még meghatóbbá tette a búcsút.
James Doohan
Egészen rendhagyó történet fűződik James Doohan nevéhez is: a Star Trek sztárjának hamvai titokban a Nemzetközi Űrállomásra is eljutottak, így szó szerint a csillagok közé került. A színész – aki a sorozatban Scotty karakterét alakította – életében is rajongott az űrkutatásért, ezért családja igyekezett teljesíteni különleges kívánságát. Végül egy titkos akció keretében egy barátja, Richard Garriott juttatta fel hamvainak egy részét az ISS fedélzetére, ahol azokat diszkréten el is rejtették. A történet éveken át nem került nyilvánosságra, csak később derült ki, hogy Doohan valóban eljutott az űrbe, ahogy azt mindig is szerette volna.
Ezek a történetek jól mutatják, hogy a hírességek számára a búcsú is egyfajta önkifejezés: utolsó kívánságaik sokszor ugyanúgy tükrözik személyiségüket, mint életük legemlékezetesebb pillanatai.
