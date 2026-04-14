Kész dráma: Zendaya véres esküvői ruhában viszi hátán a filmet – Kritika

Egy művészfilm jellegű párkapcsolati drámába csöppenünk, amelyben vígjátékra és thrillerre emlékeztető elemek egyaránt vegyülnek – ezek az irányváltások akár izgalmasak is lehetnének, de valahogy mégis összezavarják a nézőt és megtörik a film ritmusát. A Kész dráma (The Drama) középpontjában Emma (Zendaya) és Charlie (Robert Pattinson) áll, akik épp az esküvőjükre készülnek: döntenek a lagzi menüjéről, tánctanárhoz járnak, maradék idejükben pedig legjobb barátaikkal találkoznak és persze szeretik egymás, szenvedélyesen. Egészen addig, amíg...

Zendaya és Robert Pattinson a Kész drámában.

Forrás: profimedia

A lelkes készülődést egy barátokkal töltött vacsora alkalmával elhangzó vallomás töri meg:

Emma beismer egy „rossz dolgot”, és ezzel elindul egy érzelmi lavina, elsősorban a vőlegényben, Charlie-ban.

Kétségek, feszültségek, veszekedések és kínos csend váltják egymást, az érzelmek csak sodornak minket magukkal, alig hagyva időt fellélegezni. Emma és Charlie a film felétől kezdve folyton közeledik és távolodik – a Mars és a Vénusz, a jin és a jang gyilkos játszmájának lehetünk tanúi.

Forrás: profimedia

Zendaya és Robert Pattinson – mindketten híresek arról, hogy mernek kockázatos szerepeket vállalni, csakhogy itt most Zendaya viszi magabiztosabban a hátán a filmet, alakítása (szenvedélye, tipródása és dühe) árnyaltabb és sokkal ösztönösebb, mint Pattinsoné. Talán épp ezért érezzük a kettejük közötti kémiát hamiskásnak. Külön említést érdemel Alana Haim, aki olyan jól alakítja a kekeckedő barátnőt, hogy a film végére sikerül teljesen megutálnunk.

Zendaya, mint Emma, a menyasszony.

Forrás: profimedia

Sajnos a film alatt lehet unatkozni – a hosszúra nyújtott filozofálásoknak, a semmit meglovagoló hisztiknek és a parttalan vitáknak köszönhetően – mégis végigüljük, hiszen mi nézők is jól ismerjük ezeket a mélypontokat. A párkapcsolatot veszélyeztető féltékenységet, a fárasztó vitákat, a bizalmatlanságot és a se veled, se nélküled helyzeteket.

Kristoffer Borgli rendezése pont azért működik jól, mert fájdalmasan ismerős. Az egyébként unalmas párbeszédekben ott vannak azok a passzív-agresszív odaszúrások, amelyeket mindannyian átéltünk már.

A film mindig visszaránt egy-egy geggel, például amikor Zendaya Emmája véres esküvői ruhában baktat be egy gyorsétterembe.

Az alkotás vizuálisan kifejezetten hatásos: a szűk terek klausztrofób érzetet keltenek, és mi azon kapjuk magunkat, hogy minden egyes pillantást együtt fejtünk meg a főszereplőkkel.

Kis híján rajtunk is úrrá lesz az esküvőpara, a pánikroham és a düh. Nem egy könnyen fogyasztható film a Kész dráma, és nem is kínál feloldozást: inkább arra kényszerít, hogy együtt üljünk ezekkel a kényelmetlen érzésekkel.

Ha a pörgős filmeket keresed, előfordulhat, hogy időnként a telefonod után nyúlsz. A Kész dráma attól különleges, hogy pontosan olyan vegyes, mint maga az élet: kicsit unalmas, kicsit vicces és drámai.

Kész dráma (The Drama) romantikus vígjáték , 105 perc, 2026 Szereplők: Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim, YaYa Gosselin, Hailey Gates Rendező: Kristoffer Borgli Operatőr: Arseni Khachaturan Bemutató dátuma: 2026. április 2. Értékelés: 10/7

