Kész dráma: Zendaya véres esküvői ruhában viszi hátán a filmet – Kritika

Jónás Ágnes
2026.04.14.
Ha épp szakítottál, nem fog untatni a film, ha minden redben a párkapcsolatoddal, akkor többször is a telefonodra fogsz pillantani. A Zendaya és Robert Pattinson főszereplésével készült Kész dráma attól különleges, hogy pontosan olyan zavaros és komplex, mint maga az élet: kicsit unalmas, kicsit vicces, kicsit művészfilm, és mégsem.

Egy művészfilm jellegű párkapcsolati drámába csöppenünk, amelyben vígjátékra és thrillerre emlékeztető elemek egyaránt vegyülnek – ezek az irányváltások akár izgalmasak is lehetnének, de valahogy mégis összezavarják a nézőt és megtörik a film ritmusát. A Kész dráma (The Drama) középpontjában Emma (Zendaya) és Charlie (Robert Pattinson) áll, akik épp az esküvőjükre készülnek: döntenek a lagzi menüjéről, tánctanárhoz járnak, maradék idejükben pedig legjobb barátaikkal találkoznak és persze szeretik egymás, szenvedélyesen. Egészen addig, amíg...

Zendaya és Robert Pattinson a Kész dráma filmben.
Zendaya és Robert Pattinson a Kész drámában. Nemigen tudjuk eldönteni, nevetni vagy sírni kellene-e a filmen.
Kész dráma

  • Emma és Charlie az esküvőjükre készülnek, az utolsó napokban azonban váratlan fejlemény adódik.
  • A realista párbeszédek és a klausztrofób vizuális világ, ha nem is végig, de fenntartja a feszültséget.
  • Nem egy könnyen fogyasztható film a Kész dráma: arra kényszerít, hogy együtt üljünk ezekkel a kényelmetlen érzésekkel. 

A lelkes készülődést egy barátokkal töltött vacsora alkalmával elhangzó vallomás töri meg: 

Emma beismer egy „rossz dolgot”, és ezzel elindul egy érzelmi lavina, elsősorban a vőlegényben, Charlie-ban. 

Kétségek, feszültségek, veszekedések és kínos csend váltják egymást, az érzelmek csak sodornak minket magukkal, alig hagyva időt fellélegezni. Emma és Charlie a film felétől kezdve folyton közeledik és távolodik – a Mars és a Vénusz, a jin és a jang gyilkos játszmájának lehetünk tanúi.  

Zendaya és Robert Pattinson a Kész dráma filmben.
Szenvedély, düh, féltékenység, vér és csók. A Kész dráma igazi hullámvasút, kár, hogy helyenként ellaposodik.
Zendaya alakítása sokkal ösztönösebb és hitelesebb, mint Pattisoné

Zendaya és Robert Pattinson – mindketten híresek arról, hogy mernek kockázatos szerepeket vállalni, csakhogy itt most Zendaya viszi magabiztosabban a hátán a filmet, alakítása (szenvedélye, tipródása és dühe) árnyaltabb és sokkal ösztönösebb, mint Pattinsoné. Talán épp ezért érezzük a kettejük közötti kémiát hamiskásnak. Külön említést érdemel Alana Haim, aki olyan jól alakítja a kekeckedő barátnőt, hogy a film végére sikerül teljesen megutálnunk. 

Zendaya menyasszonyként a Kész dráma filmben.
Zendaya, mint Emma, a menyasszony. Kattant vagy áldozat?
A filmet az menti meg, hogy fájdalmasan ismerős

Sajnos a film alatt lehet unatkozni – a hosszúra nyújtott filozofálásoknak, a semmit meglovagoló hisztiknek és a parttalan vitáknak köszönhetően – mégis végigüljük, hiszen mi nézők is jól ismerjük ezeket a mélypontokat. A párkapcsolatot veszélyeztető féltékenységet, a fárasztó vitákat, a bizalmatlanságot és a se veled, se nélküled helyzeteket. 

Kristoffer Borgli rendezése pont azért működik jól, mert fájdalmasan ismerős. Az egyébként unalmas párbeszédekben ott vannak azok a passzív-agresszív odaszúrások, amelyeket mindannyian átéltünk már. 

A film mindig visszaránt egy-egy geggel, például amikor Zendaya Emmája véres esküvői ruhában baktat be egy gyorsétterembe. 

Az alkotás vizuálisan kifejezetten hatásos: a szűk terek klausztrofób érzetet keltenek, és mi azon kapjuk magunkat, hogy minden egyes pillantást együtt fejtünk meg a főszereplőkkel.

Kis híján rajtunk is úrrá lesz az esküvőpara, a pánikroham és a düh. Nem egy könnyen fogyasztható film a Kész dráma, és nem is kínál feloldozást: inkább arra kényszerít, hogy együtt üljünk ezekkel a kényelmetlen érzésekkel. 

Ha a pörgős filmeket keresed, előfordulhat, hogy időnként a telefonod után nyúlsz. A Kész dráma attól különleges, hogy pontosan olyan vegyes, mint maga az élet: kicsit unalmas, kicsit vicces és drámai.

Kész dráma (The Drama)

romantikus vígjáték , 105 perc, 2026

Szereplők: Zendaya, Robert Pattinson, Alana Haim, YaYa Gosselin, Hailey Gates

Rendező: Kristoffer Borgli

Operatőr: Arseni Khachaturan

Bemutató dátuma: 2026. április 2.

Értékelés: 10/7

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
