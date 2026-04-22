Valóra vált a rajongók álma: új részeket kap A beavatott

A legújabb részek igen különös perspektívából tekintenek a történtekre. Tudjuk, az sem volt a mai bingószelvényeden, hogy a kedvenc tinifilmed folytatást kap, de hogy az új sztori furcsa csavarjára nem számítottál, az biztos! Mutatjuk, miről fog szólni A beavatott-történetek folytatása.

Új résszel gazdagodik A beavatott-franchise októberben!

A beavatott-történetek folytatódnak A beavatott (angolul Divergent) a 2010-es évek egyik közkedvelt története volt, melyből film is készült.

Bár rengeteg rajongója volt a filmeknek, az utolsó részt mégis elkaszálták.

A Beavatott-sorozat írója, Veronica Roth bejelentette, hogy új szálakkal bővül a disztópikus univerzum.

A cselekmény: a Bátrak küzdelme a Műveltekkel

Emlékszel Az éhezők viadala, Az útvesztő vagy éppen Az emlékek őre disztópikus fantasyvilágára? A 2010-es években ezek a történetek virágkorukat élték, általában először a regény lett bestseller, aztán filmet is készítettek belőle. Ilyen volt a Beavatott-sorozat is.

Ha nem emlékeznél pontosan a sztorira, akkor segítünk. Beatris Prior Chicago egy disztópikus változatában él, ahol a 16 évet betöltő tiniknek dönteniük kell arról, hogy hova akarnak tartoznak. Öt frakció közül lehet választani, az Önfeláldozók, az Őszinték, a Barátságosak, a Műveltek és a Bátrak közül. Beatris, bár az Önfeláldozók közül jön, a kiválasztási ceremónián úgy dönt, hogy ő a Bátrak csapatát fogja erősíteni. Innentől pedig csupa kaland, lázadás és szerelem az élete. Út közben ugyanis kiderül, hogy Beatris, vagyis Tris (akit a filmekben Shailene Woodley játszott) elfajzott, vagyis nem lehet őt egy konkrét csoportba beosztani, hiszen kicsit mindegyikbe tartozik. És persze megismerkedik Négyessel (akit a filmekben a Fehér lótuszból is ismert Theo James játszott), akihez szerelmi szálak fűzik őt.

A sztoriban a frakciók közötti küzdelem, elnyomás és korrupció kerül fókuszba. Leegyszerűsítve, a Műveltek a gonoszok, akik uralni szeretnék a rendszert, ehhez pedig a Bátrak csoportját használják bábnak. A későbbi részekben pedig az elfajzottak által vezetett forradalom lesz látható. Ők ellenszegülnek az eddigi rendszernek és kimerészkednek a kerítésen túlra.