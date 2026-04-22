Valóra vált a rajongók álma: új részeket kap A beavatott

A legújabb részek igen különös perspektívából tekintenek a történtekre. Tudjuk, az sem volt a mai bingószelvényeden, hogy a kedvenc tinifilmed folytatást kap, de hogy az új sztori furcsa csavarjára nem számítottál, az biztos! Mutatjuk, miről fog szólni A beavatott-történetek folytatása.
A beavatott-történetek folytatódnak
- A beavatott (angolul Divergent) a 2010-es évek egyik közkedvelt története volt, melyből film is készült.
- Bár rengeteg rajongója volt a filmeknek, az utolsó részt mégis elkaszálták.
- A Beavatott-sorozat írója, Veronica Roth bejelentette, hogy új szálakkal bővül a disztópikus univerzum.
A cselekmény: a Bátrak küzdelme a Műveltekkel
Emlékszel Az éhezők viadala, Az útvesztő vagy éppen Az emlékek őre disztópikus fantasyvilágára? A 2010-es években ezek a történetek virágkorukat élték, általában először a regény lett bestseller, aztán filmet is készítettek belőle. Ilyen volt a Beavatott-sorozat is.
Ha nem emlékeznél pontosan a sztorira, akkor segítünk. Beatris Prior Chicago egy disztópikus változatában él, ahol a 16 évet betöltő tiniknek dönteniük kell arról, hogy hova akarnak tartoznak. Öt frakció közül lehet választani, az Önfeláldozók, az Őszinték, a Barátságosak, a Műveltek és a Bátrak közül. Beatris, bár az Önfeláldozók közül jön, a kiválasztási ceremónián úgy dönt, hogy ő a Bátrak csapatát fogja erősíteni. Innentől pedig csupa kaland, lázadás és szerelem az élete. Út közben ugyanis kiderül, hogy Beatris, vagyis Tris (akit a filmekben Shailene Woodley játszott) elfajzott, vagyis nem lehet őt egy konkrét csoportba beosztani, hiszen kicsit mindegyikbe tartozik. És persze megismerkedik Négyessel (akit a filmekben a Fehér lótuszból is ismert Theo James játszott), akihez szerelmi szálak fűzik őt.
A sztoriban a frakciók közötti küzdelem, elnyomás és korrupció kerül fókuszba. Leegyszerűsítve, a Műveltek a gonoszok, akik uralni szeretnék a rendszert, ehhez pedig a Bátrak csoportját használják bábnak. A későbbi részekben pedig az elfajzottak által vezetett forradalom lesz látható. Ők ellenszegülnek az eddigi rendszernek és kimerészkednek a kerítésen túlra.
Elkaszált filmsorozat
A beavatott-filmsorozat sajnos hasonló véget ért, mint A végzet ereklyéi című film: elkaszálták a folytatást. Pontosabban az utolsó részt, ami szinte még jobban fáj, hiszen akik soha nem olvasták A beavatott-könyveket, azok soha nem ismerték meg pontosan a sztori végét. Az utolsó rész a kor akkori divatjához híven ketté lett szedve az alkotók által. A beavatott, A lázadó és A hűséges után jött volna még egy befejező rész, csakhogy az már nem kapott megfelelő finanszírozást, úgyhogy örökre búcsút mondtak a szereplők a franchise-nak.
Az új rész: The Sixth Faction
Veronica Roth, a könyvek írója a napokban bejelentette, hogy még nem engedte el teljesen Tris és Négyes történetét. Visszanyúlt az eredeti sztorihoz, csak éppen kicsit más perspektívából, és újraírta a cselekményt.
Az új rész legnagyobb csavarja ugyanis az, hogy Tris nem az eredeti regény folytatásában tér vissza hozzánk. Veronica Roth így nyilatkozott:
Ez nem előzménytörténet, nem folytatás, nem spin-off, nem más nézőpontból írt történet: az új rész A beavatott-történet alternatív univerzumában játszódik, ahol Tris egy másik frakciót választ.
Tris a Bátrak nélkül? Erre mi is kíváncsiak vagyunk! Roth szerint a választási ünnepségen valami tragédia történik, Tris döntése pedig egy underground lázadásba sodorja őt. Itt találkozik egy titokzatos fiúval, Tobias Eatonnel, vagyis Négyessel. Szóval aggodalomra semmi ok! Attól, hogy Tris más döntéseket hoz, a sors ugyanazokkal az emberekkel hozza össze. Vagyis Négyes ugyanúgy megjelenik, és ugyanolyan fontos karakter lesz számára.
Roth két új könyvet is ígért, az első, a The Sixth Faction október hatodikán jelenik meg angolul.
Ha még többet olvasnál a 2010-es évek disztópikus történeteiről, akkor ezeket a cikkeket se hagyd ki!