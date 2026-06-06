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mentális betegség james handy wendy gledhill michael gledhill
A színész gyilkosa mentális betegséggel küzd. James Handy meggyilkolása előtt abbahagyta a gyógyszereit.
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Ahogy megírtuk, James Handyt megkéselték  Kaliforniában. A hatóságok szerdán segélyhívásra vonultak a helyszínre, ahol a súlyosan sérült 81 éves színészt megtalálták. Az ügyben gyilkosság gyanújával indult eljárás, a vádlott a színész barátnője, Wendy Gledhill fia, Michael Gledhill, aki késsel végzett Handyvel. 

James Handyt leszúrták.
James Handyt leszúrták.
Forrás: Disney General Entertainment Con

Wendy Gledhill, James Handy barátnője megtörte a csendet

Wendy Gledhill fia, Michael Gledhill James Handyt mellkason szúrta. A férfi ezt követően feladta magát: „megöltem a bűn emberét” − mondta. Ezután gyilkosság gyanújával őrizetbe vették, azóta is előzetesben van.

Michael Gledhill mentális betegséggel küzd

„Csak próbálok túlélni minden napot, minden a percet. Szerettem Jamest és a fiamat. El nem hiszem, hogy ő tette” − idézi Wendyt a Mirror. A nő a TMZ-nek arról beszélt, fiánál skizofréniát diagnosztizáltak, de egy ideje nem szedte a gyógyszereit. 

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