Az egyetlen szemtanú: kisfia szeme láttára ölték meg Rachel Nickellt, 35 év után sorozat készült a sokkoló gyilkosságról

A Netflix márciusban jelentette be, hogy Az egyetlen szemtanú címmel háromrészes drámasorozatot készít az ügyről, amely június 4-én kerül képernyőre. A premierhez kapcsolódva egy dokumentumfilmet is bemutatnak The Murder of Rachel Nickell címmel. A Prime Video szintén foglalkozik az esettel: a platform később adja ki kétrészes dokumentumsorozatát The Wimbledon Killer címmel.
A Rob Williams által készített, és a Netflixen futó Az egyetlen szemtanú című drámasorozatban Rachel Nickell fia, Alex Hanscombe, valamint édesapja, André Hanscombe tanácsadóként vett részt. A sorozat elsősorban arra koncentrál, hogyan próbálták túlélni Rachel halálát, és André miként igyekezett megóvni kisfiát a nyilvánosságtól.
Rachel Nickellt 1992. július 15-én gyilkolták meg a délnyugat-londoni Wimbledon Common területén. A 23 éves modell kétéves fiával, Alexszel és kutyájukkal, Mollyval sétált, amikor váratlanul rátámadtak. A fiatal anyát szexuálisan bántalmazták, majd 49 késszúrással megölték. Mindez fényes nappal történt, a kisfia szeme láttára. A gyilkosság egyetlen tanúja a kis Alex volt, ezzel ő lett az egyik legfiatalabb gyermek, akit a rendőrségnek ilyen súlyos bűnügyben meg kellett hallgatnia. A gyilkosságot hatalmas érdeklődés övezte, ezért az apa, André egy idő után úgy döntött, hogy elköltözik a gyermekkel Franciaországba, de attól is tartott, hogy a szabadlábon lévő gyilkos miatt a fia sincs biztonságban.
Az egyetlen szemtanú: mit láttott a kis Alex?
Alex felnőttként is pontosan emlékszik a támadás képeire. 2017-ben azt nyilatkozta: „A pillanatot, amikor láttam, ahogy anyám lelke elhagyja a testét, soha nem fogom elfelejteni. Mindez bevésődött az emlékezetembe. Őrült támadás volt, olyan, mint egy némafilm... Még ma is, majdnem 25 évvel később, látom a filmet. Láttunk egy idegent, aki felénk tántorgott, és egy fekete táskát cipelt a vállán. Aztán megragadott és a földre dobott, az arcom a sárba fúródott. Néhány másodperccel később anyám összeesett mellettem.”
Alex azt is látta, amint a gyilkos a közeli patakban lemossa a vért a kezéről, majd távozik. „Egyszerűen eltűnt a távolban, mint egy szellem” – mondta.
A kisfiú ekkor még nem sejtette, hogy az édesanyja meghalt. Megpróbálta felrázni. „Mindenhol vér volt, és minden csendes volt” – emlékezett vissza. „Azt mondtam: »Kelj fel, anya!«, de nem válaszolt. Aztán utoljára, minden erőmmel azt mondtam: »Kelj fel, anya!« De akkor sem tette. Abban a pillanatban betemetett a valóság. Nagyon kicsi voltam, de tudtam, hogy elment, és soha nem jön vissza. Ennek a pillanatnak az emléke a mai napig megmaradt bennem.”
A kisgyerek később a parkban bolyongva próbált segítséget kérni. Járókelők hívták hozzá a mentőket, tiszta vér volt a ruhája. Édesapja a rendőrségen találkozott vele. Bár Alex volt az egyetlen szemtanú, a nyomozók a gyilkosság után három hétig nem kérdezték ki arról, mit látott. Ez volt az első hiba azok közül, ami miatt az ügy félresiklott.
Rachel Nickell meggyilkolása: nem a tettest tartóztatták le
A rendőrség 32 férfit hallgatott ki Rachel Nickell meggyilkolása miatt. Több mint egy év telt el, mire vádat emeltek egy Colin Stagg nevű munkanélküli férfi ellen, aki gyakran sétáltatta a kutyáját Wimbledon Commonban. Staggot 1993 augusztusában gyanúsították meg a gyilkossággal, noha nem volt olyan törvényszéki bizonyíték, amely a bűncselekmény helyszínéhez kötötte volna. A férfi 13 hónapig volt őrizetben, mielőtt 1994-ben felmentették. Később 706 ezer font kártérítést kapott a jogtalan vádemelés miatt, és azér, mert a rendőrség csapdába csalta, hogy vallomást csikarjon ki belőle. Stagg felmentése után egyértelművé vált: Rachel Nickell valódi gyilkosa továbbra is szabadlábon van.
Az áttörésre csak évekkel később került sor. Az ügyet több mint egy évtizeddel Stagg felmentése után nyitották újra. 2002-re a DNS-vizsgálatok már lehetővé tették, hogy újra megvizsgálják a Rachel Nickell testén talált mintákat. A vizsgálat egyezést mutatott Robert Napper DNS-ével. Napper ekkor már a Broadmoor Kórházban volt kényszergyógykezelésen, mert többször követett el nemi erőszakot. Rachel Nickell meggyilkolásában bűnösnek találták, és a bűncselekményt be is vallotta. 2008-ban ítélték el.
Alex Hanscombe azonban azt mondta, a család már jóval azelőtt megbékélt, hogy megtudták volna, ki ölte meg Rachelt. „Amikor először láttam Napper képét, semmit sem éreztem” – mondta 2017-ben. „Az, hogy rács mögé került, nem hozott megelégedést. Már jóval azelőtt megbocsátottam anyám gyilkosának, hogy tudtam volna, hogy Napper az.” Alex hozzátette: „Nehéz gyermekkora volt, skizofréniával küzdött. Anyám meggyilkolása előtt már megtámadott egy nőt, és az eset után öngyilkosságot kísérelt meg, vagyis tisztában lehetett azzal, hogy amit tett, az helytelen.”
Rachel Nickell fia ma jógaoktatóként dolgozik, és abban reménykedik, hogy édesanyja esete miatt változik a rendőrség munkája. Szerinte a hatóságok súlyos hibákat követtek el, és ezeknek rettenetes következményei lettek.
„A rendőrség hibák sorozatát követte el” – mondta Alex. „Szerintem sajnos most is ugyanez történne. A hibáik miatt több mint 80 nőt támadtak meg.”
Alex később könyvet is írt Letting Go: A True Story of Murder, Loss and Survival címmel, amelyben feldolgozta édesanyja halálát és saját túlélésének történetét. Ma is őrzi Rachel emlékét: „Még mindig emlékszem a mosolyára, az illatára, a hangjára” – mondta. „Chanel parfümöt használt, és ez még mindig megvan otthon az ékszereivel és a róla készült képekkel együtt. Segít felidézni az emlékeket róla.”
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