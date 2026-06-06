Az egyetlen szemtanú: kisfia szeme láttára ölték meg Rachel Nickellt, 35 év után sorozat készült a sokkoló gyilkosságról

A Netflix márciusban jelentette be, hogy Az egyetlen szemtanú címmel háromrészes drámasorozatot készít az ügyről, amely június 4-én kerül képernyőre. A premierhez kapcsolódva egy dokumentumfilmet is bemutatnak The Murder of Rachel Nickell címmel. A Prime Video szintén foglalkozik az esettel: a platform később adja ki kétrészes dokumentumsorozatát The Wimbledon Killer címmel.

Az egyetlen szemtanú: a sorozat a Rachel Nickell meggyilkolásával kapcsolatos évekig tartó nyomozás részleteit mutatja be

Forrás: Netflix

A Rob Williams által készített, és a Netflixen futó Az egyetlen szemtanú című drámasorozatban Rachel Nickell fia, Alex Hanscombe, valamint édesapja, André Hanscombe tanácsadóként vett részt. A sorozat elsősorban arra koncentrál, hogyan próbálták túlélni Rachel halálát, és André miként igyekezett megóvni kisfiát a nyilvánosságtól.

Rachel Nickellt 1992. július 15-én gyilkolták meg a délnyugat-londoni Wimbledon Common területén. A 23 éves modell kétéves fiával, Alexszel és kutyájukkal, Mollyval sétált, amikor váratlanul rátámadtak. A fiatal anyát szexuálisan bántalmazták, majd 49 késszúrással megölték. Mindez fényes nappal történt, a kisfia szeme láttára. A gyilkosság egyetlen tanúja a kis Alex volt, ezzel ő lett az egyik legfiatalabb gyermek, akit a rendőrségnek ilyen súlyos bűnügyben meg kellett hallgatnia. A gyilkosságot hatalmas érdeklődés övezte, ezért az apa, André egy idő után úgy döntött, hogy elköltözik a gyermekkel Franciaországba, de attól is tartott, hogy a szabadlábon lévő gyilkos miatt a fia sincs biztonságban.

Az egyetlen szemtanú: mit láttott a kis Alex?

Alex felnőttként is pontosan emlékszik a támadás képeire. 2017-ben azt nyilatkozta: „A pillanatot, amikor láttam, ahogy anyám lelke elhagyja a testét, soha nem fogom elfelejteni. Mindez bevésődött az emlékezetembe. Őrült támadás volt, olyan, mint egy némafilm... Még ma is, majdnem 25 évvel később, látom a filmet. Láttunk egy idegent, aki felénk tántorgott, és egy fekete táskát cipelt a vállán. Aztán megragadott és a földre dobott, az arcom a sárba fúródott. Néhány másodperccel később anyám összeesett mellettem.”

Alex azt is látta, amint a gyilkos a közeli patakban lemossa a vért a kezéről, majd távozik. „Egyszerűen eltűnt a távolban, mint egy szellem” – mondta.