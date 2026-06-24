Erling Haaland barna bombázót szeret: FOTÓKON a futballista barátnője

A 2026-os foci-vb egyik sztárfutballistája, Erling Haaland nemcsak a munkájában, hanem a magánéletében is sikeres. A júliusban 26. születésnapját ünneplő sportoló bár még nem vette el nagy szerelmét, Isabel Haugseng Johansent, de már egy kisfiút nevel vele.

Erling Haaland és barátnője, Isabel Haugseng Johansen.

Forrás: IPA via ZUMA Press

Erling Haaland és párja, Isabel Haugseng Johansen 2021-ben jöttek össze.

Már gyerekkorukban összesodorta őket az élet, pont ennek köszönhető, hogy Isabel ráírt a focistára.

A páros ma már egy kisfiút nevel.

Erling Haaland barátnője ilyen dögös nő

A 22 éves Isabel Haugseng Johansen páratlan szépség, aki Haalandhoz hasonlóan nagy focirajongó, sőt, korábban ő maga is űzte a sportot. Pont ez hozta őket össze.

Már gyerekkorukban is találoztak, de erre Haaland nem emlékszik

Még gyerekek voltak, amikor mindketten a Bryne FK klub akadémiájához csatlakoztak, ahol megtanulták a futball sport alapjait. Bár egyes sajtóhírekben az szerepel, hogy már kicsikként is milyen jó barátok voltak, ám Haaland egy 2025-ös szeptemberi interjújában bevallotta, nem is emlékezett a lányra.

„Küldött nekem egy üzenetet. Ugyanabban a klubban játszott, ahol én, a Bryne-ban. Ő volt az, aki felfigyelt rám. Nem én. Ő sok olyan esetre emlékszik gyerekkorunkból, amikor látott engem, de én nekem nem voltak róla emlékeim” – idézte szavait a People magazin, hozzátéve, szerinte a sors akarta, hogy találkozzanak egymással.

A sporoló 2024 októberében jelentette be az X-en, hogy babájuk lesz, a kisfiú két hónappal később született meg. Óvják a kicsit a nyilvánosság elől, még a nevét sem hozták nyilvánosságra. Haaland az AP Newsnak elárulta, a gyerekének köszönheti, hogy sportolóként a legjobb formáját hozza a pályán.

„Lehet, hogy fizikailag fel vagy készülve, de mentálisan is így kell érezned magad. Őszinte leszek, a gyerekemnek köszönhetően most még jobb formában vagyok, mert jobban el tudok szakadni a külvilágtól, mint korábban.”

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