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Felfedezte Erling Haaland elveszett húgát az internet népe: a focista reagált is a lány videóira

hasonmás foci-vb Erling Haaland
Horváth Angéla
2026.07.10.
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Emma Kate Willman eddig főként a frizurás videókkal építette a közösségi oldalát, az utóbbi hetekben azonban egészen más miatt figyeltek fel rá a netezők. A 24 éves tartalomgyártó posztjai alatt a foci-vb kezdete óta tömegével jelentek meg olyan kommentek, amelyek azt írják, megszólalásig hasonlít Erling Haalandra.

Emma Kate Willman eddig többnyire azt mutatta meg a követőinek, hogyan készít különböző fonott frizurákat és copfokat. Szőke haja is egész biztosan hozzájárult ahhoz, hogy hirtelen rettentő népszerű lett. Sokan a norvég válogatott sztárjának „rég elveszett húgaként” emlegetik, de sokan úgy kommentelnek a tartalmai alá, mintha ő maga lenne Erling Haaland.

Erling Haaland és Emma Kate Willman: testvérek is lehetnének
Erling Haaland és Emma Kate Willman: testvérek is lehetnének
Forrás: AFP, Instagram

„Jó volt a teljesítményed ma este, haver” – írta neki az egyik Instagram-felhasználó. Egy másik kommentelő így poénkodott: „A nekifutásod a második gól előtti lövésnél őrületes volt, sok szerencsét Anglia ellen!”

Emma Kate Willmant eleinte meglepte, hogy Haalandhoz hasonlítják. Július 5-én videót is posztolt arról, mennyire furcsának találja, hogy egy férfi futballista a hasonmása. „Minden tiszteletem Haalandé, de én csak egy kislány vagyok Charlestonból” – viccelődött.

Ám miután ellepték a kommentek, úgy döntött, hogy belemegy a játékba: az egyik videójában lemásolta Erling Haaland dupla fonatát, július 8-án, szerdán pedig a játékos jellegzetes kontyát, a „Haaland bun”-t is elkészítette.

Erling Haaland hasonmása: rengeteg követőt szerzett Emma Kate Willman

A sztori akkor robbant igazán nagyot, amikor a héten maga Haaland is bekapcsolódott. A norvég futballista Willman Instagram-oldalán, a kiemelt helyen rögzített francia fonatos oktatóvideó alatt hagyott kommentet. Willmannek ennek hatására rengeteg követője lett Instagramon és TikTokon is.

Haaland mindössze ennyit írt: „Hi👍🏻”. A hozzászólás több mint 2 millió lájkot kapott, egyenesen ünnepelték, hogy a focista is tudomást szerzett a hasonmásáról.

Erling Haaland player of Norway arrives for the match against Brazil to the Round of 16 at the FIFA World Cup, at New York New Jersey Stadium, in East Rutherford, United States, on Sunday, July 05, 2026. (Photo by VANESSA CARVALHO / Brazil Photo Press via AFP)

Willman a People magazinnak azt mondta, az egész helyzet hihetetlen számára, és még mindig nem tudja kezelni az óriási népszerűséget.

„Soha nem gondoltam volna, hogy a hajam fonogatásából egyszer az lesz, hogy emberek milliói Erling Haalandhoz hasonlítanak. Csodálatos látni, mennyire jól szórakozik ezen az internet népe, és amikor Erling kommentelt a videómhoz, az egészet még valószerűtlenebbnek éreztem” – nyilatkozta Emma Kate.

Willman és Haaland a hétvégén személyesen is találkozhatnak, az influenszer ugyanis a helyszínen szurkol majd Norvégiának az Anglia elleni mérkőzésen.

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