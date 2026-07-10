Felfedezte Erling Haaland elveszett húgát az internet népe: a focista reagált is a lány videóira

Emma Kate Willman eddig többnyire azt mutatta meg a követőinek, hogyan készít különböző fonott frizurákat és copfokat. Szőke haja is egész biztosan hozzájárult ahhoz, hogy hirtelen rettentő népszerű lett. Sokan a norvég válogatott sztárjának „rég elveszett húgaként” emlegetik, de sokan úgy kommentelnek a tartalmai alá, mintha ő maga lenne Erling Haaland.

Erling Haaland és Emma Kate Willman: testvérek is lehetnének

Forrás: AFP, Instagram

„Jó volt a teljesítményed ma este, haver” – írta neki az egyik Instagram-felhasználó. Egy másik kommentelő így poénkodott: „A nekifutásod a második gól előtti lövésnél őrületes volt, sok szerencsét Anglia ellen!”

Emma Kate Willmant eleinte meglepte, hogy Haalandhoz hasonlítják. Július 5-én videót is posztolt arról, mennyire furcsának találja, hogy egy férfi futballista a hasonmása. „Minden tiszteletem Haalandé, de én csak egy kislány vagyok Charlestonból” – viccelődött.

Ám miután ellepték a kommentek, úgy döntött, hogy belemegy a játékba: az egyik videójában lemásolta Erling Haaland dupla fonatát, július 8-án, szerdán pedig a játékos jellegzetes kontyát, a „Haaland bun”-t is elkészítette.

Erling Haaland hasonmása: rengeteg követőt szerzett Emma Kate Willman

A sztori akkor robbant igazán nagyot, amikor a héten maga Haaland is bekapcsolódott. A norvég futballista Willman Instagram-oldalán, a kiemelt helyen rögzített francia fonatos oktatóvideó alatt hagyott kommentet. Willmannek ennek hatására rengeteg követője lett Instagramon és TikTokon is.

Haaland mindössze ennyit írt: „Hi👍🏻”. A hozzászólás több mint 2 millió lájkot kapott, egyenesen ünnepelték, hogy a focista is tudomást szerzett a hasonmásáról.

Willman a People magazinnak azt mondta, az egész helyzet hihetetlen számára, és még mindig nem tudja kezelni az óriási népszerűséget.

„Soha nem gondoltam volna, hogy a hajam fonogatásából egyszer az lesz, hogy emberek milliói Erling Haalandhoz hasonlítanak. Csodálatos látni, mennyire jól szórakozik ezen az internet népe, és amikor Erling kommentelt a videómhoz, az egészet még valószerűtlenebbnek éreztem” – nyilatkozta Emma Kate.