Erling Haaland luxustáskáiért rajong a világ: a vb-n is azt figyelik, melyik Hermès van nála

Erling Haaland önmagában is jelenség: a focista 196 centiméter magas, vállig érő szőke hajával ráerősít a vikinges megjelenésre. A hatást pedig még tudta fokozni: imádja és gyűjti a Hermès-táskákat, ráadásul nem is titkolja, minden alkalommal másik darab van nála.
Erling Haaland Hermès táskái: a focitának egész kollekciója van
Jack Savoie stylist és TikTokker néhány hete hívta fel a figyelmet Haaland különleges kollekciójára. A videó gyorsan terjedni kezdett, már több mint 10 millióan látták.
„Láttátok már Erling Haaland egyedi Birkinjeit?” – kérdezte követőit, majd hozzátette: „Akkor kapaszkodjatok!”
Savoie később azonban pontosított: Haaland táskái közül nem mind Birkin. Több darab inkább Haut à Courroies, röviden HAC, vagyis az a Hermès-modell, amelyből később a Birkin is kialakult. A HAC valamivel magasabb és keskenyebb fazon, mint a Birkin.
Savoie hosszasan elemzi a futballsztár darabjait. Külön kitér arra a különleges kiadású Endless Road HAC-re, amellyel Haaland Észak-Karolinában szállt le a repülőről a világbajnokság előtt. A csontszínű táskát kék és szürke bőrrészletek díszítik. De láthattuk már a focistát mohazöld vászonból készült, illetve fekete-narancssárga, sakktáblamintás HAC táskával is.
Erling Haaland nem az egyetlen futballista, aki rajong a Hermès-darabokért. Lionel Messi egy zsebekkel díszített cargo HAC 40-es táskával utazik, a holland védő és divatrajongó Virgil van Dijk pedig egy szürkésbézs, bőrből készült darabot hord. Állítólag David Beckhamnek is van egy kisebb gyűjteménye nagy méretű luxustáskákból.
Férfiaknak kézitáska - Miért ne?
Haaland irigylésre méltó kollekciója újra elindította a vitát arról, miért vált ki még mindig ilyen erős reakciókat az, ha egy férfi kézitáskát hord. A profi sportolókhoz társított erőteljes férfiasság és a luxustáskák hagyományosan nőiesnek tartott világa sokak fejében még mindig nehezen fér össze.
A Haalandról készült képek alatt több, a játékos férfiasságát megkérdőjelező megjegyzés is megjelent. „Soha nem fogom megérteni, miért akar egy felnőtt férfi kézitáskát hordani” – írta egy Instagram-felhasználó. Mások viszont kifejezetten lelkesednek a futballista stílusáért. „Így kell megtudnom, hogy Haaland ennyire menő?” – írta egy másik hozzászóló.
Savoie szerint sokáig nagyon erős volt a társadalmi elvárás azzal kapcsolatban, hogy ki mit viseljen, ez azonban változni látszik.
„Szerintem az embereknek nagyon sokáig fontos volt, hogy mit vehetnek fel és mit nem, de most van egy fordulat: egyre többen mondják azt, hogy nem érdekelnek az elvárások. Ha boldoggá tesz, akkor azt fogom viselni, amit szeretnék, és úgy, ahogy én akarom” – fogalmazott.
Kevesen tudják, de a Hermès HAC modellt a 19. század végén eredetileg lovasfelszerelések hordására tervezték, ahogy akkoriban a márka több más darabját is. A Hermès csak évtizedekkel később kezdett nőknek kézitáskákat kínálni, amikor a bőrárukon túl más termékekkel is bővítette a választékát.
Ezeket olvastad már?