Erling Haaland luxustáskáiért rajong a világ: a vb-n is azt figyelik, melyik Hermès van nála

Erling Haaland önmagában is jelenség: a focista 196 centiméter magas, vállig érő szőke hajával ráerősít a vikinges megjelenésre. A hatást pedig még tudta fokozni: imádja és gyűjti a Hermès-táskákat, ráadásul nem is titkolja, minden alkalommal másik darab van nála.

Erling Haaland és a milliókat érő Hermès táskája

Forrás: Profimedia

Erling Haaland Hermès táskái: a focitának egész kollekciója van

Jack Savoie stylist és TikTokker néhány hete hívta fel a figyelmet Haaland különleges kollekciójára. A videó gyorsan terjedni kezdett, már több mint 10 millióan látták.

„Láttátok már Erling Haaland egyedi Birkinjeit?” – kérdezte követőit, majd hozzátette: „Akkor kapaszkodjatok!”

Savoie később azonban pontosított: Haaland táskái közül nem mind Birkin. Több darab inkább Haut à Courroies, röviden HAC, vagyis az a Hermès-modell, amelyből később a Birkin is kialakult. A HAC valamivel magasabb és keskenyebb fazon, mint a Birkin.

Savoie hosszasan elemzi a futballsztár darabjait. Külön kitér arra a különleges kiadású Endless Road HAC-re, amellyel Haaland Észak-Karolinában szállt le a repülőről a világbajnokság előtt. A csontszínű táskát kék és szürke bőrrészletek díszítik. De láthattuk már a focistát mohazöld vászonból készült, illetve fekete-narancssárga, sakktáblamintás HAC táskával is.

Erling Haaland nem az egyetlen futballista, aki rajong a Hermès-darabokért. Lionel Messi egy zsebekkel díszített cargo HAC 40-es táskával utazik, a holland védő és divatrajongó Virgil van Dijk pedig egy szürkésbézs, bőrből készült darabot hord. Állítólag David Beckhamnek is van egy kisebb gyűjteménye nagy méretű luxustáskákból.

Férfiaknak kézitáska - Miért ne?

Haaland irigylésre méltó kollekciója újra elindította a vitát arról, miért vált ki még mindig ilyen erős reakciókat az, ha egy férfi kézitáskát hord. A profi sportolókhoz társított erőteljes férfiasság és a luxustáskák hagyományosan nőiesnek tartott világa sokak fejében még mindig nehezen fér össze.

A Haalandról készült képek alatt több, a játékos férfiasságát megkérdőjelező megjegyzés is megjelent. „Soha nem fogom megérteni, miért akar egy felnőtt férfi kézitáskát hordani” – írta egy Instagram-felhasználó. Mások viszont kifejezetten lelkesednek a futballista stílusáért. „Így kell megtudnom, hogy Haaland ennyire menő?” – írta egy másik hozzászóló.