Veszélyes ez a népszerű szelfipóz: ellophatják az ujjlenyomatodat, ha ilyet posztolsz

A közösségi médiában minden sarkon veszély leselkedik ránk: egy rosszul vagy rosszkor posztolt fotó végzetes is lehet. A hackerek igen leleményesek, munkájukat már a mesterséges intelligencia is segíti. Éppen ezért kiberbiztonségi szakemberek óva intenek minket az egyik legnépszerűbb szelfipóztól: az ártatlannak tűnő mozdulat ujjlenyomatunk ellopásával fenyeget.

Egy népszerű szelfipóz ujjlenyomatunk ellopásával fenyeget.

Forrás: Getty Images

Veszélyes szelfipóz Hackerek az MI segítségével lemásolhatják és ellophatják ujjlenyomatunkat fotóinkról.

Egy kedvelt, békés szelfipóz szinte tálcán kínálja a lehetőséget nekik.

Ha ilyen képet posztoltál, visszaélhetnek az ujjlenyomatoddal

Egyre ijesztőbb mértéket ölt a mesterséges intelligencia térnyerése: már egy hétköznapi szelfi alapján is hozzáférést biztosít szinte minden személyes adatunkhoz. Ugyan az ujjlenyomatot a legbiztosabb titkosításnak tartják, nem éri meg mindent egy lapra feltenni, mert a hackerek már fényképről is képesek lemásolni ujjbegyünk mintázatát.

Különösen veszélyes „békejelet” mutatni a közösségi médiába posztolt képeken.

Ilyenkor ugyanis az ujjak relatíve közel vannak a kamerához és még a kevésbé minőségi telefonok kameráján keresztül is jól kivehető az ujjlenyomat. Hogyha kissé el is lenne mosódva a kép, nem akadály a hackereknek, mert az MI fotójavító programok segítségével könnyedén rekonstruálhatják biometrikus adatainkat, amiket aztán banki belépéstől kezdve bárhol felhasználhatnak.

Egy kínai kiberbiztonsági szakember, Li Chang nagy visszhangot kiváltó valóságshowban be is mutatta, hogy egy híresség békejeles szelfijéből miként másolta le ujjlenyomatát. Elmondása szerint 1,5 méteres távolságból készült fotók is veszélyesek, de már 3 méter távolságból is visszanyerhető az adatok több, mint fele. Legnagyobb veszélyben a jól megvilágított, közeli felvételek vannak, de Chang szerint olyan súlyos a helyzet, hogy posztolás előtt mindenkinek pixelesítenie kellene a kezeit.

A jelenség ugyanakkor nem újkeletű: 2014-ben bőven az MI előtt jártunk, amikor egy ismert politikus ujjlenyomatát sikerült képek alapján lemásolni.

„Ez inkább célzott támadási kockázat, ahol fennáll a lehetőség.” Jegyzi meg Jake Moore, az ESET kiberbiztonsági tanácsadója szerint ugyanakkor a mezei honpolgárnak egyelőre nem kell aggódnia. „Egy bűnözőnek nagyon nagy felbontású képre lenne szüksége, amin az ujjlenyomatok tökéletes megvilágításban közvetlenül a kamerába mutatnak, hogy bármilyen másolatot készíthessen.”