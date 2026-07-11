5 hiba, amelyet szinte mindenki elkövet hőség idején – pedig könnyen elkerülhetők

A hőségben a legtöbben igyekeznek árnyékba húzódni és sok folyadékot inni, mégis akad néhány olyan rossz szokás, amely észrevétlenül növelheti a hőterhelést. A szakemberek szerint sokszor egészen apró változtatások is elegendőek ahhoz, hogy könnyebben viseljük a forró napokat.
A legfontosabb tudnivalók a nyári hőségben
- Nem minden hűsítőnek tűnő megoldás tesz jót a szervezetnek.
- A lakás hűtése sokszor már napközben eldől.
- A megfelelő folyadékpótlás nemcsak a mennyiségen múlik.
- Néhány gyakori hiba feleslegesen növeli a hőstressz kockázatát.
Ezeket a hibákat ne kövesd el hőségben
1. Egész nap nyitva hagyod az ablakokat
Sokan úgy gondolják, hogy minél több levegő áramlik be a lakásba, annál kellemesebb lesz bent. Ha azonban odakint 35 Celsius-fok van, a nyitott ablakokon keresztül valójában még több forró levegő jut a helyiségekbe.
Mit érdemes tenni?
Napközben tartsuk zárva az ablakokat, húzzuk be a sötétítőket vagy engedjük le a redőnyöket, és inkább a hajnali vagy késő esti órákban szellőztessünk.
2. Csak akkor iszol, amikor már szomjas vagy
A szomjúságérzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezet folyadékra szorul. Hőségben különösen fontos a folyamatos folyadékpótlás.
Mit érdemes tenni?
Igyunk rendszeresen vizet a nap folyamán, még akkor is, ha éppen nem érezzük magunkat szomjasnak. A nagy mennyiség egyszerre történő elfogyasztása helyett a kisebb adagok hatékonyabbak lehetnek.
3. Jeges italokkal próbálod lehűteni magad
Bár elsőre jólesik egy jéghideg ital, túl nagy mennyiségben akár ellenkező hatást is kiválthat. A hirtelen hideg inger miatt a szervezet fokozhatja a hőtermelést, emellett egyeseknél gyomorpanaszokat is okozhat.
Mit érdemes tenni?
A hűvös, de nem jéghideg italok általában kíméletesebbek, miközben ugyanúgy segítenek a folyadékpótlásban.
4. Délben indulsz el ügyeket intézni
A nyári napokon általában 11 és 16 óra között a legerősebb a napsugárzás és a legnagyobb a hőterhelés.
Mit érdemes tenni?
Ha lehet, a szabadtéri programokat, bevásárlást vagy sportolást időzítsük a reggeli vagy esti órákra. Ezzel jelentősen csökkenthető a szervezet terhelése.
5. A napon hagyod az autót – és benne a telefonodat
Egy parkoló autó belső tere akár néhány perc alatt is extrém hőmérsékletre melegedhet fel. Ez nemcsak az elektronikai eszközöket károsíthatja, hanem veszélyes is lehet, ha valaki beszáll a felforrósodott járműbe.
Mit érdemes tenni?
Parkoljunk árnyékos helyen, használjunk szélvédőtakarót, és lehetőség szerint ne hagyjunk hőérzékeny eszközöket – például telefont vagy powerbankot – az autóban.
Nem csak a hőségre, a szervezetünkre is figyelni kell
A nyári kánikula nemcsak kellemetlen, hanem komoly terhelést is jelenthet a szervezet számára. Az idősek, a kisgyermekek, a várandósok és a krónikus betegek különösen érzékenyek a magas hőmérsékletre, de egy hosszabb hőhullám az egészséges szervezetet is próbára teheti.
Némi odafigyeléssel azonban sokat tehetünk azért, hogy könnyebben viseljük a forró napokat – és biztonságosabban élvezzük a nyarat.
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