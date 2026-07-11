5 hiba, amelyet szinte mindenki elkövet hőség idején – pedig könnyen elkerülhetők

A hőségben a legtöbben igyekeznek árnyékba húzódni és sok folyadékot inni, mégis akad néhány olyan rossz szokás, amely észrevétlenül növelheti a hőterhelést. A szakemberek szerint sokszor egészen apró változtatások is elegendőek ahhoz, hogy könnyebben viseljük a forró napokat.

Hőség idején nem minden jónak hitt tipp válik be a meleg ellen.

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A legfontosabb tudnivalók a nyári hőségben Nem minden hűsítőnek tűnő megoldás tesz jót a szervezetnek.

A lakás hűtése sokszor már napközben eldől.

A megfelelő folyadékpótlás nemcsak a mennyiségen múlik.

Néhány gyakori hiba feleslegesen növeli a hőstressz kockázatát.

Ezeket a hibákat ne kövesd el hőségben

1. Egész nap nyitva hagyod az ablakokat

Sokan úgy gondolják, hogy minél több levegő áramlik be a lakásba, annál kellemesebb lesz bent. Ha azonban odakint 35 Celsius-fok van, a nyitott ablakokon keresztül valójában még több forró levegő jut a helyiségekbe.

Mit érdemes tenni?

Napközben tartsuk zárva az ablakokat, húzzuk be a sötétítőket vagy engedjük le a redőnyöket, és inkább a hajnali vagy késő esti órákban szellőztessünk.

2. Csak akkor iszol, amikor már szomjas vagy

A szomjúságérzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezet folyadékra szorul. Hőségben különösen fontos a folyamatos folyadékpótlás.

Mit érdemes tenni?

Igyunk rendszeresen vizet a nap folyamán, még akkor is, ha éppen nem érezzük magunkat szomjasnak. A nagy mennyiség egyszerre történő elfogyasztása helyett a kisebb adagok hatékonyabbak lehetnek.

3. Jeges italokkal próbálod lehűteni magad

Bár elsőre jólesik egy jéghideg ital, túl nagy mennyiségben akár ellenkező hatást is kiválthat. A hirtelen hideg inger miatt a szervezet fokozhatja a hőtermelést, emellett egyeseknél gyomorpanaszokat is okozhat.

Mit érdemes tenni?

A hűvös, de nem jéghideg italok általában kíméletesebbek, miközben ugyanúgy segítenek a folyadékpótlásban.

4. Délben indulsz el ügyeket intézni

A nyári napokon általában 11 és 16 óra között a legerősebb a napsugárzás és a legnagyobb a hőterhelés.

Mit érdemes tenni?

Ha lehet, a szabadtéri programokat, bevásárlást vagy sportolást időzítsük a reggeli vagy esti órákra. Ezzel jelentősen csökkenthető a szervezet terhelése.