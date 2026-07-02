Katalin hercegné megérkezett Wimbledonba és mindenkit megdöbbentett: ezzel a hagyománnyal szakított

Végre megérkezett Katalin hercegné Wimbledonba. Vilmos herceg felesége azután jelent meg a tornán, hogy korábban az Egyesült Királyság három legmagasabb hegyének megmászásával gyűjtött adományokat.

Katalin hercegné Wimbledonban 2024-ben.

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné Wimbledon 2026-os tornáján: mindenki csodálta

Katalin hercegné rákos megbetegedése után 2024-ben Wimbledonban jelent meg másodjára a nyilvánosság előtt, ahol álló ovációval fogadták. Vilmos herceg felesége nagy teniszrajongó, ezért is reménykedtek két évvel ezelőtt abban, hogy nem hagyja ki az eseményt Katalin. Csak az utolsó pillanatban erősítették meg a tornán való részvételét hivatalosan, ezzel a megjelenéssel azt is jelezte a hercegné, lassan, de biztosan visszatér hivatalos feladataihoz.

Idén is sokan várták, hogy Katalin tiszteletét tegye a wimbledoni tornán, és végre eljött ez a pillanat. Kék vászonkosztümben, fehér felsőbe öltözve jelent meg a helyszínen, a szettjét pedig ovális, királykék drágakővel díszített fülbevalóval egészítette ki. A hagyományokkal szakítva pedig Vilmos herceg felesége nem a királyi páholyban nézte a mérkőzést.

Katalin hercegné a 2026-os wimbledoni tenisztornán.

Forrás: Karwai Tang/WireImage/Getty Images

Wimbledon előtt nem sokkal a hercegné megmászta az Egyesült Királyság három legmagasabb hegyét, hogy adományt gyűjtsön a Royal Marsden kórház számára, amely számára kiemelten fontos helyszín, hiszen a betegsége alatt ott is kezelték a hercegnét.

„A rák nemcsak a testet érinti. Megváltoztatja a gondolkodásmódunkat, az érzéseinket, és mélyen befolyásolja az élet minden aspektusát. Ezt személyesen is megtapasztaltam, és azt is, hogy a rákkezelés alatti és utáni út többet igényel, mint pusztán a gyógyszert" – írta a többi között a hegymászásról készült képéhez a közösségi oldalán.

Katalin hercegné ma már divatikon, de ez nem mindig volt így! Kattints a képre a galériáért: